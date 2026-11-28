Mainz recibe a Union Berlin este sábado 28 de noviembre desde las 08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la Bundesliga, se disputará en el Mewa Arena. Ninguno de los dos llega con el envión necesario para mirar hacia arriba en la tabla. Mainz necesita cortar una racha negativa antes de que la segunda mitad del campeonato se le complique todavía más.
Es un partido entre dos equipos que necesitan puntos urgente, aunque por distintos motivos: uno para no meterse en la pelea por el descenso y el otro para no seguir cayendo en ella.
La actualidad de ambos equipos
Mainz llega golpeado tras caer 1-3 ante Augsburg de visitante, y ya acumula tres derrotas al hilo, incluyendo una caída como local frente al Bayern. Con 10 puntos en 10 partidos, el equipo está 13° y necesita reaccionar rápido para no quedar enganchado en la parte baja de la tabla.
Union Berlin atraviesa un momento todavía más complicado: viene de perder 1-5 como local ante Leipzig y suma tres caídas consecutivas sin marcar en las últimas dos. Con apenas 7 puntos, está 17° y la visita al Mewa Arena se le presenta como una final anticipada para empezar a salir del pozo.
El historial entre Mainz y Union Berlin
El historial entre ambos tiene a Union Berlin como el más ganador, con 9 triunfos contra 5 de Mainz en 20 enfrentamientos, además de 6 empates. También domina en lo que respecta a los goles, 33 contra 22. En los últimos cruces la tendencia se mantiene pareja con algo de ventaja para el equipo berlinés, que ganó el último duelo 3-1 de visitante y no pierde ante Mainz desde hace varios encuentros.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|10/05/2026
|Mainz vs. Union Berlin
|1-3
|Bundesliga
|10/01/2026
|Union Berlin vs. Mainz
|2-2
|Bundesliga
|19/01/2025
|Union Berlin vs. Mainz
|2-1
|Bundesliga
|24/08/2024
|Mainz vs. Union Berlin
|1-1
|Bundesliga
|07/02/2024
|Mainz vs. Union Berlin
|1-1
|Bundesliga
|20/08/2023
|Union Berlin vs. Mainz
|4-1
|Bundesliga
|04/02/2023
|Union Berlin vs. Mainz
|2-1
|Bundesliga
|14/08/2022
|Mainz vs. Union Berlin
|0-0
|Bundesliga
|26/02/2022
|Union Berlin vs. Mainz
|3-1
|Bundesliga
|03/10/2021
|Mainz vs. Union Berlin
|1-2
|Bundesliga
Horario del partido
- México (CDMX): 08:30 hs
- Estados Unidos (ET): 09:30 hs
- Estados Unidos (PT): 06:30 hs
- Argentina: 11:30 hs
- Colombia: 09:30 hs
- Perú: 09:30 hs
- Chile: 11:30 hs
- España: 15:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One
- Estados Unidos: Peacock, Fandango
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Paderborn vs. Schalke
|Sábado 28 de noviembre
|08:30
|11:30
|15:30
|Colonia vs. Elversberg
|Sábado 28 de noviembre
|08:30
|11:30
|15:30
|Hamburgo vs. Bayern
|Sábado 28 de noviembre
|08:30
|11:30
|15:30
|Stuttgart vs. Eintracht Frankfurt
|Sábado 28 de noviembre
|11:30
|14:30
|18:30
|Freiburg vs. RB Leipzig
|Domingo 29 de noviembre
|08:30
|11:30
|15:30
|Hoffenheim vs. Augsburg
|Domingo 29 de noviembre
|10:30
|13:30
|17:30
|Dortmund vs. Leverkusen
|Domingo 29 de noviembre
|12:30
|15:30
|19:30
En síntesis
- Mainz y Union Berlin se enfrentan este sábado 28 de noviembre por la jornada 11 de la Bundesliga.
- El partido se transmitirá por FOX One.
- Mainz suma 10 puntos en el torneo.
- Union Berlin suma 7 puntos en el torneo.