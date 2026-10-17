Alineaciones de Schalke y Mainz por la Bundesliga: formaciones probables

Schalke recibe a Mainz este sábado 17 de octubre desde las 07:30 de México, 10:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 6 de la Bundesliga, se disputará en el VELTINS-Arena. Schalke viene de caer 1-2 ante Freiburg y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Mainz viene de caer 3-4 ante Leverkusen y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Schalke y Mainz
Schalke (3-4-2-1): Loris Karius, Ruca, Nikola Katić, Maximilian Wöber, Kenan Karaman, Adrian Gantenbein, Soufiane El-Faouzi, Satoshi Tanaka, Robin Gosens, Adil Aouchiche, Junior Adamu. DT: Miron Muslić.
Mainz (3-5-2): Alexander Schwolow, Stefan Posch, Fabio Gruber, Kacper Potulski, Anthony Caci, Nadiem Amiri, Kaishu Sano, Éric Martel, Phillipp Mwene, Sheraldo Becker, Phillip Tietz. DT: Urs Fischer.
La previa de Schalke y Mainz: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 17 de octubre
- Hora: 07:30 de México, 10:30 de Argentina, 15:30 de España
- Estadio: VELTINS-Arena
- Historial: 34 cruces — Schalke ganó 19, Mainz ganó 8 y empataron 7
- Último antecedente: 05/05/2023: Mainz 2-3 Schalke
- Próximo partido de Schalke: vs. Colonia, sábado 24 de octubre
- Próximo partido de Mainz: vs. Werder Bremen, sábado 24 de octubre