La lesión de Khvicha Kvaratskhelia se ha convertido en un dolor de cabeza para el Bayern de Múnich. Diferentes informaciones apuntan a que Luis Díaz es el elegido por parte del cuerpo técnico de Luis Enrique para reemplazar al georgiano. El Bayern de Múnich de momento se niega a su salida en el mes de enero, pero los problemas alrededor de la continuidad del colombiano van mucho más allá que el mercado de invierno del año 2027.

Tras la renovación de Harry Kane, el Bayern de Múnich se encuentra en una tesitura. Se pretende prolongar el vínculo contractual alrededor de Michael Olise, pero poco se habla de Luis Díaz, cuyo vínculo contractual termina en el 2029. Incluso si consigue retener al cafetero en pleno interés del Paris Saint-Germain por la lesión de Khvicha Kvaratskhelia, hay prácticamente charlas obligadas pensando en el próximo verano.

Desde ese momento Luis Díaz se encontrará a solamente 24 meses de terminar su contrato en Múnich. Que llegue al verano del año 2028 sin haber resuelto su situación a nivel de documentos firmados con el club parece irresponsable e inesperado. Los alemanes no son habituales a la hora de dejar salir gratis a sus futbolistas ni tampoco de perder inversiones millonarias como las que hicieron en el ex extremo del Liverpool. La duda pasa por saber no solamente si el jugador es suficientemente valorado en Alemania.

El Bayern de Múnich viene de hacer un esfuerzo económico para retener a Kane. Pretende hacer algo similar con el futuro de Michael Olise. No hablamos de un club vendedor más allá de su potente economía. Conseguir ambas firmas costará muchos millones que veremos si pueden pasarle factura a una posible ampliación del vínculo contractual de Luis Díaz. La trama con el PSG es apenas la punta de una pirámide que debe resolverse lo antes posible.

Olise será vital en el futuro de Luis Díaz: GETTY

La decisión tendrá que ser tomada a lo largo de los próximos semestres. Seguramente el rendimiento de Luis Díaz será definitivo a la hora de entender qué quiere hacer el Bayern de Múnich. A diferencia de la temporada pasada el colombiano ni mucho menos disfruta de la puntería que le convirtió en uno de los mejores extremos izquierdos de los últimos 12 meses en todo el Viejo Continente. La lesión de Khvicha Kvaratskhelia y el posible interés del Paris Saint-Germain en el Guajiro son apenas la punta de una pirámide que tiene que resolverse antes del verano del 2028. Ojo a lo que ocurra en los meses de julio y agosto del próximo año.

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