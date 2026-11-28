Mainz y Union Berlin se enfrentan este sábado 28 de noviembre en el Mewa Arena por la Bundesliga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Mainz recibe a Union Berlin este sábado 28 de noviembre desde las 08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la Bundesliga, se disputará en el Mewa Arena. Mainz viene de caer 1-3 ante Augsburg y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos. Union Berlin viene de caer 1-5 ante RB Leipzig y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Mainz y Union Berlin

Mainz (3-4-2-1): Robin Zentner, Danny da Costa, Fabio Gruber, Kacper Potulski, Sheraldo Becker, Anthony Caci, Kaishu Sano, Nadiem Amiri, Ransford Königsdörffer, Silvan Widmer, Phillip Tietz. DT: Urs Fischer.

Union Berlin (4-4-2): Frederik Ronnow, Christopher Trimmel, Leopold Querfeld, Marvin Friedrich, Derrick Köhn, Kastriot Imeri, Janik Haberer, András Schäfer, Michel Aebischer, Oliver Burke, Andrej Ilić. DT: Mauro Lustrinelli.

Bajas y ausentes de Mainz y Union Berlin

Mainz:

Otto Ruoppi (lesión de rodilla; vuelve a fines de noviembre de 2026)

Dominik Kohr (lesión de tobillo; vuelve a principios de enero de 2027)

Silas Katompa Mvumpa (tobillo fracturado; vuelve a principios de enero de 2027)

Union Berlin:

Livan Burcu (golpe; vuelve en 1-2 semanas)

Robert Skov (ausencia; vuelve a principios de diciembre de 2026)

Stanley Nsoki (lesión en el gemelo; vuelve a principios de diciembre de 2026)

Josip Juranović (enfermedad; vuelve en 1-2 semanas)

Andrik Markgraf (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de marzo de 2027)

Zeno Van Den Bosch (ausencia; vuelve en 1 fecha)

La previa de Mainz y Union Berlin: todo lo que hay que saber

Día: sábado 28 de noviembre

sábado 28 de noviembre Hora: 08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España

08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España Estadio: Mewa Arena

Mewa Arena Historial: 20 cruces — Mainz ganó 5, Union Berlin ganó 9 y empataron 6

20 cruces — Mainz ganó 5, Union Berlin ganó 9 y empataron 6 Último antecedente: 10/05/2026: Mainz 1-3 Union Berlin

10/05/2026: Mainz 1-3 Union Berlin Próximo partido de Mainz: vs. RB Leipzig, sábado 5 de diciembre

vs. RB Leipzig, sábado 5 de diciembre Próximo partido de Union Berlin: vs. Hamburgo, sábado 5 de diciembre