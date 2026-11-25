Shakhtar Donetsk y Fenerbahce se enfrentan este miércoles 25 de noviembre, en el Estadio Stamford Bridge, por la jornada 5 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Shakhtar Donetsk recibe a Fenerbahce este miércoles 25 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Champions League, se disputará en el Estadio Stamford Bridge.

Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.

La actualidad de ambos equipos

Shakhtar Donetsk empató 1-1 como local ante Livyi Bereh en la fecha anterior. Shakhtar Donetsk está 24° en la tabla con 4 puntos. Antes empató 0-0 como local ante Dynamo Kyiv.

En su último compromiso, Fenerbahce empató 2-2 como visitante ante Kocaelispor. El conjunto marcha 22° con 5 puntos. Antes ganó 5-0 como visitante ante Çorum.

El historial entre Shakhtar Donetsk y Fenerbahce

Shakhtar Donetsk y Fenerbahce se enfrentaron 3 veces en los últimos años: 1 triunfo de Shakhtar Donetsk, 1 de Fenerbahce y 1 empate.

Últimos 3 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 19/04/2022 Fenerbahce vs. Shakhtar Donetsk 1-0 Club Friendlies 05/08/2015 Shakhtar Donetsk vs. Fenerbahce 3-0 UEFA Champions League 28/07/2015 Fenerbahce vs. Shakhtar Donetsk 0-0 UEFA Champions League

Horario del partido

México (CDMX): 14:00 hs

14:00 hs Estados Unidos (ET): 15:00 hs

15:00 hs Estados Unidos (PT): 12:00 hs

12:00 hs Argentina: 17:00 hs

17:00 hs Colombia: 15:00 hs

15:00 hs Perú: 15:00 hs

15:00 hs Chile: 17:00 hs

17:00 hs España: 21:00 hs

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Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Sabah FK vs. Barcelona Miércoles 25 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Slavia Praga vs. Villarreal Miércoles 25 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Sporting vs. Manchester United Miércoles 25 de noviembre 14:00 17:00 21:00 PSG vs. Roma Miércoles 25 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Lille vs. Bayern Miércoles 25 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Inter vs. Stuttgart Miércoles 25 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Brujas vs. Liverpool Miércoles 25 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Atlético de Madrid vs. Viking Miércoles 25 de noviembre 14:00 17:00 21:00

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En síntesis