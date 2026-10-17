Dónde ver EN VIVO Schalke vs. Mainz por la jornada 6 de la Bundesliga: TV y streaming online

Schalke recibe a Mainz este sábado 17 de octubre desde las 07:30 de México, 10:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 6 de la Bundesliga, se disputará en el VELTINS-Arena. Los dos llegan golpeados por una derrota reciente y necesitan reaccionar rápido antes de que la tabla se les complique todavía más.
Todavía es temprano en la Bundesliga, pero cada punto pesa para dos equipos que quieren meterse en la mitad de arriba cuanto antes.
La actualidad de ambos equipos
Schalke viene de caer 1-2 como visitante ante Freiburg, un golpe que cortó una racha positiva: antes había ganado dos seguidos afuera, contra A Lustenau y RW Oberhausen, este último con un contundente 5-2. Con 5 puntos en 5 partidos, está 14° y necesita volver a sumar de local para no quedar más rezagado.
Mainz tampoco pudo sostener el envión. Perdió 3-4 de local frente a Bayer 04 en un partido con muchos goles, después de haber ganado sus dos presentaciones anteriores, incluido un 4-3 como visitante ante M'gladbach. Llega noveno con 7 unidades y la idea de cortar la racha negativa lejos de su estadio.
El historial entre Schalke y Mainz
El historial favorece claramente a Schalke, que ganó 19 de los 34 enfrentamientos entre ambos, contra 8 triunfos de Mainz y 7 empates. La diferencia también se nota en los goles: 49 contra 29 a favor del equipo de Gelsenkirchen.
En los cruces más recientes la cosa estuvo más pareja, con empates y partidos cerrados, aunque el último antecedente terminó con una victoria de Schalke por 3-2 jugando como visitante.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|05/05/2023
|Mainz vs. Schalke
|2-3
|Bundesliga
|09/11/2022
|Schalke vs. Mainz
|1-0
|Bundesliga
|05/03/2021
|Schalke vs. Mainz
|0-0
|Bundesliga
|07/11/2020
|Mainz vs. Schalke
|2-2
|Bundesliga
|16/02/2020
|Mainz vs. Schalke
|0-0
|Bundesliga
|20/09/2019
|Schalke vs. Mainz
|2-1
|Bundesliga
|23/02/2019
|Mainz vs. Schalke
|3-0
|Bundesliga
|29/09/2018
|Schalke vs. Mainz
|1-0
|Bundesliga
|09/03/2018
|Mainz vs. Schalke
|0-1
|Bundesliga
|20/10/2017
|Schalke vs. Mainz
|2-0
|Bundesliga
Horario del partido
- México (CDMX): 07:30 hs
- Estados Unidos (ET): 09:30 hs
- Estados Unidos (PT): 06:30 hs
- Argentina: 10:30 hs
- Colombia: 08:30 hs
- Perú: 08:30 hs
- Chile: 10:30 hs
- España: 15:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One
- Estados Unidos: Peacock, Fandango
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur, ESPN 5 Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile, ESPN 5 Sur
- Chile: ESPN Premium Chile, Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Elversberg vs. Augsburg
|Sábado 17 de octubre
|07:30
|10:30
|15:30
|Werder Bremen vs. Paderborn
|Sábado 17 de octubre
|07:30
|10:30
|15:30
|Hamburgo vs. Stuttgart
|Sábado 17 de octubre
|07:30
|10:30
|15:30
|Union Berlin vs. Dortmund
|Sábado 17 de octubre
|07:30
|10:30
|15:30
|Bayern vs. RB Leipzig
|Sábado 17 de octubre
|10:30
|13:30
|18:30
|Leverkusen vs. Freiburg
|Domingo 18 de octubre
|07:30
|10:30
|15:30
|Borussia Mönchengladbach vs. Hoffenheim
|Domingo 18 de octubre
|09:30
|12:30
|17:30
En síntesis
- Schalke y Mainz se enfrentan este sábado 17 de octubre por la jornada 6 de la Bundesliga.
- El partido se transmitirá por FOX One.
- Schalke suma 5 puntos en el torneo.
- Mainz suma 7 puntos en el torneo.