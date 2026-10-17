Dónde ver EN VIVO Union Berlin vs. Dortmund por la jornada 6 de la Bundesliga: TV y streaming online

Union Berlin y Dortmund se enfrentan este sábado 17 de octubre, en el Estadio An der alten Forsterei, por la jornada 6 de la Bundesliga. Los detalles de la televisación.

Union Berlin recibe a Dortmund este sábado 17 de octubre desde las 07:30 de México, 10:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 6 de la Bundesliga, se disputará en el Estadio An der alten Forsterei. El Dortmund llega con el cartel de candidato y una diferencia de puntos que lo respalda, pero el Union Berlin necesita reaccionar cuanto antes para no quedar enganchado con la parte baja de la tabla.

Son realidades opuestas en esta sexta fecha: uno pelea arriba, el otro trata de salir del pozo antes de que la liga se le escape.

La actualidad de ambos equipos

El Union Berlin llega golpeado tras caer 0-7 ante el Bayern, aunque después logró enderezar el rumbo con dos triunfos ajustados por 1-0, uno de visitante y el último en su cancha. Con apenas 4 puntos en cinco fechas, está 16° y cada partido empieza a pesar más de lo habitual.

El Dortmund, en cambio, está segundo con 13 unidades, aunque no llega de la mejor manera: viene de perder 0-1 como visitante y antes había empatado 2-2 de local ante el Bremen. Antes de esa racha irregular había ganado con lo justo al Stuttgart, así que la visita a Berlín aparece como una chance de volver a acomodarse.

El historial entre Union Berlin y Dortmund

El historial es ampliamente favorable al Dortmund, que se impuso en 13 de los 17 cruces frente a los 4 que ganó el Union Berlin, con un empate de por medio. La diferencia de gol también lo dice todo: 44 a 18 a favor del equipo amarillo y negro.

En los enfrentamientos más recientes la tendencia no cambió. El último antecedente terminó 0-3 para el Dortmund, y entre los resultados previos aparecen goleadas como el 6-0 y el 4-2, con apenas alguna victoria aislada del Union Berlin en el medio.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 24/01/2026 Union Berlin vs. Dortmund 0-3 Bundesliga 31/08/2025 Dortmund vs. Union Berlin 3-0 Bundesliga 22/02/2025 Dortmund vs. Union Berlin 6-0 Bundesliga 05/10/2024 Union Berlin vs. Dortmund 2-1 Bundesliga 02/03/2024 Union Berlin vs. Dortmund 0-2 Bundesliga 07/10/2023 Dortmund vs. Union Berlin 4-2 Bundesliga 08/04/2023 Dortmund vs. Union Berlin 2-1 Bundesliga 16/10/2022 Union Berlin vs. Dortmund 2-0 Bundesliga 13/02/2022 Union Berlin vs. Dortmund 0-3 Bundesliga 19/09/2021 Dortmund vs. Union Berlin 4-2 Bundesliga

Horario del partido

México (CDMX): 07:30 hs

07:30 hs Estados Unidos (ET): 09:30 hs

09:30 hs Estados Unidos (PT): 06:30 hs

06:30 hs Argentina: 10:30 hs

10:30 hs Colombia: 08:30 hs

08:30 hs Perú: 08:30 hs

08:30 hs Chile: 10:30 hs

10:30 hs España: 15:30 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Elversberg vs. Augsburg Sábado 17 de octubre 07:30 10:30 15:30 Schalke vs. Mainz Sábado 17 de octubre 07:30 10:30 15:30 Werder Bremen vs. Paderborn Sábado 17 de octubre 07:30 10:30 15:30 Hamburgo vs. Stuttgart Sábado 17 de octubre 07:30 10:30 15:30 Bayern vs. RB Leipzig Sábado 17 de octubre 10:30 13:30 18:30 Leverkusen vs. Freiburg Domingo 18 de octubre 07:30 10:30 15:30 Borussia Mönchengladbach vs. Hoffenheim Domingo 18 de octubre 09:30 12:30 17:30

En síntesis

Union Berlin y Dortmund se enfrentan este sábado 17 de octubre por la jornada 6 de la Bundesliga.

se enfrentan este sábado 17 de octubre por la jornada 6 de la Bundesliga. El partido se transmitirá por FOX One y FOX+ .

y . Union Berlin suma 4 puntos en el torneo.

suma 4 puntos en el torneo. Dortmund suma 13 puntos en el torneo.