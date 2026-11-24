Arsenal y Dortmund se enfrentan este martes 24 de noviembre, en el Emirates Stadium, por la jornada 5 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Arsenal recibe a Dortmund este martes 24 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Champions League, se disputará en el Emirates Stadium. Arsenal se perfila como uno de los candidatos fuertes de esta Champions y no quiere sorpresas en casa. Dortmund, que llega invicto en sus últimas presentaciones, puede complicarle la noche a cualquiera.

Los puntos pesan en la tabla general de la fase de liga y una victoria le permitiría al Arsenal meterse entre los mejores puestos con comodidad. Para Dortmund, en cambio, es la chance de dar un golpe que lo acomode en la clasificación.

La actualidad de ambos equipos

El Arsenal llega con la confianza de estar tercero y con apenas una caída en su andar reciente, el empate 2-2 ante Newcastle en la Premier. Antes de eso había goleado chico pero efectivo a Hull y se había impuesto de visitante ante Slavia, mostrando que puede sumar tanto en casa como afuera. Es el favorito de la noche y necesita ratificarlo con otro triunfo que lo afirme en los puestos de arriba.

Dortmund viene de ganarle a M'gladbach de visitante y encadena triunfos consecutivos, algo que contrasta con su ubicación en la tabla de la Champions, donde marcha 12°. El equipo alemán llega lejos de los puestos de privilegio pero con la confianza intacta: superó también a Elversberg y a Betis en sus últimas dos presentaciones, mostrando que afuera puede hacer daño cuando encuentra los espacios.

El historial entre Arsenal y Dortmund

El historial entre ambos tiene al Arsenal como ligero dominador: de nueve enfrentamientos se quedó con cinco, Dortmund ganó tres y hubo un empate. La diferencia de gol es mínima, 12 contra 11, lo que habla de partidos parejos pese a la ventaja en el historial directo.

El antecedente más reciente, de agosto pasado, terminó con un 2-3 para Dortmund en terreno del Arsenal, el único resultado adverso para los ingleses como locales en los últimos encuentros de esta serie. Antes de eso, el historial se reparte entre triunfos de ambos lados sin que ninguno logre imponerse con claridad en el tiempo.

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Últimos 9 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 09/08/2026 Arsenal vs. Dortmund 2-3 Emirates Cup 26/11/2014 Arsenal vs. Dortmund 2-0 UEFA Champions League 16/09/2014 Dortmund vs. Arsenal 2-0 UEFA Champions League 06/11/2013 Dortmund vs. Arsenal 0-1 UEFA Champions League 22/10/2013 Arsenal vs. Dortmund 1-2 UEFA Champions League 23/11/2011 Arsenal vs. Dortmund 2-1 UEFA Champions League 13/09/2011 Dortmund vs. Arsenal 1-1 UEFA Champions League 30/10/2002 Dortmund vs. Arsenal 2-1 UEFA Champions League 17/09/2002 Arsenal vs. Dortmund 2-0 UEFA Champions League

Horario del partido

México (CDMX): 14:00 hs

14:00 hs Estados Unidos (ET): 15:00 hs

15:00 hs Estados Unidos (PT): 12:00 hs

12:00 hs Argentina: 17:00 hs

17:00 hs Colombia: 15:00 hs

15:00 hs Perú: 15:00 hs

15:00 hs Chile: 17:00 hs

17:00 hs España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Galatasaray vs. Aston Villa Martes 24 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Bodo Glimt vs. LASK Martes 24 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Slovan Bratislava vs. Betis Martes 24 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Real Madrid vs. PSV Martes 24 de noviembre 14:00 17:00 21:00 RB Leipzig vs. Lens Martes 24 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Man City vs. Napoli Martes 24 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Feyenoord vs. Porto Martes 24 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Como 1907 vs. AEK Athens Martes 24 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Sabah FK vs. Barcelona Miércoles 25 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Slavia Praga vs. Villarreal Miércoles 25 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Shakhtar Donetsk vs. Fenerbahce Miércoles 25 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Sporting vs. Manchester United Miércoles 25 de noviembre 14:00 17:00 21:00 PSG vs. Roma Miércoles 25 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Lille vs. Bayern Miércoles 25 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Inter vs. Stuttgart Miércoles 25 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Brujas vs. Liverpool Miércoles 25 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Atlético de Madrid vs. Viking Miércoles 25 de noviembre 14:00 17:00 21:00

En síntesis

Arsenal y Dortmund se enfrentan este martes 24 de noviembre por la jornada 5 de la Champions League.

se enfrentan este martes 24 de noviembre por la jornada 5 de la Champions League. El partido se transmitirá por FOX One y FOX+ .

y . Arsenal suma 10 puntos en el torneo.

suma 10 puntos en el torneo. Dortmund suma 9 puntos tras vencer a M'gladbach, Elversberg y Betis.