Augsburg recibe a Mainz este domingo 22 de noviembre desde las 08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Bundesliga, se disputará en el WWK Arena. Augsburg viene de caer 2-5 ante RB Leipzig y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Mainz viene de caer 1-2 ante Bayern y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Augsburg y Mainz
Augsburg (3-4-2-1): Finn Dahmen, Abdulay Juma Bah, Jeffrey Gouweleeuw, Yannik Keitel, Anton Kade, Marius Wolf, Robin Fellhauer, Fabian Rieder, Alexis Claude-Maurice, Hennes Behrens, Michael Gregoritsch. DT: Manuel Baum.
Mainz (3-5-2): Robin Zentner, Danny da Costa, Stefan Posch, Kacper Potulski, Anthony Caci, Paul Nebel, Kaishu Sano, Nadiem Amiri, Phillipp Mwene, Phillip Tietz, Sheraldo Becker. DT: Urs Fischer.
La previa de Augsburg y Mainz: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 22 de noviembre
- Hora: 08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España
- Estadio: WWK Arena
- Historial: 35 cruces — Augsburg ganó 14, Mainz ganó 16 y empataron 5
- Último antecedente: 07/02/2026: Mainz 2-0 Augsburg
- Próximo partido de Augsburg: vs. Hoffenheim, domingo 29 de noviembre
- Próximo partido de Mainz: vs. Union Berlin, sábado 28 de noviembre