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Alineaciones de Dortmund y Eintracht Frankfurt por la Bundesliga: formaciones probables

Dortmund y Eintracht Frankfurt se enfrentan este sábado 24 de octubre en el Signal Iduna Park por la Bundesliga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Dortmund vs. FRA, Bundesliga
Dortmund vs. FRA, Bundesliga

Dortmund recibe a Eintracht Frankfurt este sábado 24 de octubre desde las 10:30 de México, 13:30 de Argentina, 18:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Bundesliga, se disputará en el Signal Iduna Park. Dortmund viene de empatar 0-0 con Union Berlin y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos. Eintracht Frankfurt viene de ganarle 1-0 a Colonia y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Dortmund y Eintracht Frankfurt

Dortmund (3-4-2-1): Gregor Kobel, Kouakou Joane Gadou, Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck, Ethan Nwaneri, Julian Ryerson, Jobe Bellingham, Joey Veerman, Maximilian Beier, Daniel Svensson, Serhou Guirassy. DT: Niko Kovac.

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Eintracht Frankfurt (3-5-2): Noah Atubolu, Jeremiaha Maluze, Robin Koch, Lilian Brassier, Ansgar Knauff, Ritsu Doan, Raphael Onyedika, Noel Aseko Nkili, Keita Kosugi, Jonathan Burkardt, Younes Ebnoutalib. DT: Adi Hutter.

La previa de Dortmund y Eintracht Frankfurt: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 24 de octubre
  • Hora: 10:30 de México, 13:30 de Argentina, 18:30 de España
  • Estadio: Signal Iduna Park
  • Historial: 110 cruces — Dortmund ganó 56, Eintracht Frankfurt ganó 32 y empataron 23
  • Último antecedente: 08/05/2026: Dortmund 3-2 Eintracht Frankfurt
  • Próximo partido de Dortmund: vs. Bayern, sábado 31 de octubre
  • Próximo partido de Eintracht Frankfurt: vs. Hamburgo, domingo 1 de noviembre
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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