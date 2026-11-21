Eintracht Frankfurt y Hoffenheim se enfrentan este sábado 21 de noviembre en el Deutsche Bank Park por la Bundesliga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Eintracht Frankfurt recibe a Hoffenheim este sábado 21 de noviembre desde las 08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Bundesliga, se disputará en el Deutsche Bank Park. Eintracht Frankfurt viene de empatar 2-2 con Paderborn y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Hoffenheim viene de ganarle 2-1 a Schalke y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Eintracht Frankfurt y Hoffenheim

Eintracht Frankfurt (4-4-2): Noah Atubolu, Ansgar Knauff, Robin Koch, Lilian Brassier, Keita Kosugi, Ritsu Doan, Noel Aseko Nkili, Raphael Onyedika, Fares Chaibi, Younes Ebnoutalib, Jonathan Burkardt. DT: Adi Hutter.

Hoffenheim (4-4-2): Oliver Baumann, Vladimir Coufal, Ozan Kabak, Koki Machida, Mats Rots, Andrej Kramaric, Leon Avdullahu, Wouter Burger, Adam Daghim, Tim Lemperle, Fisnik Asllani. DT: Christian Ilzer.

La previa de Eintracht Frankfurt y Hoffenheim: todo lo que hay que saber