Arsenal recibe a Dortmund este martes 24 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Champions League, se disputará en el Emirates Stadium. Arsenal se perfila como uno de los candidatos fuertes de esta Champions y no quiere sorpresas en casa. Dortmund, que llega invicto en sus últimas presentaciones, puede complicarle la noche a cualquiera.
Los puntos pesan en la tabla general de la fase de liga y una victoria le permitiría al Arsenal meterse entre los mejores puestos con comodidad. Para Dortmund, en cambio, es la chance de dar un golpe que lo acomode en la clasificación.
La actualidad de ambos equipos
El Arsenal llega con la confianza de estar tercero y con apenas una caída en su andar reciente, el empate 2-2 ante Newcastle en la Premier. Antes de eso había goleado chico pero efectivo a Hull y se había impuesto de visitante ante Slavia, mostrando que puede sumar tanto en casa como afuera. Es el favorito de la noche y necesita ratificarlo con otro triunfo que lo afirme en los puestos de arriba.
Dortmund viene de ganarle a M'gladbach de visitante y encadena triunfos consecutivos, algo que contrasta con su ubicación en la tabla de la Champions, donde marcha 12°. El equipo alemán llega lejos de los puestos de privilegio pero con la confianza intacta: superó también a Elversberg y a Betis en sus últimas dos presentaciones, mostrando que afuera puede hacer daño cuando encuentra los espacios.
El historial entre Arsenal y Dortmund
El historial entre ambos tiene al Arsenal como ligero dominador: de nueve enfrentamientos se quedó con cinco, Dortmund ganó tres y hubo un empate. La diferencia de gol es mínima, 12 contra 11, lo que habla de partidos parejos pese a la ventaja en el historial directo.
El antecedente más reciente, de agosto pasado, terminó con un 2-3 para Dortmund en terreno del Arsenal, el único resultado adverso para los ingleses como locales en los últimos encuentros de esta serie. Antes de eso, el historial se reparte entre triunfos de ambos lados sin que ninguno logre imponerse con claridad en el tiempo.
Últimos 9 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|09/08/2026
|Arsenal vs. Dortmund
|2-3
|Emirates Cup
|26/11/2014
|Arsenal vs. Dortmund
|2-0
|UEFA Champions League
|16/09/2014
|Dortmund vs. Arsenal
|2-0
|UEFA Champions League
|06/11/2013
|Dortmund vs. Arsenal
|0-1
|UEFA Champions League
|22/10/2013
|Arsenal vs. Dortmund
|1-2
|UEFA Champions League
|23/11/2011
|Arsenal vs. Dortmund
|2-1
|UEFA Champions League
|13/09/2011
|Dortmund vs. Arsenal
|1-1
|UEFA Champions League
|30/10/2002
|Dortmund vs. Arsenal
|2-1
|UEFA Champions League
|17/09/2002
|Arsenal vs. Dortmund
|2-0
|UEFA Champions League
Horario del partido
- México (CDMX): 14:00 hs
- Estados Unidos (ET): 15:00 hs
- Estados Unidos (PT): 12:00 hs
- Argentina: 17:00 hs
- Colombia: 15:00 hs
- Perú: 15:00 hs
- Chile: 17:00 hs
- España: 21:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One, FOX+
- Estados Unidos: Paramount+, ViX, SiriusXM FC
- Argentina: ESPN2 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN3 Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN3 Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN3 Chile
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones 4
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Galatasaray vs. Aston Villa
|Martes 24 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Bodo Glimt vs. LASK
|Martes 24 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Slovan Bratislava vs. Betis
|Martes 24 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Real Madrid vs. PSV
|Martes 24 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|RB Leipzig vs. Lens
|Martes 24 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Man City vs. Napoli
|Martes 24 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Feyenoord vs. Porto
|Martes 24 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Como 1907 vs. AEK Athens
|Martes 24 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Sabah FK vs. Barcelona
|Miércoles 25 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Slavia Praga vs. Villarreal
|Miércoles 25 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Shakhtar Donetsk vs. Fenerbahce
|Miércoles 25 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Sporting vs. Manchester United
|Miércoles 25 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|PSG vs. Roma
|Miércoles 25 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Lille vs. Bayern
|Miércoles 25 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Inter vs. Stuttgart
|Miércoles 25 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Brujas vs. Liverpool
|Miércoles 25 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Atlético de Madrid vs. Viking
|Miércoles 25 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
En síntesis
- Arsenal y Dortmund se enfrentan este martes 24 de noviembre por la jornada 5 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por FOX One y FOX+.
- Arsenal suma 10 puntos en el torneo.
- Dortmund suma 9 puntos tras vencer a M'gladbach, Elversberg y Betis.