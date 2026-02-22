Es tendencia:
Tomás Etcheverry lo dio vuelta ante Alejandro Tabilo y se consagró campeón en el ATP 500 de Río de Janeiro

El argentino cayó en la primera manga ante el chileno, pero supo reponerse y sumó el primer título ATP de su carrera.

Por Agustín Vetere

Tomás Etcheverry, tenista argentino.
Tomás Etcheverry, tenista argentino.

La cancha Guga Kuerten del Jockey Club Brasileiro, Tomás Etcheverry (51° del Ranking) se consagró campeón este domingo del ATP de Río de Janeiro al imponerse en tres sets ante el chileno Alejandro Tabilo (68°). De mayor a menor, el de La Plata conquistó el trofeo por 3-6, 7-6(3) y 6-4.

Tras unas dilatadas semifinales, el argentino logró hacerse un lugar este mismo domingo para la final del ATP 500. En un duelo que duró casi 4 horas, Etcheverry venció a Vit Kopriva tras las demoras por lluvia, el sábado, e intenso calor, en esta jornada.

En la final, comenzó con el pie derecho al quebrarle a Tabilo en el primer game, pero la ventaja le duraría poco, ya que el chileno se quedaría con los dos siguientes breaks para un parcial de 4-1. Finalmente, el trasandino se quedó con la primera manga por 6-3.

En el tercer game del segundo set, Tabilo volvió a golpear con un quiebre para adelantarse, pero Etcheverry recuperó rápidamente para mantenerse en partido, llevándolo el parcial luego al tie break. Allí, el argentino se mostró más firme e igualó la final con un 7-3.

La manga definitiva comenzó con games disputados, pero en el tercero el platense logró vencer al chileno. Con esa ventaja en sus manos, aguantó hasta el final del set y gritó ‘campeón’ por 6-4 en la última manga. Con este resultado, Etcheverry subirá 18 puestos, hasta el 33° escalón del Ranking ATP.

El dinero que embolsó el campeón

Con el resultado de este domingo, Etcheverry no solo escalará en el Ranking ATP, sino que sumará poco más de 461 mil dólares a su cuenta bancaria. Por haber sido subcampeón, Tabilo se quedará con la suma de 248 mil dólares.

Publicidad
Datos clave

  • Tomás Etcheverry se consagró campeón del ATP 500 de Río de Janeiro este domingo.
  • El tenista platense venció al chileno Alejandro Tabilo por 3-6, 7-6 y 6-4.
  • Por obtener el título, Etcheverry embolsó un premio económico de 461 mil dólares.
