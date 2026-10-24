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Alineaciones de Colonia y Schalke por la Bundesliga: formaciones probables

Colonia y Schalke se enfrentan este sábado 24 de octubre en el RheinEnergieStadion por la Bundesliga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Köln vs. Schalke, Bundesliga
Köln vs. Schalke, Bundesliga

Colonia recibe a Schalke este sábado 24 de octubre desde las 07:30 de México, 10:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Bundesliga, se disputará en el RheinEnergieStadion. Colonia viene de caer 0-1 ante Eintracht Frankfurt y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Schalke viene de caer 0-1 ante Mainz y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Colonia y Schalke

Colonia (4-4-2): Marvin Schwäbe, Sebastian Sebulonsen, Jahmai Simpson-Pusey, Luka Lochoshvili, Borna Sosa, Linton Maina, Ísak Bergmann Johanneson, Tom Krauss, Mikey Moore, Marius Bülter, Saïd El Mala. DT: René Wagner.

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Schalke (3-4-2-1): Loris Karius, Ruca, Nikola Katić, Timo Becker, Adrian Gantenbein, Junior Adamu, Soufiane El-Faouzi, Satoshi Tanaka, Adil Aouchiche, Robin Gosens, Hwang Hee-chan. DT: Miron Muslić.

La previa de Colonia y Schalke: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 24 de octubre
  • Hora: 07:30 de México, 10:30 de Argentina, 15:30 de España
  • Estadio: RheinEnergieStadion
  • Historial: 94 cruces — Colonia ganó 43, Schalke ganó 28 y empataron 24
  • Último antecedente: 09/02/2025: Colonia 1-0 Schalke
  • Próximo partido de Colonia: vs. Union Berlin, domingo 1 de noviembre
  • Próximo partido de Schalke: vs. RB Leipzig, sábado 31 de octubre
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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