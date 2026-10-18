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Alineaciones de Leverkusen y Freiburg por la Bundesliga: formaciones probables

Leverkusen y Freiburg se enfrentan este domingo 18 de octubre en el Estadio BayArena por la Bundesliga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Leverkusen vs. Freiburg, Bundesliga
Leverkusen vs. Freiburg, Bundesliga

Por Redacción Bolavip

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Leverkusen recibe a Freiburg este domingo 18 de octubre desde las 07:30 de México, 10:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 6 de la Bundesliga, se disputará en el Estadio BayArena. Leverkusen viene de ganarle 4-3 a Mainz y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Freiburg viene de ganarle 2-1 a Schalke y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.

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Las alineaciones de Leverkusen y Freiburg

Leverkusen (4-2-3-1): Mark Flekken, Jarell Quansah, Edmond Tapsoba, Facundo Medina, Miguel Gutiérrez, Ezequiel Fernández, Ibrahim Maza, Aleix García, Moussa Diaby, Patrik Schick, Afonso Bastardo Moreira. DT: Carles Martínez.

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Freiburg (4-2-3-1): Mio Backhaus, Philipp Treu, Matthias Ginter, Philipp Lienhart, Jordy Makengo, Maximilian Eggestein, Lucas Höler, Yannick Engelhardt, Jan-Niklas Beste, Igor Matanović, Derry Lionel Scherhant. DT: Julian Schuster.

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La previa de Leverkusen y Freiburg: todo lo que hay que saber

  • Día: domingo 18 de octubre
  • Hora: 07:30 de México, 10:30 de Argentina, 15:30 de España
  • Estadio: Estadio BayArena
  • Historial: 55 cruces — Leverkusen ganó 26, Freiburg ganó 12 y empataron 17
  • Último antecedente: 07/03/2026: Freiburg 3-3 Leverkusen
  • Próximo partido de Leverkusen: vs. Hoffenheim, domingo 25 de octubre
  • Próximo partido de Freiburg: vs. Bayern, domingo 25 de octubre
Redacción Bolavip
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