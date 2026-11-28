Mainz recibe a Union Berlin este sábado 28 de noviembre desde las 08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la Bundesliga, se disputará en el Mewa Arena. Mainz viene de caer 1-3 ante Augsburg y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos. Union Berlin viene de caer 1-5 ante RB Leipzig y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Mainz y Union Berlin
Mainz (3-4-2-1): Robin Zentner, Danny da Costa, Fabio Gruber, Kacper Potulski, Sheraldo Becker, Anthony Caci, Kaishu Sano, Nadiem Amiri, Ransford Königsdörffer, Silvan Widmer, Phillip Tietz. DT: Urs Fischer.
Union Berlin (4-4-2): Frederik Ronnow, Christopher Trimmel, Leopold Querfeld, Marvin Friedrich, Derrick Köhn, Kastriot Imeri, Janik Haberer, András Schäfer, Michel Aebischer, Oliver Burke, Andrej Ilić. DT: Mauro Lustrinelli.
Bajas y ausentes de Mainz y Union Berlin
Mainz:
- Otto Ruoppi (lesión de rodilla; vuelve a fines de noviembre de 2026)
- Dominik Kohr (lesión de tobillo; vuelve a principios de enero de 2027)
- Silas Katompa Mvumpa (tobillo fracturado; vuelve a principios de enero de 2027)
Union Berlin:
- Livan Burcu (golpe; vuelve en 1-2 semanas)
- Robert Skov (ausencia; vuelve a principios de diciembre de 2026)
- Stanley Nsoki (lesión en el gemelo; vuelve a principios de diciembre de 2026)
- Josip Juranović (enfermedad; vuelve en 1-2 semanas)
- Andrik Markgraf (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de marzo de 2027)
- Zeno Van Den Bosch (ausencia; vuelve en 1 fecha)
La previa de Mainz y Union Berlin: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 28 de noviembre
- Hora: 08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España
- Estadio: Mewa Arena
- Historial: 20 cruces — Mainz ganó 5, Union Berlin ganó 9 y empataron 6
- Último antecedente: 10/05/2026: Mainz 1-3 Union Berlin
- Próximo partido de Mainz: vs. RB Leipzig, sábado 5 de diciembre
- Próximo partido de Union Berlin: vs. Hamburgo, sábado 5 de diciembre