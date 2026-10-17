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Dónde ver EN VIVO Schalke vs. Mainz por la jornada 6 de la Bundesliga: TV y streaming online

Schalke y Mainz se enfrentan este sábado 17 de octubre, en el VELTINS-Arena, por la jornada 6 de la Bundesliga. Los detalles de la televisación.

Schalke vs. Mainz, Bundesliga
Schalke vs. Mainz, Bundesliga

Schalke recibe a Mainz este sábado 17 de octubre desde las 07:30 de México, 10:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 6 de la Bundesliga, se disputará en el VELTINS-Arena. Los dos llegan golpeados por una derrota reciente y necesitan reaccionar rápido antes de que la tabla se les complique todavía más.

Todavía es temprano en la Bundesliga, pero cada punto pesa para dos equipos que quieren meterse en la mitad de arriba cuanto antes.

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La actualidad de ambos equipos

Schalke viene de caer 1-2 como visitante ante Freiburg, un golpe que cortó una racha positiva: antes había ganado dos seguidos afuera, contra A Lustenau y RW Oberhausen, este último con un contundente 5-2. Con 5 puntos en 5 partidos, está 14° y necesita volver a sumar de local para no quedar más rezagado.

Mainz tampoco pudo sostener el envión. Perdió 3-4 de local frente a Bayer 04 en un partido con muchos goles, después de haber ganado sus dos presentaciones anteriores, incluido un 4-3 como visitante ante M'gladbach. Llega noveno con 7 unidades y la idea de cortar la racha negativa lejos de su estadio.

El historial entre Schalke y Mainz

El historial favorece claramente a Schalke, que ganó 19 de los 34 enfrentamientos entre ambos, contra 8 triunfos de Mainz y 7 empates. La diferencia también se nota en los goles: 49 contra 29 a favor del equipo de Gelsenkirchen.

En los cruces más recientes la cosa estuvo más pareja, con empates y partidos cerrados, aunque el último antecedente terminó con una victoria de Schalke por 3-2 jugando como visitante.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
05/05/2023Mainz vs. Schalke2-3Bundesliga
09/11/2022Schalke vs. Mainz1-0Bundesliga
05/03/2021Schalke vs. Mainz0-0Bundesliga
07/11/2020Mainz vs. Schalke2-2Bundesliga
16/02/2020Mainz vs. Schalke0-0Bundesliga
20/09/2019Schalke vs. Mainz2-1Bundesliga
23/02/2019Mainz vs. Schalke3-0Bundesliga
29/09/2018Schalke vs. Mainz1-0Bundesliga
09/03/2018Mainz vs. Schalke0-1Bundesliga
20/10/2017Schalke vs. Mainz2-0Bundesliga

Horario del partido

  • México (CDMX): 07:30 hs
  • Estados Unidos (ET): 09:30 hs
  • Estados Unidos (PT): 06:30 hs
  • Argentina: 10:30 hs
  • Colombia: 08:30 hs
  • Perú: 08:30 hs
  • Chile: 10:30 hs
  • España: 15:30 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Elversberg vs. AugsburgSábado 17 de octubre07:3010:3015:30
Werder Bremen vs. PaderbornSábado 17 de octubre07:3010:3015:30
Hamburgo vs. StuttgartSábado 17 de octubre07:3010:3015:30
Union Berlin vs. DortmundSábado 17 de octubre07:3010:3015:30
Bayern vs. RB LeipzigSábado 17 de octubre10:3013:3018:30
Leverkusen vs. FreiburgDomingo 18 de octubre07:3010:3015:30
Borussia Mönchengladbach vs. HoffenheimDomingo 18 de octubre09:3012:3017:30

En síntesis

  • Schalke y Mainz se enfrentan este sábado 17 de octubre por la jornada 6 de la Bundesliga.
  • El partido se transmitirá por FOX One.
  • Schalke suma 5 puntos en el torneo.
  • Mainz suma 7 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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