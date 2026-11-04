Dónde ver EN VIVO Fenerbahce vs. Liverpool por la jornada 4 de la Champions League: TV y streaming online

Fenerbahce recibe a Liverpool este miércoles 4 de noviembre desde las 11:45 de México, 14:45 de Argentina, 18:45 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Estadio Chobani Stadyumu FB Sukru Saracoglu Spor Kompleksi. Fenerbahce está último en la zona de descenso de la fase liga y necesita un milagro para no quedar afuera de todo antes de tiempo. Liverpool, en cambio, llega golpeado anímicamente pero con margen para corregir el rumbo.
Se juegan cosas bien distintas: los turcos ya no pueden permitirse otro tropiezo si quieren soñar con la clasificación, mientras que los ingleses buscan frenar una caída que empieza a preocupar en Anfield.
La actualidad de ambos equipos
El Fenerbahce llega en caída libre. Perdió los últimos dos compromisos, incluido el clásico ante Galatasaray, y encima cayó de local frente al Göztepe, un golpe que duele doble por el folclore. Con apenas 2 puntos en tres fechas y en el puesto 31, la realidad empieza a ser urgente: necesita ganar sí o sí para no despedirse de la Champions antes de llegar a la mitad de la fase liga.
Liverpool tampoco atraviesa su mejor momento, aunque la diferencia de contexto es grande. Viene de perder contra Arsenal y de un empate frente a Chelsea, dos resultados que encendieron alguna alarma en Inglaterra, pero en Europa el equipo se mantiene cuarto con 9 puntos en tres partidos. La visita a Turquía aparece como la chance ideal para cortar la racha negativa y volver a mostrar la solidez que supo tener semanas atrás.
Horario del partido
- México (CDMX): 11:45 hs
- Estados Unidos (ET): 12:45 hs
- Estados Unidos (PT): 09:45 hs
- Argentina: 14:45 hs
- Colombia: 12:45 hs
- Perú: 12:45 hs
- Chile: 14:45 hs
- España: 18:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: TNT Sports, Max Mexico
- Estados Unidos: Paramount+, ViX
- Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|AEK Athens vs. Real Madrid
|Miércoles 4 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Viking vs. Sabah FK
|Miércoles 4 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Slavia Praga vs. Arsenal
|Miércoles 4 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Lens vs. Como 1907
|Miércoles 4 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|RB Leipzig vs. Man City
|Miércoles 4 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|PSV vs. Brujas
|Miércoles 4 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Porto vs. Napoli
|Miércoles 4 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Dortmund vs. Betis
|Miércoles 4 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
En síntesis
- Fenerbahce y Liverpool se enfrentan este miércoles 4 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por TNT Sports y Max Mexico.
- Fenerbahce suma 2 puntos en el torneo.
- Liverpool suma 9 puntos en el torneo.