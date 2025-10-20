Es tendencia:
Tsonga: “Me hubiera gustado ver a Sinner y Alcaraz jugar contra Djokovic, Federer y Nadal”

El francés, que supo ser número 5 del mundo cuestionó la disparidad del circuito actual y lo comparó con el de su época.

Por Lautaro Toschi

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz
© GettyJannik Sinner y Carlos Alcaraz

El tenis francés históricamente tuvo grandes jugadores, tanto en los hombres como entre las mujeres. Inclusive, en la actualidad sigue siendo así, pero hubo una época entre fines de los 90 y mediados de la década del 2010 en el que hubo una preponderancia de franceses en el circuito con nombres de la talla de Gasquet, Santoro, Clement, Simon, Grosjean, Mahut y Jo-Wilfried Tsonga, por poner algunos nombres.

Jo-Wilfried Tsonga dialogó con Unisers Tennis y analizó el presente del circuito, que los tiene a Jannik Sinner y Carlos Alcaraz como figuras excluyentes. Si bien no los criticó, el francés afirmó que su nivel está bastante por encima de sus rivales y aseguró que le gustaría una mayor paridad: “Me hubiera gustado verlos enfrentarse a Del Potro en tercera ronda, a Murray en octavos, a Djokovic en cuartos, a Federer en semifinales y a Nadal en la final. Solo están ellos dos ahora”. Claro está que tanto Sinner como Alcaraz enfrentaron -y probablemente lo sigan haciendo- a Nole, pero el francés se refiere a haberlo hecho en el mejor momento del serbio.

Por otro lado, el tenista francés retirado en 2022 fue consultado por su rival más duro: “Andy Murray tenía habilidad tremenda para jugar al mismo ritmo que yo y ser más consistente, hacía que me bloqueara”. Además, agregó: “Pero claro, si juegas contra Nadal en tierra batida… Ese es el mayor reto posible”.

Tsonga en 2022, cuando le puso punto final a su carrera. (Foto: Getty).

Tsonga en 2022, cuando le puso punto final a su carrera. (Foto: Getty).

La gran carrera de Jo-Wilfried Tsonga

Tseonga se insertó en el circuito profesional en 2004, en una época en la que Roger Federer estaba afianzado y a punto de comenzar a dominar, mientras que Rafael Nadal también estaba comenzando y todavía Novak Djokovic no era una preocupación. En 2008 jugó su único final de Grand Slam -fue caída en el Abierto de Australia ante Djokovic- y sus mejores años fueron entre 2011 y 2015 cuando disputó dos veces la semifinal de Roland Garros y otras dos las de Wimbledon. Además, fue medallista olímpico en Londres 2012, fue en la modalidad de dobles junto a Michael Llodrá. En lo que respecta al ranking fue número 5 del mundo y en cuanto a títulos obtuvo 18.

lautaro toschi
Lautaro Toschi

