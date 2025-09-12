Es tendencia:
Copa Davis

Qué necesita Argentina para eliminar a Países Bajos y clasificar a las finales de la Copa Davis 2025

Tras las victorias de Etcheverry y Cerúndolo este viernes, Argentina quedó a tiro de meterse en el Final 8 del certamen internacional.

Por Lautaro Tiburzio

Fran Cerúndolo celebra su triunfo para poner 2-0 a Argentina
Fran Cerúndolo celebra su triunfo para poner 2-0 a Argentina

Un arranque soñado para Argentina en la serie de contra Países Bajos en la Copa Davis. De la mano de Tomás Etcheverry en el primer turno, y gracias a Francisco Cerúndolo más tarde, el equipo de Javier Frana se puso 2 – 0 en la serie ante los neerlandeses en su propia tierra y quedaron a tiro de meterse en el Final 8 del certamen más importante a nivel naciones en el tenis mundial.

Etcheverry se impuso ante Jesper de Jong por 6-4 y 6-4, y Fran lo hizo por 7-6 y 6-1 frente a Botic Van de Zandschulp, haciendo que Groningen -teñido íntegramente de naranja en las tribunas de su estadio- se rinda ante el equipo argentino en el primer día de Davis.

Este sábado se jugarán los partidos que definirán la serie, y Argentina puede liquidarla de manera muy prematura. De hecho, hasta lo puede lograr en el primer partido pautado para el sábado 13 de septiembre, que enfrentará en dobles a Horacio Zeballos y Andrés Molteni contra la dupla local, Sander Arends y Sem Verbeek. La misma se podrá ver desde las 9:00 hs de Argentina.

Qué necesita Argentina para meterse en el Final 8 de la Copa Davis

Al haber comenzado la serie con dos triunfos, Argentina solo necesita ganar un partido más para sumar tres en total en el cruce con los neerlandeses. Cabe destacar que, pese a los diversos cambios que tuvo el formato de la Copa Davis, el sistema de clasificación se mantiene igual: al mejor de cinco partidos.

Por ende, si la dupla Zeballos/Molteni ganan su partido, el equipo de Javier Frana barrería de manera limpia a Países Bajos con un sólido 3 – 0. En caso de ver una derrota allí, la serie podría definirse por 3 – 1 en el cuarto encuentro, que enfrentará a Fran Cerúndolo con Jesper de Jong. Y en caso de ser necesario, el quinto partido tendría como protagonistas a Tomás Etcheverry y al local Botic Van de Zandschulp.

Todo esto se dará a partir de las 9 de la mañana, horario argentino.

¿Cómo se juega la Copa Davis 2025?

En los últimos años, el formato de la Copa Davis cambió en reiteradas oportunidades y este 2025 no fue la excepción. En febrero de este año ya se disputó la primera ronda de clasificación, quedando así 14 equipos. Entre el viernes 12 y el sábado 13 de septiembre, los 14 equipos se verán en una eliminatoria -con locales y visitantes- que tendrá dos singles el viernes, mientras que el doble y los dos singles restantes serán el sábado. Los partidos son al mejor de tres sets y las series son al mejor de cinco puntos. Los 7 clasificados jugarán las finales, en dicha instancia ya se encuentra Italia -para completar el cuadro de cuartos de final- por ser el campeón vigente.

Los cruces:

  • Países Bajos vs. Argentina
  • Australia vs. Bélgica
  • Hungría vs. Austria
  • Japón vs. Alemania
  • Estados Unidos vs. República Checa
  • España vs. Dinamarca
  • Croacia vs. Francia

Cronograma completo de Argentina – Países Bajos

Viernes 12

  • Tomás Etcheverry 6-4, 6-4 Jesper De Jong
  • Francisco Cerúndolo 7-6, 6-1 Botic Van de Zandschulp

Sábado 13

  • Horacio Zeballos/Andrés Molteni vs. Sander Arends/Sem Verbeek (desde las 9:00hs hora de Argentina)
  • Francisco Cerúndolo vs. Jesper De Jong (a continuación y de ser necesario)
  • Tomás Etcheverry vs. Botic Van de Zandschulp (a continuación y de ser necesario)
