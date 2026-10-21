Dónde ver EN VIVO Brujas vs. Lens por la jornada 3 de la Champions League: TV y streaming online

Brujas y Lens se enfrentan este miércoles 21 de octubre, en el Jan Breydel Stadium, por la jornada 3 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Brujas recibe a Lens este miércoles 21 de octubre desde las 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Champions League, se disputará en el Jan Breydel Stadium. Brujas y Lens llegan con el mismo registro en la tabla de la fase de liga, tres puntos en dos presentaciones, y necesitan un triunfo para no quedar relegados en la pelea por los puestos de clasificación directa.

Ninguno de los dos puede permitirse otro traspié en esta instancia: la diferencia entre meterse entre los mejores dieciséis o jugarse todo en el repechaje pasa por partidos como este.

La actualidad de ambos equipos

El local viene de un andar irregular pero efectivo: ganó 1-0 ante Lokeren en su último compromiso y antes había dado vuelta un partidazo 4-3 como visitante frente al Inter. Esa capacidad de hacer goles en los dos arcos lo tiene como favorito para este miércoles, aunque la posición 20 en la tabla general muestra que todavía no logró despegar.

Lens también llega golpeado en el orgullo después de caer 0-2 como local ante el Sporting, un resultado que le costó caro en la clasificación. Se repuso con un 3-1 como visitante ante Troyes y antes había sumado de local contra Lyon, así que no le falta reacción. Está apenas un escalón por debajo de Brujas y sabe que un resultado positivo en Bélgica lo devuelve a la pelea.

Horario del partido

México (CDMX): 13:00 hs

13:00 hs Estados Unidos (ET): 15:00 hs

15:00 hs Estados Unidos (PT): 12:00 hs

12:00 hs Argentina: 16:00 hs

16:00 hs Colombia: 14:00 hs

14:00 hs Perú: 14:00 hs

14:00 hs Chile: 16:00 hs

16:00 hs España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Lille vs. Galatasaray Miércoles 21 de octubre 10:45 13:45 18:45 Como 1907 vs. Manchester United Miércoles 21 de octubre 10:45 13:45 18:45 Betis vs. Feyenoord Miércoles 21 de octubre 13:00 16:00 21:00 Sporting vs. LASK Miércoles 21 de octubre 13:00 16:00 21:00 Real Madrid vs. RB Leipzig Miércoles 21 de octubre 13:00 16:00 21:00 Inter vs. Shakhtar Donetsk Miércoles 21 de octubre 13:00 16:00 21:00 Bayern vs. Arsenal Miércoles 21 de octubre 13:00 16:00 21:00 Aston Villa vs. Viking Miércoles 21 de octubre 13:00 16:00 21:00

En síntesis

Brujas y Lens se enfrentan este miércoles 21 de octubre por la jornada 3 de la Champions League.

se enfrentan este miércoles 21 de octubre por la jornada 3 de la Champions League. El partido se transmitirá por FOX One .

. Brujas suma 3 puntos tras vencer a Lokeren, Inter y La Louvière.

suma 3 puntos tras vencer a Lokeren, Inter y La Louvière. Lens suma 3 puntos en el torneo.