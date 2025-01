Allá por 2022, Paula Badosa supo ser la número 2 del mundo en el ranking de la WTA, pero en 2023 tuvo una seria lesión en su espalda que la alejó de los primeros planos y puso en duda su continuidad como profesional. Ya para 2024 comenzó su recuperada tanto en el ranking como también en su juego y se la pudo ver disputando duelos más que interesantes ante tenistas top 10. A tal punto que a fines de ese año se acomodó en el puesto 12 y dejó en claro que estaba para pelear codo a codo con las mejores del mundo.

Su camino en el Abierto de Australia 2025 comenzó de gran manera: triunfos en sets corridos ante Wang y Gibson en primera y segunda ronda respectivamente, victoria en tres sets ante Kostyuk en tercera ronda, contundencia absoluta ante Danilovic en cuarta ronda y su mejor partido llegó en cuartos de final, donde dejó en el camino a Coco Gauff, la número 3 del mundo al vencerla por 7/5 y 6/4.

Una vez terminado el duelo ante la estadounidense, Paula Badosa dialogó en conferencia de prensa y dejó algunas definiciones interesantes. Al recordar el calvario que vivió por su lesión en la espalda, la española de 27 años dijo: “Hubo un punto el año pasado en el que estuve muy cerca porque no me veía a mí misma al nivel. La espalda no respondía bien, no encontraba soluciones, pero quería intentarlo por última vez, una última oportunidad de terminar el año y ver cómo iba. Y bueno, aquí estoy”.

Badosa va por su primer Grand Slam

Por primera vez en su carrera, Paula Badosa alcanzó la semifinal de un torneo de Grand Slam y en relación a la presión que siente, afirmó: “No me voy a sentir libre nunca hasta que gane el torneo. Siempre soy así, es mi personalidad, mi carácter. Hoy quizá he tenido un poco menos de expectativas, pero seguía teniendo presión porque quería ganar de manera desesperada. Entraré a la pista en semifinales, me da igual contra qué, y querré ganar desesperadamente. Eso es parte de mí. Creo que cuando estoy en la ronda final, mi nivel aumenta y eso es lo que quiero hacer, dar mi 100% ahí y dejarlo todo en la pista”.

Se viene Sabalenka

En semifinales, Paula Badosa se verá cara a cara con una de sus grandes amigas del circuito: Aryna Sabalenka. Si bien le costó más de la cuenta, la bielorrusa superó en tres sets a Pavlyuchencova y se metió entre las mejores cuatro en lo que promete ser uno de los grandes partidos del primer Grand Slam del año. Del otro lado del cuatro aparecen nombres importantes que también sueñan con ganar el primer gran torneo de 2025 y son Iga Swiatek, Emma Navarro, Madison Keys y Elina Svitolina.

