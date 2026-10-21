Dónde ver EN VIVO Brujas vs. Lens por la jornada 3 de la Champions League: TV y streaming online

Brujas recibe a Lens este miércoles 21 de octubre desde las 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Champions League, se disputará en el Jan Breydel Stadium. Brujas y Lens llegan con el mismo registro en la tabla de la fase de liga, tres puntos en dos presentaciones, y necesitan un triunfo para no quedar relegados en la pelea por los puestos de clasificación directa.
Ninguno de los dos puede permitirse otro traspié en esta instancia: la diferencia entre meterse entre los mejores dieciséis o jugarse todo en el repechaje pasa por partidos como este.
La actualidad de ambos equipos
El local viene de un andar irregular pero efectivo: ganó 1-0 ante Lokeren en su último compromiso y antes había dado vuelta un partidazo 4-3 como visitante frente al Inter. Esa capacidad de hacer goles en los dos arcos lo tiene como favorito para este miércoles, aunque la posición 20 en la tabla general muestra que todavía no logró despegar.
Lens también llega golpeado en el orgullo después de caer 0-2 como local ante el Sporting, un resultado que le costó caro en la clasificación. Se repuso con un 3-1 como visitante ante Troyes y antes había sumado de local contra Lyon, así que no le falta reacción. Está apenas un escalón por debajo de Brujas y sabe que un resultado positivo en Bélgica lo devuelve a la pelea.
Horario del partido
- México (CDMX): 13:00 hs
- Estados Unidos (ET): 15:00 hs
- Estados Unidos (PT): 12:00 hs
- Argentina: 16:00 hs
- Colombia: 14:00 hs
- Perú: 14:00 hs
- Chile: 16:00 hs
- España: 21:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One
- Estados Unidos: Paramount+, ViX
- Argentina: ESPN3 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur, ESPN7 Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile, ESPN7 Sur
- Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN7 Sur
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4, Movistar Liga de Campeones 6
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Lille vs. Galatasaray
|Miércoles 21 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Como 1907 vs. Manchester United
|Miércoles 21 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Betis vs. Feyenoord
|Miércoles 21 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Sporting vs. LASK
|Miércoles 21 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Real Madrid vs. RB Leipzig
|Miércoles 21 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Inter vs. Shakhtar Donetsk
|Miércoles 21 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Bayern vs. Arsenal
|Miércoles 21 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Aston Villa vs. Viking
|Miércoles 21 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
En síntesis
- Brujas y Lens se enfrentan este miércoles 21 de octubre por la jornada 3 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por FOX One.
- Brujas suma 3 puntos tras vencer a Lokeren, Inter y La Louvière.
- Lens suma 3 puntos en el torneo.