Recurrió al médico de Nadal y se injertó el tendón de un fallecido para seguir jugando al tenis: “Una locura”

Thanasi Kokkinakis no la pasó nada bien producto de las lesiones y en este 2026 buscará volver a competir con regularidad.

Por Lautaro Toschi

A sus 29 años, Thanasi Kokkinakis se planteó dejar el tenis. Las lesiones no le permitieron competir con regularidad y eso hizo que caiga puestos en el ranking ATP, teniendo que prácticamente comenzar su carrera de cero. Actualmente se encuentra compitiendo en Brisbane en dobles junto a su compatriota Nick Kyrgios y se ilusiona con regresar al top 100 lo antes posible.

Si bien su ranking indica que es el número 450 del mundo, la realidad es que Thanasi Kokkinakis demostró que tiene condiciones para mantenerse dentro del top 100, por lo que su objetivo de este año será alcanzar eso y también evitar lesiones.

La dura confesión de Kokkinakis

En conferencia de prensa, Kokkinakis reveló lo mal que la pasó producto de las lesiones: “Lo que he vivido estos últimos 12 meses es una locura. Hablé con muchos cirujanos, muchos médicos, incluso con el médico de Rafa, y no estaba muy seguro de qué estaba pasando. Fue una locura. Ningún fisioterapeuta ni médico que vi se sentía cómodo ni seguro de cuál era el camino correcto”.

Además, agregó: “Dije que no quería seguir haciendo lo mismo. Antes jugaba un partido y quizá conseguía una gran victoria, pero mi brazo estaba hecho polvo durante las dos siguientes rondas. Pensaba que me daba igual no volver a jugar, que no iba a volver a hacerlo, porque era como una pequeña muestra de lo que podía hacer y luego simplemente tenía que retirarme”.

También dijo: “Básicamente me corté la mitad del pectoral. Tenía tejido cicatricial sin pelo con el que jugué durante unos cinco años. Vi a un montón de cirujanos que no querían operarme. Pensaban que era arriesgado. Nunca me habían operado en el tenis. Tengo un aloinjerto de tendón de Aquiles o el tendón de Aquiles de una persona muerta en el brazo, intentando unir mi pectoral al hombro“.

Es muy difícil recuperarse de ese proceso, porque no tienes a nadie con quien hablar porque nadie lo ha hecho. Mucha gente se rompe el ligamento cruzado anterior (LCA) y el tendón de Aquiles, que son lesiones brutales y terribles, pero en ese caso, mucha gente las ha sufrido, así que sabes con quién hablar y qué hacer”, añadió Kokkinakis.

Su futuro

El australiano afirmó: “Estoy evaluando cómo vamos. Ha habido días en los que estoy bien y otros en los que pienso que no hay posibilidad de que vuelva a jugar. Ha sido un camino muy difícil este año, y estoy intentando ir día a día. Hay muchas incógnitas, pero simplemente… he entrenado mucho para intentar ponerme en condiciones de poder jugar un partido de dobles. No sé cómo será mi futuro, qué me depara, pero he hecho todo lo posible para darme al menos una oportunidad. Mi brazo está un poco agotado. Simplemente lo estoy intentando y espero que todavía me quede algo”.

DATOS CLAVE

  • Thanasi Kokkinakis, de 29 años, ocupa actualmente el puesto 450 del ranking ATP.
  • El tenista compite en Brisbane en la modalidad de dobles junto a Nick Kyrgios.
  • Kokkinakis recibió un aloinjerto de tendón de Aquiles para unir su pectoral al hombro.
Lautaro Toschi

