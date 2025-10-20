Tsonga: “Me hubiera gustado ver a Sinner y Alcaraz jugar contra Djokovic, Federer y Nadal”

El tenis francés históricamente tuvo grandes jugadores, tanto en los hombres como entre las mujeres. Inclusive, en la actualidad sigue siendo así, pero hubo una época entre fines de los 90 y mediados de la década del 2010 en el que hubo una preponderancia de franceses en el circuito con nombres de la talla de Gasquet, Santoro, Clement, Simon, Grosjean, Mahut y Jo-Wilfried Tsonga, por poner algunos nombres.

Jo-Wilfried Tsonga dialogó con Unisers Tennis y analizó el presente del circuito, que los tiene a Jannik Sinner y Carlos Alcaraz como figuras excluyentes. Si bien no los criticó, el francés afirmó que su nivel está bastante por encima de sus rivales y aseguró que le gustaría una mayor paridad: “Me hubiera gustado verlos enfrentarse a Del Potro en tercera ronda, a Murray en octavos, a Djokovic en cuartos, a Federer en semifinales y a Nadal en la final. Solo están ellos dos ahora”. Claro está que tanto Sinner como Alcaraz enfrentaron -y probablemente lo sigan haciendo- a Nole, pero el francés se refiere a haberlo hecho en el mejor momento del serbio.

Tsonga: el jugador que más le costó y lo difícil que fue jugar ante Nadal en polvo de ladrillo

Por otro lado, el tenista francés retirado en 2022 fue consultado por su rival más duro: “Andy Murray tenía habilidad tremenda para jugar al mismo ritmo que yo y ser más consistente, hacía que me bloqueara”. Además, agregó: “Pero claro, si juegas contra Nadal en tierra batida… Ese es el mayor reto posible”.

Tsonga en 2022, cuando le puso punto final a su carrera. (Foto: Getty).

La gran carrera de Jo-Wilfried Tsonga

Tseonga se insertó en el circuito profesional en 2004, en una época en la que Roger Federer estaba afianzado y a punto de comenzar a dominar, mientras que Rafael Nadal también estaba comenzando y todavía Novak Djokovic no era una preocupación. En 2008 jugó su único final de Grand Slam -fue caída en el Abierto de Australia ante Djokovic- y sus mejores años fueron entre 2011 y 2015 cuando disputó dos veces la semifinal de Roland Garros y otras dos las de Wimbledon. Además, fue medallista olímpico en Londres 2012, fue en la modalidad de dobles junto a Michael Llodrá. En lo que respecta al ranking fue número 5 del mundo y en cuanto a títulos obtuvo 18.

