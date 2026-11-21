Eintracht Frankfurt recibe a Hoffenheim este sábado 21 de noviembre desde las 08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Bundesliga, se disputará en el Deutsche Bank Park.
Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.
La actualidad de ambos equipos
Eintracht Frankfurt viene de empatar 2-2 como visitante ante Paderborn. El equipo ocupa el puesto 10 con 12 puntos. Antes ganó 3-1 como local ante Hamburg.
Hoffenheim ganó 2-1 como local ante Schalke 04 en la fecha anterior. Hoffenheim está 9° en la tabla con 12 puntos. Antes empató 1-1 como visitante ante Palace.
El historial entre Eintracht Frankfurt y Hoffenheim
Eintracht Frankfurt y Hoffenheim se enfrentaron 34 veces en los últimos años: 14 triunfos de Eintracht Frankfurt, 11 de Hoffenheim y 9 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|24/01/2026
|Eintracht Frankfurt vs. Hoffenheim
|1-3
|Bundesliga
|30/08/2025
|Hoffenheim vs. Eintracht Frankfurt
|1-3
|Bundesliga
|26/01/2025
|Hoffenheim vs. Eintracht Frankfurt
|2-2
|Bundesliga
|31/08/2024
|Eintracht Frankfurt vs. Hoffenheim
|3-1
|Bundesliga
|10/03/2024
|Eintracht Frankfurt vs. Hoffenheim
|3-1
|Bundesliga
|21/10/2023
|Hoffenheim vs. Eintracht Frankfurt
|1-3
|Bundesliga
|06/05/2023
|Hoffenheim vs. Eintracht Frankfurt
|3-1
|Bundesliga
|09/11/2022
|Eintracht Frankfurt vs. Hoffenheim
|4-2
|Bundesliga
|23/04/2022
|Eintracht Frankfurt vs. Hoffenheim
|2-2
|Bundesliga
|04/12/2021
|Hoffenheim vs. Eintracht Frankfurt
|3-2
|Bundesliga
Horario del partido
- México (CDMX): 08:30 hs
- Estados Unidos (ET): 09:30 hs
- Estados Unidos (PT): 06:30 hs
- Argentina: 11:30 hs
- Colombia: 09:30 hs
- Perú: 09:30 hs
- Chile: 11:30 hs
- España: 15:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One
- Estados Unidos: Peacock, Fandango
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Elversberg vs. Freiburg
|Sábado 21 de noviembre
|08:30
|11:30
|15:30
|Borussia Mönchengladbach vs. Dortmund
|Sábado 21 de noviembre
|08:30
|11:30
|15:30
|Union Berlin vs. RB Leipzig
|Sábado 21 de noviembre
|08:30
|11:30
|15:30
|Leverkusen vs. Paderborn
|Sábado 21 de noviembre
|08:30
|11:30
|15:30
|Schalke vs. Stuttgart
|Sábado 21 de noviembre
|11:30
|14:30
|18:30
|Augsburg vs. Mainz
|Domingo 22 de noviembre
|08:30
|11:30
|15:30
|Werder Bremen vs. Hamburgo
|Domingo 22 de noviembre
|10:30
|13:30
|17:30
En síntesis
- Eintracht Frankfurt y Hoffenheim se enfrentan este sábado 21 de noviembre por la jornada 10 de la Bundesliga.
- El partido se transmitirá por FOX One.
- Eintracht Frankfurt suma 12 puntos en el torneo.
- Hoffenheim suma 12 puntos en el torneo.