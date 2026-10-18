Alineaciones de Leverkusen y Freiburg por la Bundesliga: formaciones probables

Leverkusen y Freiburg se enfrentan este domingo 18 de octubre en el Estadio BayArena por la Bundesliga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Leverkusen recibe a Freiburg este domingo 18 de octubre desde las 07:30 de México, 10:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 6 de la Bundesliga, se disputará en el Estadio BayArena. Leverkusen viene de ganarle 4-3 a Mainz y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Freiburg viene de ganarle 2-1 a Schalke y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.

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Las alineaciones de Leverkusen y Freiburg

Leverkusen (4-2-3-1): Mark Flekken, Jarell Quansah, Edmond Tapsoba, Facundo Medina, Miguel Gutiérrez, Ezequiel Fernández, Ibrahim Maza, Aleix García, Moussa Diaby, Patrik Schick, Afonso Bastardo Moreira. DT: Carles Martínez.

Freiburg (4-2-3-1): Mio Backhaus, Philipp Treu, Matthias Ginter, Philipp Lienhart, Jordy Makengo, Maximilian Eggestein, Lucas Höler, Yannick Engelhardt, Jan-Niklas Beste, Igor Matanović, Derry Lionel Scherhant. DT: Julian Schuster.

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La previa de Leverkusen y Freiburg: todo lo que hay que saber