Dónde ver EN VIVO Fenerbahce vs. Liverpool por la jornada 4 de la Champions League: TV y streaming online

Fenerbahce y Liverpool se enfrentan este miércoles 4 de noviembre, en el Estadio Chobani Stadyumu FB Sukru Saracoglu Spor Kompleksi, por la jornada 4 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Fenerbahce recibe a Liverpool este miércoles 4 de noviembre desde las 11:45 de México, 14:45 de Argentina, 18:45 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Estadio Chobani Stadyumu FB Sukru Saracoglu Spor Kompleksi. Fenerbahce está último en la zona de descenso de la fase liga y necesita un milagro para no quedar afuera de todo antes de tiempo. Liverpool, en cambio, llega golpeado anímicamente pero con margen para corregir el rumbo.

Se juegan cosas bien distintas: los turcos ya no pueden permitirse otro tropiezo si quieren soñar con la clasificación, mientras que los ingleses buscan frenar una caída que empieza a preocupar en Anfield.

La actualidad de ambos equipos

El Fenerbahce llega en caída libre. Perdió los últimos dos compromisos, incluido el clásico ante Galatasaray, y encima cayó de local frente al Göztepe, un golpe que duele doble por el folclore. Con apenas 2 puntos en tres fechas y en el puesto 31, la realidad empieza a ser urgente: necesita ganar sí o sí para no despedirse de la Champions antes de llegar a la mitad de la fase liga.

Liverpool tampoco atraviesa su mejor momento, aunque la diferencia de contexto es grande. Viene de perder contra Arsenal y de un empate frente a Chelsea, dos resultados que encendieron alguna alarma en Inglaterra, pero en Europa el equipo se mantiene cuarto con 9 puntos en tres partidos. La visita a Turquía aparece como la chance ideal para cortar la racha negativa y volver a mostrar la solidez que supo tener semanas atrás.

Horario del partido

México (CDMX): 11:45 hs

11:45 hs Estados Unidos (ET): 12:45 hs

12:45 hs Estados Unidos (PT): 09:45 hs

09:45 hs Argentina: 14:45 hs

14:45 hs Colombia: 12:45 hs

12:45 hs Perú: 12:45 hs

12:45 hs Chile: 14:45 hs

14:45 hs España: 18:45 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España AEK Athens vs. Real Madrid Miércoles 4 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Viking vs. Sabah FK Miércoles 4 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Slavia Praga vs. Arsenal Miércoles 4 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Lens vs. Como 1907 Miércoles 4 de noviembre 14:00 17:00 21:00 RB Leipzig vs. Man City Miércoles 4 de noviembre 14:00 17:00 21:00 PSV vs. Brujas Miércoles 4 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Porto vs. Napoli Miércoles 4 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Dortmund vs. Betis Miércoles 4 de noviembre 14:00 17:00 21:00

En síntesis

Fenerbahce y Liverpool se enfrentan este miércoles 4 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League.

se enfrentan este miércoles 4 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League. El partido se transmitirá por TNT Sports y Max Mexico .

y . Fenerbahce suma 2 puntos en el torneo.

suma 2 puntos en el torneo. Liverpool suma 9 puntos en el torneo.