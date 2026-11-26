Zagreb y Leverkusen se enfrentan este jueves 26 de noviembre, en el Estadio Maksimir, por la jornada 5 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Zagreb recibe a Leverkusen este jueves 26 de noviembre desde las 11:45 de México, 14:45 de Argentina, 18:45 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el Estadio Maksimir. Leverkusen llega como una máquina que no da respiro y Zagreb tendrá que apelar a todo lo que tiene para no quedar en el camino. El cruce promete goles, algo que ambos vienen repartiendo con generosidad en sus últimas salidas.

La Europa League entra en una fase donde cada punto empieza a pesar, y una victoria acá puede significar un salto importante en la tabla para cualquiera de los dos.

La actualidad de ambos equipos

Zagreb viene de ganarle 3-2 a Istra en su casa y encadena tres triunfos seguidos, un envión que lo tiene noveno con 7 puntos tras cuatro fechas. Esa racha le dio confianza y lo metió de lleno en la pelea por meterse entre los mejores puestos del torneo.

Leverkusen, por su parte, llega como protagonista indiscutido: goleó 4-0 a Paderborn en su último partido y acumula dos victorias consecutivas después de la caída ante Marseille. Está séptimo con 9 unidades y se perfila como uno de los equipos a seguir de cerca en esta Europa League.

Horario del partido

México (CDMX): 11:45 hs

11:45 hs Estados Unidos (ET): 12:45 hs

12:45 hs Estados Unidos (PT): 09:45 hs

09:45 hs Argentina: 14:45 hs

14:45 hs Colombia: 12:45 hs

12:45 hs Perú: 12:45 hs

12:45 hs Chile: 14:45 hs

14:45 hs España: 18:45 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Beşiktaş vs. Hapoel Jueves 26 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Union Saint-Gilloise vs. Lech Poznan Jueves 26 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Celta vs. Bournemouth Jueves 26 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Marseille vs. Levski Sofia Jueves 26 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Olympiacos vs. Milan Jueves 26 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Viktoria vs. Benfica Jueves 26 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Red Bull vs. Ararat Jueves 26 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Torreense vs. Celtic Jueves 26 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Hoffenheim vs. Sturm Graz Jueves 26 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Sunderland vs. Jagiellonia Jueves 26 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Lyon vs. Lillestroem Jueves 26 de noviembre 14:00 17:00 21:00 OFI Crete vs. Anderlecht Jueves 26 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Nijmegen vs. Rennes Jueves 26 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Juventus vs. Omonia Jueves 26 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Ferencvaros vs. NK Celje Jueves 26 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Crystal Palace vs. Real Sociedad Jueves 26 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Sparta vs. AZ Alkmaar Jueves 26 de noviembre 14:00 17:00 21:00

En síntesis

Zagreb y Leverkusen se enfrentan este jueves 26 de noviembre por la jornada 5 de la Europa League.

se enfrentan este jueves 26 de noviembre por la jornada 5 de la Europa League. El partido se transmitirá por Disney+ Premium Mexico .

. Zagreb suma 7 puntos tras vencer a Istra, Varaždin y Sunderland.

suma 7 puntos tras vencer a Istra, Varaždin y Sunderland. Leverkusen suma 9 puntos en el torneo.