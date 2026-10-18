Alineaciones de Leverkusen y Freiburg por la Bundesliga: formaciones probables

Leverkusen recibe a Freiburg este domingo 18 de octubre desde las 07:30 de México, 10:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 6 de la Bundesliga, se disputará en el Estadio BayArena. Leverkusen viene de ganarle 4-3 a Mainz y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Freiburg viene de ganarle 2-1 a Schalke y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Leverkusen y Freiburg
Leverkusen (4-2-3-1): Mark Flekken, Jarell Quansah, Edmond Tapsoba, Facundo Medina, Miguel Gutiérrez, Ezequiel Fernández, Ibrahim Maza, Aleix García, Moussa Diaby, Patrik Schick, Afonso Bastardo Moreira. DT: Carles Martínez.
Freiburg (4-2-3-1): Mio Backhaus, Philipp Treu, Matthias Ginter, Philipp Lienhart, Jordy Makengo, Maximilian Eggestein, Lucas Höler, Yannick Engelhardt, Jan-Niklas Beste, Igor Matanović, Derry Lionel Scherhant. DT: Julian Schuster.
La previa de Leverkusen y Freiburg: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 18 de octubre
- Hora: 07:30 de México, 10:30 de Argentina, 15:30 de España
- Estadio: Estadio BayArena
- Historial: 55 cruces — Leverkusen ganó 26, Freiburg ganó 12 y empataron 17
- Último antecedente: 07/03/2026: Freiburg 3-3 Leverkusen
- Próximo partido de Leverkusen: vs. Hoffenheim, domingo 25 de octubre
- Próximo partido de Freiburg: vs. Bayern, domingo 25 de octubre