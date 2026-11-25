Brujas recibe a Liverpool este miércoles 25 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Champions League, se disputará en el Jan Breydel Stadium. Liverpool llega como favorito pero no la tiene fácil: el Brujas está invicto en sus últimos compromisos y le hizo pagar caro un tropiezo a cualquiera que subestime su localía en Bélgica.
Los dos equipos están pegados en la tabla general de la Champions y necesitan sumar para no complicarse en la recta final de la fase de liga.
La actualidad de ambos equipos
El Brujas viene de una goleada contundente, 5-1 afuera ante Mechelen, que se suma a un empate y una victoria en sus presentaciones anteriores. Con 9 puntos en 4 partidos, el equipo belga está en zona media de la tabla y un triunfo como local lo metería de lleno en la pelea por los puestos de arriba.
Liverpool llega con la confianza de un 4-0 contundente ante Manchester United y una victoria previa de visitante frente al Palace. La única mancha reciente fue la caída 2-3 ante Fenerbahçe, pero el equipo inglés igualó los 9 puntos del Brujas en la misma cantidad de partidos y quiere despegarse con una victoria afuera.
Horario del partido
- México (CDMX): 14:00 hs
- Estados Unidos (ET): 15:00 hs
- Estados Unidos (PT): 12:00 hs
- Argentina: 17:00 hs
- Colombia: 15:00 hs
- Perú: 15:00 hs
- Chile: 17:00 hs
- España: 21:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One
- Estados Unidos: Paramount+, ViX
- Argentina: Fox Sports Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN2 Chile, Disney+ Premium Chile
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4, Movistar Liga de Campeones 5
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Sabah FK vs. Barcelona
|Miércoles 25 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Slavia Praga vs. Villarreal
|Miércoles 25 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Shakhtar Donetsk vs. Fenerbahce
|Miércoles 25 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Sporting vs. Manchester United
|Miércoles 25 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|PSG vs. Roma
|Miércoles 25 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Lille vs. Bayern
|Miércoles 25 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Inter vs. Stuttgart
|Miércoles 25 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Atlético de Madrid vs. Viking
|Miércoles 25 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
En síntesis
- Brujas y Liverpool se enfrentan este miércoles 25 de noviembre por la jornada 5 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por FOX One.
- Brujas suma 9 puntos en el torneo.
- Liverpool suma 9 puntos en el torneo.