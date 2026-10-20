Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Champions League

Dónde ver EN VIVO Fenerbahce vs. Slavia Praga por la jornada 3 de la Champions League: TV y streaming online

Fenerbahce y Slavia Praga se enfrentan este martes 20 de octubre, por la jornada 3 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Fenerbahce vs. Slavia Praha, Champions League
Fenerbahce vs. Slavia Praha, Champions League

Fenerbahce recibe a Slavia Praga este martes 20 de octubre desde las 10:45 de México, 13:45 de Argentina, 18:45 de España. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Champions League.

Fenerbahce llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Slavia Praga tratará de dar el golpe.

+ Seguinos en

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Fenerbahce ganó 3-0 como local ante Alanyaspor. El conjunto marcha 28° con 1 punto. Antes perdió 0-6 como visitante ante Villa.

Slavia Praga viene de empatar 0-0 como local ante Hradec Kr.. El equipo ocupa el puesto 31 con 0 puntos. Antes perdió 0-2 como visitante ante Sabah.

El historial entre Fenerbahce y Slavia Praga

Fenerbahce y Slavia Praga se enfrentaron 3 veces en los últimos años: 1 triunfo de Fenerbahce y 2 de Slavia Praga.

Últimos 3 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
28/11/2024Slavia Praga vs. Fenerbahce1-2UEFA Europa League
24/02/2022Slavia Praga vs. Fenerbahce3-2UEFA Conference League
17/02/2022Fenerbahce vs. Slavia Praga2-3UEFA Conference League

Horario del partido

  • México (CDMX): 10:45 hs
  • Estados Unidos (ET): 12:45 hs
  • Estados Unidos (PT): 09:45 hs
  • Argentina: 13:45 hs
  • Colombia: 11:45 hs
  • Perú: 11:45 hs
  • Chile: 13:45 hs
  • España: 18:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Sabah FK vs. DortmundMartes 20 de octubre10:4513:4518:45
Stuttgart vs. Atlético de MadridMartes 20 de octubre13:0016:0021:00
Napoli vs. Bodo GlimtMartes 20 de octubre13:0016:0021:00
PSG vs. BarcelonaMartes 20 de octubre13:0016:0021:00
Man City vs. AEK AthensMartes 20 de octubre13:0016:0021:00
Liverpool vs. VillarrealMartes 20 de octubre13:0016:0021:00
Porto vs. PSVMartes 20 de octubre13:0016:0021:00
Roma vs. Slovan BratislavaMartes 20 de octubre13:0016:0021:00
Lille vs. GalatasarayMiércoles 21 de octubre10:4513:4518:45
Como 1907 vs. Manchester UnitedMiércoles 21 de octubre10:4513:4518:45
Betis vs. FeyenoordMiércoles 21 de octubre13:0016:0021:00
Sporting vs. LASKMiércoles 21 de octubre13:0016:0021:00
Real Madrid vs. RB LeipzigMiércoles 21 de octubre13:0016:0021:00
Inter vs. Shakhtar DonetskMiércoles 21 de octubre13:0016:0021:00
Bayern vs. ArsenalMiércoles 21 de octubre13:0016:0021:00
Brujas vs. LensMiércoles 21 de octubre13:0016:0021:00
Aston Villa vs. VikingMiércoles 21 de octubre13:0016:0021:00

En síntesis

  • Fenerbahce y Slavia Praga se enfrentan este martes 20 de octubre por la jornada 3 de la Champions League.
  • El partido se transmitirá por FOX One y FOX+.
  • Fenerbahce suma 1 punto en el torneo.
  • Slavia Praga suma 0 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones