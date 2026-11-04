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Dónde ver EN VIVO Fenerbahce vs. Liverpool por la jornada 4 de la Champions League: TV y streaming online

Fenerbahce y Liverpool se enfrentan este miércoles 4 de noviembre, en el Estadio Chobani Stadyumu FB Sukru Saracoglu Spor Kompleksi, por la jornada 4 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Fenerbahce vs. Liverpool, Champions League
Fenerbahce vs. Liverpool, Champions League

Fenerbahce recibe a Liverpool este miércoles 4 de noviembre desde las 11:45 de México, 14:45 de Argentina, 18:45 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Estadio Chobani Stadyumu FB Sukru Saracoglu Spor Kompleksi. Fenerbahce está último en la zona de descenso de la fase liga y necesita un milagro para no quedar afuera de todo antes de tiempo. Liverpool, en cambio, llega golpeado anímicamente pero con margen para corregir el rumbo.

Se juegan cosas bien distintas: los turcos ya no pueden permitirse otro tropiezo si quieren soñar con la clasificación, mientras que los ingleses buscan frenar una caída que empieza a preocupar en Anfield.

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La actualidad de ambos equipos

El Fenerbahce llega en caída libre. Perdió los últimos dos compromisos, incluido el clásico ante Galatasaray, y encima cayó de local frente al Göztepe, un golpe que duele doble por el folclore. Con apenas 2 puntos en tres fechas y en el puesto 31, la realidad empieza a ser urgente: necesita ganar sí o sí para no despedirse de la Champions antes de llegar a la mitad de la fase liga.

Liverpool tampoco atraviesa su mejor momento, aunque la diferencia de contexto es grande. Viene de perder contra Arsenal y de un empate frente a Chelsea, dos resultados que encendieron alguna alarma en Inglaterra, pero en Europa el equipo se mantiene cuarto con 9 puntos en tres partidos. La visita a Turquía aparece como la chance ideal para cortar la racha negativa y volver a mostrar la solidez que supo tener semanas atrás.

Horario del partido

  • México (CDMX): 11:45 hs
  • Estados Unidos (ET): 12:45 hs
  • Estados Unidos (PT): 09:45 hs
  • Argentina: 14:45 hs
  • Colombia: 12:45 hs
  • Perú: 12:45 hs
  • Chile: 14:45 hs
  • España: 18:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
AEK Athens vs. Real MadridMiércoles 4 de noviembre11:4514:4518:45
Viking vs. Sabah FKMiércoles 4 de noviembre14:0017:0021:00
Slavia Praga vs. ArsenalMiércoles 4 de noviembre14:0017:0021:00
Lens vs. Como 1907Miércoles 4 de noviembre14:0017:0021:00
RB Leipzig vs. Man CityMiércoles 4 de noviembre14:0017:0021:00
PSV vs. BrujasMiércoles 4 de noviembre14:0017:0021:00
Porto vs. NapoliMiércoles 4 de noviembre14:0017:0021:00
Dortmund vs. BetisMiércoles 4 de noviembre14:0017:0021:00

En síntesis

  • Fenerbahce y Liverpool se enfrentan este miércoles 4 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League.
  • El partido se transmitirá por TNT Sports y Max Mexico.
  • Fenerbahce suma 2 puntos en el torneo.
  • Liverpool suma 9 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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