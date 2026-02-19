Roger Federer comparó a Fonseca con Sinner: “Necesita aprender”

Desde que Jannik Sinner y Carlos Alcaraz comenzaron a dominar el circuito ATP, desde los medios y los amantes del tenis buscan un tercer jugador para intentar emular a lo que fue el Big 3, el tridente conformado por Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic que marcó un antes y un después en este deporte.

Fueron varios los apuntados para ocupar ese lugar: Holger Rune, Ben Shelton y también Joao Fonseca, la estrella del tenis brasileño que despierta la ilusión del país vecino de volver a contar con un tenista top luego de lo que fue la época de Guga Kuerten.

Fonseca ya demostró cualidades y también consiguió títulos importantes como los ATP de Buenos Aires y de Basilea, pero le costó la regularidad. Su potencia es extrema y eso le ayuda cuando está fino, pero le juega en contra cuando no está en su día.

Federer comparó a Fonseca con Sinner

En diálogo con L´Equipe, Roger Federer analizó el presente de Joaoa Fonseca y lo comparó con Jannik Sinner: “Joao es un poco como Sinner: necesita aprender cuándo usar toda su potencia y cuándo contener los ataques. Cuando encuentre la solución, no habrá límites“.

Fonseca sueña con ganar en Río

Luego de un decepcionante paso por el ATP de Buenos Aires, donde no solamente no pudo defender el título sino que perdió en su estreno, el Garoto quiere ir por todo en el ATP 500 de Río de Janeiro. En la primera ronda dejó en el camino a Monteiro y este jueves se medirá ante Ignacio Buse de Perú.

