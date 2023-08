La salida de Sadio Mané rumbo a Arabia Saudita ya es un hecho, así como las fracturas que existían con un Bayern Múnich donde el senegalés nunca pudo brillar como lo hiciese por Anfield Road. Bacary Cissé, agente del jugador, dispara contra el Allianz Arena y acusa al club de racismo.

Todo empezó a torcerse tras esa derrota ante Manchester City por los cuartos de final de la UEFA Champions League. Mané golpeaba a un Leroy Sané que le agredía verbal y racialmente, desatando una serie de medidas contra ambos que marcaron el inicio del fin para el ex Liverpool. Su agente prende el ventilador y dispara contra una junta directiva que ya cerró su llegada al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo.

“Si el Bayern no hubiera asumido la causa de Leroy Sané, las cosas no habrían empeorado…Si el color de piel de Sadio Mané molestó a Leroy Sané, también molestó a los dirigentes del Bayern, en cuanto a su salario…Vender a Mané no fue una decisión futbolística. Su sueldo molestaba a los alemanes, no entendían que un africano llegara al club y se convirtiera en el mejor pagado, así que querían deshacerse de él”, dicta Bacary Cissé en unas declaraciones recogidas por Le Parisien y que ya han llegado a manos del gigante de la Bundesliga. Duras acusaciones que también incluyeron a Thomas Tuchel.

El club responde

“Hemos rescindido nuestro contrato con Sadio Mané de mutuo acuerdo. Las acusaciones de racismo, formuladas nuevamente por el séquito de Sadio, han sido discutibles desde el principio…FC Bayern apreciaba a Sadio Mané como hombre y como jugador. Lamentablemente, los objetivos que nos habíamos propuesto juntos al contratarlo no se lograron”, la respuesta del conjunto alemán en Sport1 contra el nuevo fichaje estrella del fútbol árabe.

Así se ha cerrado la era Sadio Mané por un Bayern Múnich donde los problemas tanto dentro como fuera del terreno de juego se le acumulan a una entidad llena de cambios en los últimos meses. Leroy Sané, todavía bajo las riendas de Thomas Tuchel, no se ha manifestado hasta la fecha sobre las palabras del entorno de su ex compañero.