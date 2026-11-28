Mainz y Union Berlin se enfrentan este sábado 28 de noviembre, en el Mewa Arena, por la jornada 11 de la Bundesliga. Los detalles de la televisación.

Mainz recibe a Union Berlin este sábado 28 de noviembre desde las 08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la Bundesliga, se disputará en el Mewa Arena. Ninguno de los dos llega con el envión necesario para mirar hacia arriba en la tabla. Mainz necesita cortar una racha negativa antes de que la segunda mitad del campeonato se le complique todavía más.

Es un partido entre dos equipos que necesitan puntos urgente, aunque por distintos motivos: uno para no meterse en la pelea por el descenso y el otro para no seguir cayendo en ella.

La actualidad de ambos equipos

Mainz llega golpeado tras caer 1-3 ante Augsburg de visitante, y ya acumula tres derrotas al hilo, incluyendo una caída como local frente al Bayern. Con 10 puntos en 10 partidos, el equipo está 13° y necesita reaccionar rápido para no quedar enganchado en la parte baja de la tabla.

Union Berlin atraviesa un momento todavía más complicado: viene de perder 1-5 como local ante Leipzig y suma tres caídas consecutivas sin marcar en las últimas dos. Con apenas 7 puntos, está 17° y la visita al Mewa Arena se le presenta como una final anticipada para empezar a salir del pozo.

El historial entre Mainz y Union Berlin

El historial entre ambos tiene a Union Berlin como el más ganador, con 9 triunfos contra 5 de Mainz en 20 enfrentamientos, además de 6 empates. También domina en lo que respecta a los goles, 33 contra 22. En los últimos cruces la tendencia se mantiene pareja con algo de ventaja para el equipo berlinés, que ganó el último duelo 3-1 de visitante y no pierde ante Mainz desde hace varios encuentros.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 10/05/2026 Mainz vs. Union Berlin 1-3 Bundesliga 10/01/2026 Union Berlin vs. Mainz 2-2 Bundesliga 19/01/2025 Union Berlin vs. Mainz 2-1 Bundesliga 24/08/2024 Mainz vs. Union Berlin 1-1 Bundesliga 07/02/2024 Mainz vs. Union Berlin 1-1 Bundesliga 20/08/2023 Union Berlin vs. Mainz 4-1 Bundesliga 04/02/2023 Union Berlin vs. Mainz 2-1 Bundesliga 14/08/2022 Mainz vs. Union Berlin 0-0 Bundesliga 26/02/2022 Union Berlin vs. Mainz 3-1 Bundesliga 03/10/2021 Mainz vs. Union Berlin 1-2 Bundesliga

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Horario del partido

México (CDMX): 08:30 hs

08:30 hs Estados Unidos (ET): 09:30 hs

09:30 hs Estados Unidos (PT): 06:30 hs

06:30 hs Argentina: 11:30 hs

11:30 hs Colombia: 09:30 hs

09:30 hs Perú: 09:30 hs

09:30 hs Chile: 11:30 hs

11:30 hs España: 15:30 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Paderborn vs. Schalke Sábado 28 de noviembre 08:30 11:30 15:30 Colonia vs. Elversberg Sábado 28 de noviembre 08:30 11:30 15:30 Hamburgo vs. Bayern Sábado 28 de noviembre 08:30 11:30 15:30 Stuttgart vs. Eintracht Frankfurt Sábado 28 de noviembre 11:30 14:30 18:30 Freiburg vs. RB Leipzig Domingo 29 de noviembre 08:30 11:30 15:30 Hoffenheim vs. Augsburg Domingo 29 de noviembre 10:30 13:30 17:30 Dortmund vs. Leverkusen Domingo 29 de noviembre 12:30 15:30 19:30

En síntesis