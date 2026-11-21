Schalke recibe a Stuttgart este sábado 21 de noviembre desde las 11:30 de México, 14:30 de Argentina, 18:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Bundesliga, se disputará en el VELTINS-Arena. Schalke viene de caer 1-2 ante Hoffenheim y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Stuttgart viene de ganarle 1-0 a Werder Bremen y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Schalke y Stuttgart
Schalke (4-2-3-1): Loris Karius, Mertcan Ayhan, Nikola Katić, Ruca, Vitalie Becker, Satoshi Tanaka, Kenan Karaman, Soufiane El-Faouzi, Dejan Ljubičić, Junior Adamu, Adil Aouchiche. DT: Miron Muslić.
Stuttgart (3-4-2-1): Dennis Seimen, Ramon Hendriks, Julian Chabot, Maximilian Mittelstädt, Bilal El Khannouss, Jamie Leweling, Atakan Karazor, Grischa Prömel, Deniz Undav, Chris Führich, Ermedin Demirović. DT: Sebastian Hoeneß.
La previa de Schalke y Stuttgart: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 21 de noviembre
- Hora: 11:30 de México, 14:30 de Argentina, 18:30 de España
- Estadio: VELTINS-Arena
- Historial: 102 cruces — Schalke ganó 40, Stuttgart ganó 44 y empataron 18
- Último antecedente: 25/02/2023: Schalke 2-1 Stuttgart
- Próximo partido de Schalke: vs. Paderborn, sábado 28 de noviembre
- Próximo partido de Stuttgart: vs. Eintracht Frankfurt, sábado 28 de noviembre