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Dónde ver EN VIVO Union Berlin vs. Dortmund por la jornada 6 de la Bundesliga: TV y streaming online

Union Berlin y Dortmund se enfrentan este sábado 17 de octubre, en el Estadio An der alten Forsterei, por la jornada 6 de la Bundesliga. Los detalles de la televisación.

Union Berlin vs. Dortmund, Bundesliga
Union Berlin vs. Dortmund, Bundesliga

Union Berlin recibe a Dortmund este sábado 17 de octubre desde las 07:30 de México, 10:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 6 de la Bundesliga, se disputará en el Estadio An der alten Forsterei. El Dortmund llega con el cartel de candidato y una diferencia de puntos que lo respalda, pero el Union Berlin necesita reaccionar cuanto antes para no quedar enganchado con la parte baja de la tabla.

Son realidades opuestas en esta sexta fecha: uno pelea arriba, el otro trata de salir del pozo antes de que la liga se le escape.

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La actualidad de ambos equipos

El Union Berlin llega golpeado tras caer 0-7 ante el Bayern, aunque después logró enderezar el rumbo con dos triunfos ajustados por 1-0, uno de visitante y el último en su cancha. Con apenas 4 puntos en cinco fechas, está 16° y cada partido empieza a pesar más de lo habitual.

El Dortmund, en cambio, está segundo con 13 unidades, aunque no llega de la mejor manera: viene de perder 0-1 como visitante y antes había empatado 2-2 de local ante el Bremen. Antes de esa racha irregular había ganado con lo justo al Stuttgart, así que la visita a Berlín aparece como una chance de volver a acomodarse.

El historial entre Union Berlin y Dortmund

El historial es ampliamente favorable al Dortmund, que se impuso en 13 de los 17 cruces frente a los 4 que ganó el Union Berlin, con un empate de por medio. La diferencia de gol también lo dice todo: 44 a 18 a favor del equipo amarillo y negro.

En los enfrentamientos más recientes la tendencia no cambió. El último antecedente terminó 0-3 para el Dortmund, y entre los resultados previos aparecen goleadas como el 6-0 y el 4-2, con apenas alguna victoria aislada del Union Berlin en el medio.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
24/01/2026Union Berlin vs. Dortmund0-3Bundesliga
31/08/2025Dortmund vs. Union Berlin3-0Bundesliga
22/02/2025Dortmund vs. Union Berlin6-0Bundesliga
05/10/2024Union Berlin vs. Dortmund2-1Bundesliga
02/03/2024Union Berlin vs. Dortmund0-2Bundesliga
07/10/2023Dortmund vs. Union Berlin4-2Bundesliga
08/04/2023Dortmund vs. Union Berlin2-1Bundesliga
16/10/2022Union Berlin vs. Dortmund2-0Bundesliga
13/02/2022Union Berlin vs. Dortmund0-3Bundesliga
19/09/2021Dortmund vs. Union Berlin4-2Bundesliga

Horario del partido

  • México (CDMX): 07:30 hs
  • Estados Unidos (ET): 09:30 hs
  • Estados Unidos (PT): 06:30 hs
  • Argentina: 10:30 hs
  • Colombia: 08:30 hs
  • Perú: 08:30 hs
  • Chile: 10:30 hs
  • España: 15:30 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Elversberg vs. AugsburgSábado 17 de octubre07:3010:3015:30
Schalke vs. MainzSábado 17 de octubre07:3010:3015:30
Werder Bremen vs. PaderbornSábado 17 de octubre07:3010:3015:30
Hamburgo vs. StuttgartSábado 17 de octubre07:3010:3015:30
Bayern vs. RB LeipzigSábado 17 de octubre10:3013:3018:30
Leverkusen vs. FreiburgDomingo 18 de octubre07:3010:3015:30
Borussia Mönchengladbach vs. HoffenheimDomingo 18 de octubre09:3012:3017:30

En síntesis

  • Union Berlin y Dortmund se enfrentan este sábado 17 de octubre por la jornada 6 de la Bundesliga.
  • El partido se transmitirá por FOX One y FOX+.
  • Union Berlin suma 4 puntos en el torneo.
  • Dortmund suma 13 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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