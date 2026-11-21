Schalke recibe a Stuttgart este sábado 21 de noviembre desde las 11:30 de México, 14:30 de Argentina, 18:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Bundesliga, se disputará en el VELTINS-Arena. Schalke necesita puntos con urgencia antes de que la tabla se le complique todavía más. Stuttgart, en cambio, llega con la tranquilidad de pelear en la mitad de arriba y con margen para relajarse.
Para los locales es una final chica contra el descenso directo, mientras que la visita puede asegurar otro paso en su temporada de consolidación en la Bundesliga.
La actualidad de ambos equipos
El presente de Schalke es complicado: acumula tres derrotas al hilo y apenas suma 6 puntos en nueve fechas, un arranque que lo deja 17° y con la necesidad de reaccionar ya. Perdió de local contra Leipzig y también cayó como visitante en sus últimas dos salidas, una seguidilla que empieza a pesar.
Stuttgart llega en una racha más pareja, con un triunfo reciente ante Bremen de local y un buen andar que lo tiene en zona media de la tabla con 12 unidades. La caída ante Galatasaray fue el único tropiezo entre sus últimas presentaciones, matizado por una goleada 4-2 sobre Bayer 04 que mostró su poder ofensivo.
El historial entre Schalke y Stuttgart
El historial entre ambos tiene ligera ventaja para Stuttgart, que ganó 44 de los 102 cruces frente a 40 de Schalke, con 18 empates en el medio. En goles también manda la visita, con 159 convertidos contra 130 del local a lo largo de todos estos años.
En los enfrentamientos más recientes no hay un dominador claro: hubo triunfos para ambos lados y varios empates, incluido un 0-0 en 2019. La última vez que se vieron las caras, en 2023, Schalke se impuso 2-1.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|25/02/2023
|Schalke vs. Stuttgart
|2-1
|Bundesliga
|03/09/2022
|Stuttgart vs. Schalke
|1-1
|Bundesliga
|27/02/2021
|Stuttgart vs. Schalke
|5-1
|Bundesliga
|30/10/2020
|Schalke vs. Stuttgart
|1-1
|Bundesliga
|18/05/2019
|Schalke vs. Stuttgart
|0-0
|Bundesliga
|22/12/2018
|Stuttgart vs. Schalke
|1-3
|Bundesliga
|27/01/2018
|Stuttgart vs. Schalke
|0-2
|Bundesliga
|10/09/2017
|Schalke vs. Stuttgart
|3-1
|Bundesliga
|21/02/2016
|Schalke vs. Stuttgart
|1-1
|Bundesliga
|20/09/2015
|Stuttgart vs. Schalke
|0-1
|Bundesliga
Horario del partido
- México (CDMX): 11:30 hs
- Estados Unidos (ET): 12:30 hs
- Estados Unidos (PT): 09:30 hs
- Argentina: 14:30 hs
- Colombia: 12:30 hs
- Perú: 12:30 hs
- Chile: 14:30 hs
- España: 18:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX Mexico, FOX One
- Estados Unidos: Peacock, Telemundo Deportes Ahora, Fandango
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Augsburg vs. Mainz
|Domingo 22 de noviembre
|08:30
|11:30
|15:30
|Werder Bremen vs. Hamburgo
|Domingo 22 de noviembre
|10:30
|13:30
|17:30
|Freiburg vs. RB Leipzig
|Domingo 29 de noviembre
|08:30
|11:30
|15:30
|Dortmund vs. Leverkusen
|Domingo 29 de noviembre
|12:30
|15:30
|19:30
En síntesis
- Schalke y Stuttgart se enfrentan este sábado 21 de noviembre por la jornada 10 de la Bundesliga.
- El partido se transmitirá por FOX Mexico y FOX One.
- Schalke suma 6 puntos en el torneo.
- Stuttgart suma 12 puntos en el torneo.