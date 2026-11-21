Schalke y Stuttgart se enfrentan este sábado 21 de noviembre, en el VELTINS-Arena, por la jornada 10 de la Bundesliga. Los detalles de la televisación.

Schalke recibe a Stuttgart este sábado 21 de noviembre desde las 11:30 de México, 14:30 de Argentina, 18:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Bundesliga, se disputará en el VELTINS-Arena. Schalke necesita puntos con urgencia antes de que la tabla se le complique todavía más. Stuttgart, en cambio, llega con la tranquilidad de pelear en la mitad de arriba y con margen para relajarse.

Para los locales es una final chica contra el descenso directo, mientras que la visita puede asegurar otro paso en su temporada de consolidación en la Bundesliga.

La actualidad de ambos equipos

El presente de Schalke es complicado: acumula tres derrotas al hilo y apenas suma 6 puntos en nueve fechas, un arranque que lo deja 17° y con la necesidad de reaccionar ya. Perdió de local contra Leipzig y también cayó como visitante en sus últimas dos salidas, una seguidilla que empieza a pesar.

Stuttgart llega en una racha más pareja, con un triunfo reciente ante Bremen de local y un buen andar que lo tiene en zona media de la tabla con 12 unidades. La caída ante Galatasaray fue el único tropiezo entre sus últimas presentaciones, matizado por una goleada 4-2 sobre Bayer 04 que mostró su poder ofensivo.

El historial entre Schalke y Stuttgart

El historial entre ambos tiene ligera ventaja para Stuttgart, que ganó 44 de los 102 cruces frente a 40 de Schalke, con 18 empates en el medio. En goles también manda la visita, con 159 convertidos contra 130 del local a lo largo de todos estos años.

En los enfrentamientos más recientes no hay un dominador claro: hubo triunfos para ambos lados y varios empates, incluido un 0-0 en 2019. La última vez que se vieron las caras, en 2023, Schalke se impuso 2-1.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 25/02/2023 Schalke vs. Stuttgart 2-1 Bundesliga 03/09/2022 Stuttgart vs. Schalke 1-1 Bundesliga 27/02/2021 Stuttgart vs. Schalke 5-1 Bundesliga 30/10/2020 Schalke vs. Stuttgart 1-1 Bundesliga 18/05/2019 Schalke vs. Stuttgart 0-0 Bundesliga 22/12/2018 Stuttgart vs. Schalke 1-3 Bundesliga 27/01/2018 Stuttgart vs. Schalke 0-2 Bundesliga 10/09/2017 Schalke vs. Stuttgart 3-1 Bundesliga 21/02/2016 Schalke vs. Stuttgart 1-1 Bundesliga 20/09/2015 Stuttgart vs. Schalke 0-1 Bundesliga

Horario del partido

México (CDMX): 11:30 hs

11:30 hs Estados Unidos (ET): 12:30 hs

12:30 hs Estados Unidos (PT): 09:30 hs

09:30 hs Argentina: 14:30 hs

14:30 hs Colombia: 12:30 hs

12:30 hs Perú: 12:30 hs

12:30 hs Chile: 14:30 hs

14:30 hs España: 18:30 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Augsburg vs. Mainz Domingo 22 de noviembre 08:30 11:30 15:30 Werder Bremen vs. Hamburgo Domingo 22 de noviembre 10:30 13:30 17:30 Freiburg vs. RB Leipzig Domingo 29 de noviembre 08:30 11:30 15:30 Dortmund vs. Leverkusen Domingo 29 de noviembre 12:30 15:30 19:30

En síntesis

Schalke y Stuttgart se enfrentan este sábado 21 de noviembre por la jornada 10 de la Bundesliga.

se enfrentan este sábado 21 de noviembre por la jornada 10 de la Bundesliga. El partido se transmitirá por FOX Mexico y FOX One .

y . Schalke suma 6 puntos en el torneo.

suma 6 puntos en el torneo. Stuttgart suma 12 puntos en el torneo.