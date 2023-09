En Bayern Munich parece que se vuelve a repetir la tendencia. Cuando se acerca la Champions League se autodestruye. Así sucedió en la edición pasada cuando en la previa al primer duelo de los Cuartos de Final con el Manchester City trascendieron los problemas internos del plantel con Julian Nagelsmann. ¿Cómo terminó la cuestión? El DT fue despedido repentinamente y el equipo, como era de esperarse, fue eliminado por los de Pep Guardiola.

Y ahora, a tan solo dos días de su debut en el certamen continental frente al Manchester United en el Allianz Arena, salió a la luz, por un reporte del periódico Bild, el conflicto de Thomas Tuchel con dos figuras de su plantel: Joshua Kimmich y Matthijs de Ligt. De hecho, el primero mencionado manifestó el viernes pasado su descontento.

Tras el empate 2 a 2 con el Bayer Leverkusen, al centrocampista le consultaron por su salida del terreno de juego a los 60 minutos, a lo que respondió que era una pregunta para Thomas Tuchel con un tono en el que demostraba claro fastidio por lo que viene siendo su participación. En línea con este escenario, el medio citado da lugar a la posibilidad de que busque una salida en el mercado de invierno.

Del mismo modo sucede con Matthijs de Ligt, que no entendería por qué no es titular en el Bayern Munich. Tanto él como su compañero Kimmich consideran que, con las determinaciones de Tuchel, no solo están perdiendo demasiado terreno en el equipo, sino también en sus posibilidades para ser tenidos en cuenta para la Selección de Alemania. La situación se describe como bastante tensa dentro del vestuario y la prensa local no descarta que puede ocasionar la salida del estratega.

¿Cuándo juega Bayern Munich con Manchester United por la primera jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League?

Bayern Munich iniciará su participación en la fase de grupos de la UEFA Champions League este miércoles 20 de septiembre desde las 21:00 horas de Europa Central en el Allianz Arena contra el Manchester United. Será bajo el marco de la primera jornada del Grupo A que también componen el Galatasaray de Turquía y el Copenhague de Dinamarca.