Atlético de Madrid y Viking se enfrentan este miércoles 25 de noviembre, en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, por la jornada 5 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Atlético de Madrid recibe a Viking este miércoles 25 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Champions League, se disputará en el Estadio Riyadh Air Metropolitano. El Atlético necesita ganar sí o sí para no complicarse más en la tabla general de la Champions, en una fase de liga que sigue siendo una incógnita para casi todos. Con apenas 4 puntos en 4 fechas, no hay margen para otro tropiezo en casa.

El cruce mide a dos equipos que llegaron a esta jornada con la misma cantidad de puntos y la necesidad urgente de sumar de local para meterse entre los puestos que dan clasificación directa.

La actualidad de ambos equipos

El Atlético de Madrid llega golpeado anímicamente pese al triunfo más reciente. Después de caer con Barcelona y Bayern en el Metropolitano, el equipo de Simeone reaccionó con una goleada 3-0 de visitante ante Getafe, pero en Champions la imagen es otra: la derrota ante los bávaros dejó dudas y la posición 26 en la tabla general obliga a ganar de local para no quedar al margen de los octavos.

Viking se mueve con la misma urgencia. El equipo noruego venía de un buen envión con goleadas a KFUM y Sabah, pero llegó a este partido tras perder 3-2 ante Tromsø en su liga local, un golpe que corta la racha positiva justo antes de un viaje exigente a Madrid. Con 4 puntos como el Atlético, necesita un resultado positivo para no quedar relegado en la tabla de la fase de liga.

Horario del partido

México (CDMX): 14:00 hs

14:00 hs Estados Unidos (ET): 15:00 hs

15:00 hs Estados Unidos (PT): 12:00 hs

12:00 hs Argentina: 17:00 hs

17:00 hs Colombia: 15:00 hs

15:00 hs Perú: 15:00 hs

15:00 hs Chile: 17:00 hs

17:00 hs España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Sabah FK vs. Barcelona Miércoles 25 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Slavia Praga vs. Villarreal Miércoles 25 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Shakhtar Donetsk vs. Fenerbahce Miércoles 25 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Sporting vs. Manchester United Miércoles 25 de noviembre 14:00 17:00 21:00 PSG vs. Roma Miércoles 25 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Lille vs. Bayern Miércoles 25 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Inter vs. Stuttgart Miércoles 25 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Brujas vs. Liverpool Miércoles 25 de noviembre 14:00 17:00 21:00

En síntesis

Atlético de Madrid y Viking se enfrentan este miércoles 25 de noviembre por la jornada 5 de la Champions League.

se enfrentan este miércoles 25 de noviembre por la jornada 5 de la Champions League. El partido se transmitirá por FOX Mexico y FOX One .

y . Atlético de Madrid suma 4 puntos en el torneo.

suma 4 puntos en el torneo. Viking suma 4 puntos en el torneo.