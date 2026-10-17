Dónde ver EN VIVO Union Berlin vs. Dortmund por la jornada 6 de la Bundesliga: TV y streaming online

Union Berlin recibe a Dortmund este sábado 17 de octubre desde las 07:30 de México, 10:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 6 de la Bundesliga, se disputará en el Estadio An der alten Forsterei. El Dortmund llega con el cartel de candidato y una diferencia de puntos que lo respalda, pero el Union Berlin necesita reaccionar cuanto antes para no quedar enganchado con la parte baja de la tabla.
Son realidades opuestas en esta sexta fecha: uno pelea arriba, el otro trata de salir del pozo antes de que la liga se le escape.
La actualidad de ambos equipos
El Union Berlin llega golpeado tras caer 0-7 ante el Bayern, aunque después logró enderezar el rumbo con dos triunfos ajustados por 1-0, uno de visitante y el último en su cancha. Con apenas 4 puntos en cinco fechas, está 16° y cada partido empieza a pesar más de lo habitual.
El Dortmund, en cambio, está segundo con 13 unidades, aunque no llega de la mejor manera: viene de perder 0-1 como visitante y antes había empatado 2-2 de local ante el Bremen. Antes de esa racha irregular había ganado con lo justo al Stuttgart, así que la visita a Berlín aparece como una chance de volver a acomodarse.
El historial entre Union Berlin y Dortmund
El historial es ampliamente favorable al Dortmund, que se impuso en 13 de los 17 cruces frente a los 4 que ganó el Union Berlin, con un empate de por medio. La diferencia de gol también lo dice todo: 44 a 18 a favor del equipo amarillo y negro.
En los enfrentamientos más recientes la tendencia no cambió. El último antecedente terminó 0-3 para el Dortmund, y entre los resultados previos aparecen goleadas como el 6-0 y el 4-2, con apenas alguna victoria aislada del Union Berlin en el medio.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|24/01/2026
|Union Berlin vs. Dortmund
|0-3
|Bundesliga
|31/08/2025
|Dortmund vs. Union Berlin
|3-0
|Bundesliga
|22/02/2025
|Dortmund vs. Union Berlin
|6-0
|Bundesliga
|05/10/2024
|Union Berlin vs. Dortmund
|2-1
|Bundesliga
|02/03/2024
|Union Berlin vs. Dortmund
|0-2
|Bundesliga
|07/10/2023
|Dortmund vs. Union Berlin
|4-2
|Bundesliga
|08/04/2023
|Dortmund vs. Union Berlin
|2-1
|Bundesliga
|16/10/2022
|Union Berlin vs. Dortmund
|2-0
|Bundesliga
|13/02/2022
|Union Berlin vs. Dortmund
|0-3
|Bundesliga
|19/09/2021
|Dortmund vs. Union Berlin
|4-2
|Bundesliga
Horario del partido
- México (CDMX): 07:30 hs
- Estados Unidos (ET): 09:30 hs
- Estados Unidos (PT): 06:30 hs
- Argentina: 10:30 hs
- Colombia: 08:30 hs
- Perú: 08:30 hs
- Chile: 10:30 hs
- España: 15:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One, FOX+
- Estados Unidos: Fubo, Peacock, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, Fandango
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN, Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2, Vamos 3
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Elversberg vs. Augsburg
|Sábado 17 de octubre
|07:30
|10:30
|15:30
|Schalke vs. Mainz
|Sábado 17 de octubre
|07:30
|10:30
|15:30
|Werder Bremen vs. Paderborn
|Sábado 17 de octubre
|07:30
|10:30
|15:30
|Hamburgo vs. Stuttgart
|Sábado 17 de octubre
|07:30
|10:30
|15:30
|Bayern vs. RB Leipzig
|Sábado 17 de octubre
|10:30
|13:30
|18:30
|Leverkusen vs. Freiburg
|Domingo 18 de octubre
|07:30
|10:30
|15:30
|Borussia Mönchengladbach vs. Hoffenheim
|Domingo 18 de octubre
|09:30
|12:30
|17:30
En síntesis
- Union Berlin y Dortmund se enfrentan este sábado 17 de octubre por la jornada 6 de la Bundesliga.
- El partido se transmitirá por FOX One y FOX+.
- Union Berlin suma 4 puntos en el torneo.
- Dortmund suma 13 puntos en el torneo.