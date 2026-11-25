Inter y Stuttgart se enfrentan este miércoles 25 de noviembre, en el Stadio Giuseppe Meazza, por la jornada 5 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Inter recibe a Stuttgart este miércoles 25 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Champions League, se disputará en el Stadio Giuseppe Meazza. El Inter necesita cortar la racha de resultados irregulares que lo tiene lejos de los puestos que su nombre promete en esta Champions. Un triunfo ante el Stuttgart le serviría para meterse de lleno en la pelea por los octavos.

La fase de liga está entrando en su recta decisiva y cada punto empieza a pesar distinto. Ninguno de los dos llega sobrado, así que el que se lleve los tres puntos da un salto importante en la tabla general.

La actualidad de ambos equipos

El Inter viene de un partido loco: empató 4-4 como visitante ante el Atalanta en lo que fue una verdadera montaña rusa. Antes había sumado dos triunfos consecutivos, por 2-0 ante el Como y 3-0 en la cancha del Feyenoord, pero el traspié reciente lo dejó 17° con apenas 6 puntos en cuatro presentaciones, una posición que no se condice con su historia en el certamen.

El Stuttgart llega con un empate sin goles frente al Schalke 04 que le cortó el envión positivo. Antes había ganado 1-0 de local ante el Bremen, aunque en su visita anterior a Galatasaray se había ido con una derrota por 2-0. Con 7 unidades está 15°, apenas por encima de su rival de turno, en una tabla donde todavía se puede escalar rápido con un buen cierre de fase.

Horario del partido

México (CDMX): 14:00 hs

14:00 hs Estados Unidos (ET): 15:00 hs

15:00 hs Estados Unidos (PT): 12:00 hs

12:00 hs Argentina: 17:00 hs

17:00 hs Colombia: 15:00 hs

15:00 hs Perú: 15:00 hs

15:00 hs Chile: 17:00 hs

17:00 hs España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Sabah FK vs. Barcelona Miércoles 25 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Slavia Praga vs. Villarreal Miércoles 25 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Shakhtar Donetsk vs. Fenerbahce Miércoles 25 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Sporting vs. Manchester United Miércoles 25 de noviembre 14:00 17:00 21:00 PSG vs. Roma Miércoles 25 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Lille vs. Bayern Miércoles 25 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Brujas vs. Liverpool Miércoles 25 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Atlético de Madrid vs. Viking Miércoles 25 de noviembre 14:00 17:00 21:00

En síntesis

Inter y Stuttgart se enfrentan este miércoles 25 de noviembre por la jornada 5 de la Champions League.

se enfrentan este miércoles 25 de noviembre por la jornada 5 de la Champions League. El partido se transmitirá por Max Mexico y Space Mexico .

y . Inter suma 6 puntos en el torneo.

suma 6 puntos en el torneo. Stuttgart suma 7 puntos en el torneo.