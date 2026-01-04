Ganó 3 Grand Slams, fue número 1 del mundo y aseguró que no extraña el tenis: “Soy feliz viviendo una vida aburrida”

Se está por cumplir el cuarto aniversario del sorpresivo retiro de Ashleigh Barty. La tenista australiana conmocionó al mundo en marzo de 2022 cuando anunció que dejaba la actividad profesional con apenas 25 años y ocupando el primer puesto del Ranking WTA.

A través de una inesperada entrevista publicada en su cuenta de Instagram, en colaboración con la extensita y conductora Casey Dellacqua, anunció al mundo su noticia. “Es importante que pueda disfrutar la próxima parte de mi vida como Ash Barty como persona, no como Ash Barty como atleta”, explicó en aquel entonces.

Barty cerró anticipadamente una destacada carrera en la que consiguió mantenerse en la cima del tenis femenino por 121 semanas. Además, logró 15 títulos, con 3 victorias en Grand Slams: Australian Open, Roland Garros y Wimbledon.

A pesar de eso, pasaron los años y la oceánica sostiene su decisión. En una entrevista con The New Daily, Barty reveló este fin de semana que está orgullosa de vivir hoy el tenis como espectadora y fuera de las canchas.

“Hay muchas cosas que echo de menos del tenis y muchas otras que no, y creo que es solo porque he estado muy agradecida de haber vivido la experiencia de estar en el meollo del asunto y ahora también poder disfrutarlo como espectadora”, explicó Barty.

Ashleigh Barty en un partido de exhibición en diciembre de 2024. (Foto: Getty)

Y se explayó: “No echo de menos vivir con una maleta, eso seguro. Siempre he sido muy hogareña y me encanta estar en casa. Me encanta pasar tiempo con mis hijos, mis hermanas, mis sobrinos y sobrinas. Soy muy, muy feliz viviendo una vida aburrida y contenta”.

“Obviamente, mi prioridad y enfoque principal en este momento es poder disfrutar de mis hijos y mi familia, y verlos crecer y desarrollarse. Me encanta mi vida, amo a mis hijos. Me encanta verlos aprender y probar cosas nuevas, y estoy deseando disfrutar de los próximos años con ellos”, cerró al hacer referencia a su familia.

