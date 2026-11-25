Brujas y Liverpool se enfrentan este miércoles 25 de noviembre, en el Jan Breydel Stadium, por la jornada 5 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Brujas recibe a Liverpool este miércoles 25 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Champions League, se disputará en el Jan Breydel Stadium. Liverpool llega como favorito pero no la tiene fácil: el Brujas está invicto en sus últimos compromisos y le hizo pagar caro un tropiezo a cualquiera que subestime su localía en Bélgica.

Los dos equipos están pegados en la tabla general de la Champions y necesitan sumar para no complicarse en la recta final de la fase de liga.

La actualidad de ambos equipos

El Brujas viene de una goleada contundente, 5-1 afuera ante Mechelen, que se suma a un empate y una victoria en sus presentaciones anteriores. Con 9 puntos en 4 partidos, el equipo belga está en zona media de la tabla y un triunfo como local lo metería de lleno en la pelea por los puestos de arriba.

Liverpool llega con la confianza de un 4-0 contundente ante Manchester United y una victoria previa de visitante frente al Palace. La única mancha reciente fue la caída 2-3 ante Fenerbahçe, pero el equipo inglés igualó los 9 puntos del Brujas en la misma cantidad de partidos y quiere despegarse con una victoria afuera.

Horario del partido

México (CDMX): 14:00 hs

14:00 hs Estados Unidos (ET): 15:00 hs

15:00 hs Estados Unidos (PT): 12:00 hs

12:00 hs Argentina: 17:00 hs

17:00 hs Colombia: 15:00 hs

15:00 hs Perú: 15:00 hs

15:00 hs Chile: 17:00 hs

17:00 hs España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Sabah FK vs. Barcelona Miércoles 25 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Slavia Praga vs. Villarreal Miércoles 25 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Shakhtar Donetsk vs. Fenerbahce Miércoles 25 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Sporting vs. Manchester United Miércoles 25 de noviembre 14:00 17:00 21:00 PSG vs. Roma Miércoles 25 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Lille vs. Bayern Miércoles 25 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Inter vs. Stuttgart Miércoles 25 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Atlético de Madrid vs. Viking Miércoles 25 de noviembre 14:00 17:00 21:00

En síntesis

Brujas y Liverpool se enfrentan este miércoles 25 de noviembre por la jornada 5 de la Champions League.

se enfrentan este miércoles 25 de noviembre por la jornada 5 de la Champions League. El partido se transmitirá por FOX One .

. Brujas suma 9 puntos en el torneo.

suma 9 puntos en el torneo. Liverpool suma 9 puntos en el torneo.