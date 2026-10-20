Dónde ver EN VIVO Fenerbahce vs. Slavia Praga por la jornada 3 de la Champions League: TV y streaming online

Fenerbahce recibe a Slavia Praga este martes 20 de octubre desde las 10:45 de México, 13:45 de Argentina, 18:45 de España. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Champions League.
Fenerbahce llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Slavia Praga tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
En su último compromiso, Fenerbahce ganó 3-0 como local ante Alanyaspor. El conjunto marcha 28° con 1 punto. Antes perdió 0-6 como visitante ante Villa.
Slavia Praga viene de empatar 0-0 como local ante Hradec Kr.. El equipo ocupa el puesto 31 con 0 puntos. Antes perdió 0-2 como visitante ante Sabah.
El historial entre Fenerbahce y Slavia Praga
Fenerbahce y Slavia Praga se enfrentaron 3 veces en los últimos años: 1 triunfo de Fenerbahce y 2 de Slavia Praga.
Últimos 3 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|28/11/2024
|Slavia Praga vs. Fenerbahce
|1-2
|UEFA Europa League
|24/02/2022
|Slavia Praga vs. Fenerbahce
|3-2
|UEFA Conference League
|17/02/2022
|Fenerbahce vs. Slavia Praga
|2-3
|UEFA Conference League
Horario del partido
- México (CDMX): 10:45 hs
- Estados Unidos (ET): 12:45 hs
- Estados Unidos (PT): 09:45 hs
- Argentina: 13:45 hs
- Colombia: 11:45 hs
- Perú: 11:45 hs
- Chile: 13:45 hs
- España: 18:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One, FOX+
- Estados Unidos: Paramount+, ViX
- Argentina: ESPN2 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Sabah FK vs. Dortmund
|Martes 20 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Stuttgart vs. Atlético de Madrid
|Martes 20 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Napoli vs. Bodo Glimt
|Martes 20 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|PSG vs. Barcelona
|Martes 20 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Man City vs. AEK Athens
|Martes 20 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Liverpool vs. Villarreal
|Martes 20 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Porto vs. PSV
|Martes 20 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Roma vs. Slovan Bratislava
|Martes 20 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Lille vs. Galatasaray
|Miércoles 21 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Como 1907 vs. Manchester United
|Miércoles 21 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Betis vs. Feyenoord
|Miércoles 21 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Sporting vs. LASK
|Miércoles 21 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Real Madrid vs. RB Leipzig
|Miércoles 21 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Inter vs. Shakhtar Donetsk
|Miércoles 21 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Bayern vs. Arsenal
|Miércoles 21 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Brujas vs. Lens
|Miércoles 21 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Aston Villa vs. Viking
|Miércoles 21 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
En síntesis
- Fenerbahce y Slavia Praga se enfrentan este martes 20 de octubre por la jornada 3 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por FOX One y FOX+.
- Fenerbahce suma 1 punto en el torneo.
- Slavia Praga suma 0 puntos en el torneo.