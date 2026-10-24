Alineaciones de Colonia y Schalke por la Bundesliga: formaciones probables

Colonia y Schalke se enfrentan este sábado 24 de octubre en el RheinEnergieStadion por la Bundesliga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Colonia recibe a Schalke este sábado 24 de octubre desde las 07:30 de México, 10:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Bundesliga, se disputará en el RheinEnergieStadion. Colonia viene de caer 0-1 ante Eintracht Frankfurt y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Schalke viene de caer 0-1 ante Mainz y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Colonia y Schalke

Colonia (4-4-2): Marvin Schwäbe, Sebastian Sebulonsen, Jahmai Simpson-Pusey, Luka Lochoshvili, Borna Sosa, Linton Maina, Ísak Bergmann Johanneson, Tom Krauss, Mikey Moore, Marius Bülter, Saïd El Mala. DT: René Wagner.

Schalke (3-4-2-1): Loris Karius, Ruca, Nikola Katić, Timo Becker, Adrian Gantenbein, Junior Adamu, Soufiane El-Faouzi, Satoshi Tanaka, Adil Aouchiche, Robin Gosens, Hwang Hee-chan. DT: Miron Muslić.

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