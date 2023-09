La atmósfera está bastante caldeada en el Manchester United. Es que viene de una temporada 2022/2023 que fue caótica tanto a nivel resultados (fue eliminado por el Sevilla de la Europa League, quedó tercero en la Premier League y perdió con su eterno rival Manchester City en la Final de la FA Cup) como en ambiente dentro del vestuario, con cruces, principalmente, entre Cristiano Ronaldo -que se terminó yendo al Al Nassr de Arabia Saudita- y Erik ten Hag.

Encima, esta nueva campaña no está ayudando con los resultados como para hacer olvidar a los hinchas el sufrimiento que vienen arrastrando (para colmo de males, el elenco de Pep Guardiola fue campeón de la UEFA Champions League, de la Premier League y de la Supercopa de Europa, además de la mencionada FA Cup).

En apenas cinco jornadas en la Premier League 2023/2024 el Manchester United de Erik ten Hag ya suma tres derrotas: 2 a 0 con el Tottenham Hotspur, 3 a 1 con el Arsenal y 3 a 1 con el Brighton, esta última, la que caló más hondo, por haber sido en el mítico Old Trafford con un equipo que no compone el Big Six. Semejante mala racha repercutió en la tabla de posiciones, en la que The Reds se ubica en el decimotercer lugar con solo seis unidades.

Con este escenario que poco se emparenta con la historia del sector colorado de la ciudad de Manchester, los hinchas declararon la guerra al entrenador neerlandés, apuntándole directamente a su ego con cánticos a favor de Cristiano Ronaldo, recordando, claramente, el cortocircuito que, en definitiva, decantó en una nueva era para el fútbol mundial con la imposición de Medio Oriente como mercado para los grandes jugadores del mundo.

Clima tenso en el Manchester United en la previa del debut en la Champions League

A todo esto, el Manchester United entre semana debe hacer su estreno en la UEFA Champions League 2023/2024. Este miércoles 20 de septiembre a las 21:00 horas de Europa Central visitará el Allianz Arena para enfrentar al Bayern Munich de Thomas Tuchel en uno de los juegos correspondientes a la primera jornada del Grupo A (el otro duelo lo protagonizarán Galatasaray y Copenhague en Estambul).