Augsburg y Mainz se enfrentan este domingo 22 de noviembre en el WWK Arena por la Bundesliga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Augsburg recibe a Mainz este domingo 22 de noviembre desde las 08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Bundesliga, se disputará en el WWK Arena. Augsburg viene de caer 2-5 ante RB Leipzig y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Mainz viene de caer 1-2 ante Bayern y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Augsburg y Mainz

Augsburg (3-4-2-1): Finn Dahmen, Abdulay Juma Bah, Jeffrey Gouweleeuw, Yannik Keitel, Anton Kade, Marius Wolf, Robin Fellhauer, Fabian Rieder, Alexis Claude-Maurice, Hennes Behrens, Michael Gregoritsch. DT: Manuel Baum.

Mainz (3-5-2): Robin Zentner, Danny da Costa, Stefan Posch, Kacper Potulski, Anthony Caci, Paul Nebel, Kaishu Sano, Nadiem Amiri, Phillipp Mwene, Phillip Tietz, Sheraldo Becker. DT: Urs Fischer.

La previa de Augsburg y Mainz: todo lo que hay que saber