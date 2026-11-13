No solamente Vincent Kompany supone buenas noticias para el Bayern de Múnich en pleno parón de selecciones. El equipo de la capital de Baviera confirmó a lo largo de las últimas horas el regreso de Luis Díaz a los entrenamientos. Tras la última Fecha FIFA del año 2026 se espera que tenga minutos nuevamente en el líder de la Bundesliga.

“Mientras que la mayoría de sus compañeros de equipo se encuentran de gira con sus selecciones, Luis Díaz sigue con su programa de recuperación en la Säbener Straße. El jueves, el colombiano dio otro paso importante hacia su regreso. Por primera vez desde que sufrió una rotura fibrilar en el partido de la Liga de Campeones en casa contra el Arsenal a finales de octubre, el delantero de 29 años pudo volver a participar en los entrenamientos con el equipo”, confirmaba el Bayern de Múnich por medio de sus redes sociales.

Recordemos que Luis Díaz no participa de los encuentros del gigante alemán desde la lesión que sufrió frente al Arsenal. Desde entonces se ha perdido un total de 5 partidos donde el Bayern de Múnich ganó en cuatro ocasiones y donde solamente se le escaparon puntos frente al Borussia Dortmund. Se espera que frente al Colonia el próximo viernes tenga minutos en un Allianz Arena donde todos esperan poder recuperar su mejor versión antes de que termine el año.

Además del mencionado duelo, Luis Díaz todavía tendrá la posibilidad de jugar un total de 7 partidos más en lo que queda de 2026. Aparecen en estos dos jornadas de UEFA Champions League frente al Lille de Francia y el Slavia Praga. También compromisos de la Bundesliga frente a conjuntos como Hamburgo, Hertha de Berlín, Paderborn, Hoffenheim y Werder Bremen. Tras estos partidos llegará el parón invernal de la Bundesliga hasta el próximo 9 de enero.

Luis Díz, sin minutos desde el 20 de octubre: GETTY

El cafetero ha vuelto a los entrenamientos y se espera que tenga minutos frente al Colonia. Luis Díaz necesita aumentar sus números y registros en el final del año 2026, donde en lo que va de temporada apenas suma 5 goles y una asistencia con la camiseta del Bayern de Múnich. No solamente Vincent Kompany volverá a los encuentros del rey de la Bundesliga la próxima semana.

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