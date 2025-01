Fue 3 del mundo, ganó un Grand Slam y anunció que volverá a ser dirigida por el entrenador más polémico del circuito

Una de las tenistas más regulares de los últimos años fue Elena Rybákina, la jugadora nacida en Rusia que desde los 18 años representa a Kazajistán. Hace cinco años, Rybákina se encontraba fuera de las mejores 100 del mundo, pero desde que tuvo como entrenador a Stefano Vukov todo cambió. No solamente producto de tenerlo en su banquillo, sino también de sus grandes condiciones y de su maduración natural en el circuito, cabe destacar que actualmente tiene 25 años y es la número 6 del ranking de la WTA, aunque supo estar en el tercer puesto.

En estos años bajo el ala de Stefano Vukov, Elena Rybákina obtuvo conquistas importantes, entre ellas un Grand Slam: Wimbledon en 2022. Además, ganó otros siete títulos, entre los que se destacan los WTA 1000 de Indian Wells y Roma y los WTA 500 de Brisbane, Abu Dabi y Stuttgart. Por otro lado, en 2023 fue finalista del Abierto de Australia, el cual perdió ante Aryna Sabalenka.

Stefano Vukov. (Foto: Getty).

¿Indicios de maltrato?

Si bien Elena Rybákina siempre lo defendió, hubo algunos indicios que ponen la conducta de Stefano Vukov en tela de juicio. El entrenador es exigente con Rybákina dentro y fuera de la cancha y en el circuito todo se ve. Son varias las jugadoras que se quejaron por cómo se comporta Vukov e inclusive la entrenadora de la croata Donna Vekic lo hizo público. Las dudas respecto a su conducta quedaron expuestas cuando en agosto de 2024, Rybákina interrumpió su sociedad con su coach. Meses más tarde contrataría a Gora Ivanisevich, quien anteriormente había trabajado con Novak Djokovic.

Elena Rybákina. (Foto: Getty).

Rybákina – Vukov: una sociedad que volvió en 2025

Elena Rybákina se preparaba para el inicio de la temporada y en sus redes sociales apareció junto a Stefano Vukov nuevamente con un mensaje que indicaba que volvían a trabajar juntos, aunque Ivanisevich seguiría como coach de la kazaja. Al tomar conocimiento de la situación la WTA hizo público que Vukov está siendo investigado por haber -presuntamente- roto el Código de Conducta, por lo que no podrá viajar con Rybákina, ni estar en las canchas de entrenamiento ni tampoco en el box de coach.

Publicidad

Publicidad

ver también Va por su segundo Wimbledon, se cambió de nacionalidad para jugar, idolatra a Roger Federer y hay una pregunta que nunca contestó

¿Qué dicen desde la WTA?

Una portavoz de la WTA afirmó: “La WTA puede confirmar que Stefano Vukov se encuentra actualmente bajo suspensión provisional en espera de una investigación independiente sobre posibles violaciones del Código de Conducta de la WTA. Como parte de la suspensión temporal, el señor Vukov actualmente no es elegible para los datos de la WTA. Si bien la WTA normalmente no comenta sobre investigaciones activas, creemos que es necesaria una aclaración debido a declaraciones públicas recientes que tergiversan la situación. No proporcionaremos información adicional por ahora”.

ver también Quién es Reilly Opelka, el gigante de 2,11m que superó un tumor, estuvo dos años sin jugar y ahora aplastó a Djokovic en Brisbane