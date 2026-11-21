Eintracht Frankfurt recibe a Hoffenheim este sábado 21 de noviembre desde las 08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Bundesliga, se disputará en el Deutsche Bank Park. Eintracht Frankfurt viene de empatar 2-2 con Paderborn y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Hoffenheim viene de ganarle 2-1 a Schalke y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Eintracht Frankfurt y Hoffenheim
Eintracht Frankfurt (4-4-2): Noah Atubolu, Ansgar Knauff, Robin Koch, Lilian Brassier, Keita Kosugi, Ritsu Doan, Noel Aseko Nkili, Raphael Onyedika, Fares Chaibi, Younes Ebnoutalib, Jonathan Burkardt. DT: Adi Hutter.
Hoffenheim (4-4-2): Oliver Baumann, Vladimir Coufal, Ozan Kabak, Koki Machida, Mats Rots, Andrej Kramaric, Leon Avdullahu, Wouter Burger, Adam Daghim, Tim Lemperle, Fisnik Asllani. DT: Christian Ilzer.
La previa de Eintracht Frankfurt y Hoffenheim: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 21 de noviembre
- Hora: 08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España
- Estadio: Deutsche Bank Park
- Historial: 34 cruces — Eintracht Frankfurt ganó 14, Hoffenheim ganó 11 y empataron 9
- Último antecedente: 24/01/2026: Eintracht Frankfurt 1-3 Hoffenheim
- Próximo partido de Eintracht Frankfurt: vs. Stuttgart, sábado 28 de noviembre
- Próximo partido de Hoffenheim: vs. Augsburg, domingo 29 de noviembre