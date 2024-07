En las últimas horas, informaron desde Kiev que un ataque con misiles alcanzó un hospital de niños. Una situación traumática para cualquier ucraniano, como es el caso de Elina Svitolina, la tenista que el pasado lunes superó a Xinyu por los octavos de final de Wimbledon y logró avanzar a los cuartos, donde se verá las caras con la kazaja Rybákina. Pero el tenis quedó en un segundo plano tras lo sucedido en la capital ucraniana y la propia Svitolina se refirió al tema. Cabe recordar que salió a jugar su partido con un crespón negro en señal de luto.

La emoción de Svitolina

Una vez finalizado el partido ante Xinyu por los octavos de Wimbledon, la ucraniana no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas. Svitolina dijo: “Es un día muy triste para todos los ucranianos. Fue muy difícil para mi estar aquí y hacer algo. Tan solo quería estar en mi habitación con mis emociones. Es muy complicado de explicar porque para nosotros los ucranianos es un tema muy cercano a nuestro corazón y muy delicado, son emociones muy sensibles que tenemos cada día”.

Además, agregó: “Pero hoy fue uno de los más difíciles por ese misil que cayó en el hospital infantil. Ves las imágenes de lo que pasó, muchos niños han perdido la vida”.

Wimbledon, un escenario ideal para poner el tema sobre la mesa

“Esta es una de las cosas que me motivaron hoy, bajar la cabeza y dar lo mejor de mí. Cada ucraniano busca su manera de concienciar, recaudar dinero y ayudar de todas las maneras posibles. Mi camino es a través del tenis y eso es lo que me motivó a hacer algo. Traté de enfocarme en mi trabajo y en lo que puedo controlar. Obviamente estoy jugando en un torneo tan increíble como Wimbledon y también tengo que pensar cómo usar eso de alguna panera para la gente ucraniana. Al final, mi victoria ha sido una pequeña luz que trae un momento feliz para el pueblo ucraniano. He recibido muchos mensajes de agradecimiento por mi actuación y mi victoria y eso me da algo de alegría en este día tan triste”, afirmó Elina Sitolina.

Svitolina con el crespón negro. (Foto: IMAGO).

La autorización para jugar con el crespón negro

Por lo general, el mundo del tenis se solidarizó con Ucrania tras el comienzo de la guerra con Rusia. En esta oportunidad, dejaron jugar a la ucraniana con un crespón negro y así lo relató la protagonista: “Wimbledon aprobó que pudiera llevar el lazo negro y siento que es comprensible tras un atanque tan grande contra mi país. Para mçi es un gran evento, quiero jugar bien aquí e intentar dar lo mejor de mí para defender la semifinal, pero también pienso en lo importante que es ir partido a partido. Lo he estado haciendo bastante bien y creo que he tenido grandes partidos desde la primera ronda con duras oponentes. He estado jugando bien y manejado la presión, así que intentaré salir ahí y dar lo mejor en el próximo partido”.

