A lo largo de las últimas décadas, el tenis supo posicionarse como uno de los deportes más populares del planeta. Sin embargo, cada año nuevas disciplinas se dan a conocer y todas luchan por ganar popularidad y mantener el interés de los espectadores.

Con respecto a aquella lucha, Billie Jean King, una de las leyendas del tenis, publicó un video este miércoles para compartir su punto de vista sobre lo que deberían hacer las autoridades para que el deporte de la raqueta se vuelva aún más masivo y sea atractivo para los jóvenes.

La tenista estadounidense, de 80 años, triunfó entre 1959 y 1983, dónde conquistó en total 36 torneos de Grand Slam, siendo 12 de ellos en la rama individual femenina, con éxito en los cuatro principales escenarios. Aquellos pergaminos la convierten en palabra autorizada.

Los 3 cambios que propone Billie Jean King para el tenis

Cambiar el sistema de puntuación

“No mantendría el marcador de toda la vida. Pienso que los nuevos seguidores que lleguen a este deporte, los más jóvenes en particular, no entenderán mucho de qué va lo de 15-40 o 30-15. Lo que yo haría sería marcar la puntuación de una manera más sencilla: 1, 2, 3 y 4. Luego no importa lo que tengas que hacer para ganar el juego con un posible 2-2, si hace falta o no diferencias de dos, lo que tengo claro es que apartaría para siempre los 30-30 y toda esa denominación”, comentó la leyenda de California.

Imitar camisetas y numeración de otros deportes

“Cada jugador deberá llevar su nombre y un número en la camiseta. ¿Por qué? Porque ahora mismo necesitamos promocionar a nuestros jugadores tal y como hacen en el resto de deportes. Fíjense cómo lo hacen en básquetbol, en fútbol o en béisbol. Todos llevan su nombre y su número”, propuso la exesposa del conductor Larry King.

No más partidos a 5 sets

“Que todo el mundo juegue al mejor de tres sets, así todos podremos pelear por la misma cantidad de dinero, tanto hombres como mujeres. Aquí lo que se paga es el contenido en los medios, por ahí las mujeres pueden salir perdiendo porque su contenido es mucho más corto por no jugar a cinco”, soltó Billie Jean King.