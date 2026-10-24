Alineaciones de Dortmund y Eintracht Frankfurt por la Bundesliga: formaciones probables

Dortmund recibe a Eintracht Frankfurt este sábado 24 de octubre desde las 10:30 de México, 13:30 de Argentina, 18:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Bundesliga, se disputará en el Signal Iduna Park. Dortmund viene de empatar 0-0 con Union Berlin y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos. Eintracht Frankfurt viene de ganarle 1-0 a Colonia y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Dortmund y Eintracht Frankfurt
Dortmund (3-4-2-1): Gregor Kobel, Kouakou Joane Gadou, Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck, Ethan Nwaneri, Julian Ryerson, Jobe Bellingham, Joey Veerman, Maximilian Beier, Daniel Svensson, Serhou Guirassy. DT: Niko Kovac.
Eintracht Frankfurt (3-5-2): Noah Atubolu, Jeremiaha Maluze, Robin Koch, Lilian Brassier, Ansgar Knauff, Ritsu Doan, Raphael Onyedika, Noel Aseko Nkili, Keita Kosugi, Jonathan Burkardt, Younes Ebnoutalib. DT: Adi Hutter.
La previa de Dortmund y Eintracht Frankfurt: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 24 de octubre
- Hora: 10:30 de México, 13:30 de Argentina, 18:30 de España
- Estadio: Signal Iduna Park
- Historial: 110 cruces — Dortmund ganó 56, Eintracht Frankfurt ganó 32 y empataron 23
- Último antecedente: 08/05/2026: Dortmund 3-2 Eintracht Frankfurt
- Próximo partido de Dortmund: vs. Bayern, sábado 31 de octubre
- Próximo partido de Eintracht Frankfurt: vs. Hamburgo, domingo 1 de noviembre