Le ganó un partido clave a Djokovic, fue top 5 y ahora arremetió contra el entrenador más polémico

El tenis actual tiene dos grandes protagonistas en la elite: Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, pero hay un grupo de jugadores que buscarán pelearles en este 2026. Tenistas con gran talento que están en los puestos de vanguardia del ranking como es el caso de Jack Draper, Alex De Miñaur o Lorenzo Musetti por poner algunos ejemplos.

En las últimas horas, Patrick Mouratoglou, ex entrenador de Serena Williams y Naomi Osaka, entre otras, se refirió a Jo-Wilfried Tsonga con palabras ofensivas en el podcast Univers Tennis: “No estoy de acuerdo con lo que dijo Jo. No creo en absoluto que los chicos de los que habla —Draper, Rune, De Minaur, Fritz, Shelton, Auger-Aliassime— no sean muy buenos o no sean peligrosos”.

Además, agregó: “Son jugadores enormes. Lo siento, Jo, pero no estoy seguro de que los hubieras vencido de forma habitual. Se refiere a Wawrinka y Del Potro, que son jugadores increíbles sin duda. Pero se ve lo increíbles que fueron a lo largo de sus carreras. Con 29 años, Stan Wawrinka era un buen jugador, nada más. A los 31, era triple campeón de Grand Slam. Por supuesto, los jugadores que han completado sus carreras tienen más títulos y potencialmente algún Grand Slam cuando otros no”.

Patrick Mouratoglou. (Foto: Getty).

Tsonga apuntó contra Mouratoglou

El francés, que fue número 5 del mundo y supo ganarles a Roger Federer (6), Novak Djokovic (6) y Rafael Nadal (4), además fue finalista del Abierto de Australia en 2008, le respondió al polémico entrenador: “Tú siempre seguirás siendo el entrenador, nunca habrás sentido lo que es ser tenista, lo que se siente al entrar a la cancha. No eres la persona más indicada para darme clases al más alto nivel”.

Cabe destacar que entre las seis victorias de Jo-Wilfried Tsonga a Novak Djokovic, una de ellas se dio en los cuartos de final del Abierto de Australia de 2010, cuando Nole ya era campeón de Grand Slam y estaba por sacar a relucir toda su calidad.

Publicidad

Publicidad

ver también Tsonga: “Me hubiera gustado ver a Sinner y Alcaraz jugar contra Djokovic, Federer y Nadal”

DATOS CLAVE