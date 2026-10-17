Dónde ver EN VIVO Schalke vs. Mainz por la jornada 6 de la Bundesliga: TV y streaming online

Schalke y Mainz se enfrentan este sábado 17 de octubre, en el VELTINS-Arena, por la jornada 6 de la Bundesliga. Los detalles de la televisación.

Schalke recibe a Mainz este sábado 17 de octubre desde las 07:30 de México, 10:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 6 de la Bundesliga, se disputará en el VELTINS-Arena. Los dos llegan golpeados por una derrota reciente y necesitan reaccionar rápido antes de que la tabla se les complique todavía más.

Todavía es temprano en la Bundesliga, pero cada punto pesa para dos equipos que quieren meterse en la mitad de arriba cuanto antes.

La actualidad de ambos equipos

Schalke viene de caer 1-2 como visitante ante Freiburg, un golpe que cortó una racha positiva: antes había ganado dos seguidos afuera, contra A Lustenau y RW Oberhausen, este último con un contundente 5-2. Con 5 puntos en 5 partidos, está 14° y necesita volver a sumar de local para no quedar más rezagado.

Mainz tampoco pudo sostener el envión. Perdió 3-4 de local frente a Bayer 04 en un partido con muchos goles, después de haber ganado sus dos presentaciones anteriores, incluido un 4-3 como visitante ante M'gladbach. Llega noveno con 7 unidades y la idea de cortar la racha negativa lejos de su estadio.

El historial entre Schalke y Mainz

El historial favorece claramente a Schalke, que ganó 19 de los 34 enfrentamientos entre ambos, contra 8 triunfos de Mainz y 7 empates. La diferencia también se nota en los goles: 49 contra 29 a favor del equipo de Gelsenkirchen.

En los cruces más recientes la cosa estuvo más pareja, con empates y partidos cerrados, aunque el último antecedente terminó con una victoria de Schalke por 3-2 jugando como visitante.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 05/05/2023 Mainz vs. Schalke 2-3 Bundesliga 09/11/2022 Schalke vs. Mainz 1-0 Bundesliga 05/03/2021 Schalke vs. Mainz 0-0 Bundesliga 07/11/2020 Mainz vs. Schalke 2-2 Bundesliga 16/02/2020 Mainz vs. Schalke 0-0 Bundesliga 20/09/2019 Schalke vs. Mainz 2-1 Bundesliga 23/02/2019 Mainz vs. Schalke 3-0 Bundesliga 29/09/2018 Schalke vs. Mainz 1-0 Bundesliga 09/03/2018 Mainz vs. Schalke 0-1 Bundesliga 20/10/2017 Schalke vs. Mainz 2-0 Bundesliga

Horario del partido

México (CDMX): 07:30 hs

07:30 hs Estados Unidos (ET): 09:30 hs

09:30 hs Estados Unidos (PT): 06:30 hs

06:30 hs Argentina: 10:30 hs

10:30 hs Colombia: 08:30 hs

08:30 hs Perú: 08:30 hs

08:30 hs Chile: 10:30 hs

10:30 hs España: 15:30 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Elversberg vs. Augsburg Sábado 17 de octubre 07:30 10:30 15:30 Werder Bremen vs. Paderborn Sábado 17 de octubre 07:30 10:30 15:30 Hamburgo vs. Stuttgart Sábado 17 de octubre 07:30 10:30 15:30 Union Berlin vs. Dortmund Sábado 17 de octubre 07:30 10:30 15:30 Bayern vs. RB Leipzig Sábado 17 de octubre 10:30 13:30 18:30 Leverkusen vs. Freiburg Domingo 18 de octubre 07:30 10:30 15:30 Borussia Mönchengladbach vs. Hoffenheim Domingo 18 de octubre 09:30 12:30 17:30

En síntesis

Schalke y Mainz se enfrentan este sábado 17 de octubre por la jornada 6 de la Bundesliga.

se enfrentan este sábado 17 de octubre por la jornada 6 de la Bundesliga. El partido se transmitirá por FOX One .

. Schalke suma 5 puntos en el torneo.

suma 5 puntos en el torneo. Mainz suma 7 puntos en el torneo.