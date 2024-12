El mejor jugador de la historia para Thomas Müller: “El más sutil y elegante”

Thomas Müller es sinónimo de goles, alegrías para Bayern Múnich e igualmente una selección de Alemania con la que tocó el cielo en verano del 2014 por Brasil. A sus 35 años y ya con un rol más secundario por el Allianz Arena, el mítico número 25 empieza a vivir el final de una carrera donde ha concedido sobre el césped con algunos de los mejores jugadores del siglo y la historia. El ícono del Rey de la Bundesliga nunca ha dudado en este sentido.

En DAZN y allá por el 2023, Thomas Müller fue tajante alrededor de un debate donde dos nombres aparecían en la comparación. Por supuesto hablamos de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, quienes han tenido tanto derrotas como triunfos de peso ante el primer capitán del Bayern Múnich. El campeón del mundo en Brasil 2014 expuso sus motivos para elegir a La Pulga como el mejor activo que haya puesto alguna vez un pie en este deporte.

“¿Quién es el GOAT? Para mí es Messi porque hace decir ‘voy al estadio por su elegancia’ y al mismo tiempo es muy efectivo a la hora de marcar goles y conseguir récords y títulos. Cristiano también es un fuerte candidato en dos categorías que son estadísticas y títulos, pero Messi es simplemente más sutil y elegante”, reflexiones de un Thomas que no olvidemos que durante años incluso fue el mayor terror del Barcelona de Lionel. Sus duelos en tanto el panorama UEFA Champions League como en el mundo de las selecciones, claves para entender como Müller señala a Lionel Andrés por delante de todos.

¿Pero y CR7? SI Thomas Müller fue durante años el terror de Barcelona o La Pulga, poco menos podemos poner ese slogan para Cristiano al recordar sus duelos ante Bayern Múnich. El volante alemán no duda en poner a Ronaldo como un oponente de peso al que seguramente lo único que le faltó fue nacer en otra fecha para tener diferente valoración a la hora de buscar al GOAT de todos los tiempos: “Contra Messi las cosas suelen salir bien a nivel de resultados. A nivel de clubes nuestro problema era Cristiano Ronaldo en sus tiempos del Real Madrid”.

Thomas Müller no dudó en poner a Messi como el mejor de la historia: IMAGO

“Desde mi experiencia a Messi sólo se le puede defender con el equipo. Si se va del primero, le puede parar el segundo. Si no, el tercero y mientras el primero y el segundo recuperan la posición y vuelven a por él. No se le puede defender con una sola persona”, más reflexiones para entender los elogios de Thomas Müller a Lionel desde hace varios años. El alemán, vital en varias definiciones de peso ante La Pulga, no duda sobre quien ha quedado por encima del resto en la lucha por el slogan de mejor de la historia.

Thomas Müller, un dolor de cabeza para Messi

Ocho goles y dos asistencias en 10 partidos contra Barcelona firma Thomas Müller. No olvidemos que el último partido de Leo en el club blaugrana por los cuartos de una Champions se dio justamente en aquel 2-8 ante Bayern Múnich donde lentamente empezó el final para La Pulga en la ciudad condal. El 0-4 de Sudáfrica 2010 o la victoria de Alemania en la final del Maracaná, algunos de los motivos para entender por que el 25 siempre fue un dolor de cabeza para el rosarino.

Los números de Thomas Müller

En tiempos de clubes estado o jugadores buscando dinero como fama en destinos exóticos, Thomas Müller todavía supone una pieza viva de los One Club Man. Debutó en 2008 con un Bayern Múnich del que nunca se fue hasta la fecha. 762 partidos, 246 goles, 269 asistencias y 33 títulos donde resaltan 12 ediciones de la Bundesliga o dos UEFA Champions League, patas de un camino para la historia del fútbol teutón.

