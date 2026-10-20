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Dónde ver EN VIVO PSG vs. Barcelona por la jornada 3 de la Champions League: TV y streaming online

PSG y Barcelona se enfrentan este martes 20 de octubre, en el Parc des Princes, por la jornada 3 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

PSG vs. Barcelona, Champions League
PSG vs. Barcelona, Champions League

PSG recibe a Barcelona este martes 20 de octubre desde las 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Champions League, se disputará en el Parc des Princes. Los dos llegan con puntaje perfecto y las últimas semanas con goleadas de por medio, así que esto promete ser más una definición de quién manda en el grupo que un simple trámite de fase de grupos.

Ambos ganaron sus dos primeros partidos de la fase de liga y están entre los punteros, por lo que el que se quede con los tres puntos toma una ventaja clara pensando en los cruces de octavos.

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La actualidad de ambos equipos

El PSG viene de una seguidilla contundente: goleó 3-1 a Strasbourg, le metió 4 al Manchester City afuera y también sumó ante Le Mans. Son tres triunfos al hilo con la ofensiva funcionando a pleno, algo que se nota en los números de la fase de grupos, donde ya acumula 6 puntos sin sobresaltos.

El Barcelona no se queda atrás: llega de golear 5-2 al Betis, después de un 4-1 ante Galatasaray y un 3-0 frente a Getafe. Tres victorias consecutivas con un promedio de goles altísimo que lo tienen tercero en la tabla con el mismo puntaje que el local, algo que deja claro que no hay margen para relajarse en este cruce.

El historial entre PSG y Barcelona

El historial está prácticamente parejo: de 16 enfrentamientos, el PSG ganó 6, el Barcelona 5 y hubo 5 empates, con una diferencia de gol mínima a favor del equipo francés. En los cruces más recientes, sin embargo, el PSG se quedó con los dos últimos duelos, incluido el más reciente, un 2-1 como visitante en Barcelona.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
01/10/2025Barcelona vs. PSG1-2UEFA Champions League
16/04/2024Barcelona vs. PSG1-4UEFA Champions League
10/04/2024PSG vs. Barcelona2-3UEFA Champions League
10/03/2021PSG vs. Barcelona1-1UEFA Champions League
16/02/2021Barcelona vs. PSG1-4UEFA Champions League
08/03/2017Barcelona vs. PSG6-1UEFA Champions League
14/02/2017PSG vs. Barcelona4-0UEFA Champions League
21/04/2015Barcelona vs. PSG2-0UEFA Champions League
15/04/2015PSG vs. Barcelona1-3UEFA Champions League
10/12/2014Barcelona vs. PSG3-1UEFA Champions League

Horario del partido

  • México (CDMX): 13:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 15:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 12:00 hs
  • Argentina: 16:00 hs
  • Colombia: 14:00 hs
  • Perú: 14:00 hs
  • Chile: 16:00 hs
  • España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Sabah FK vs. DortmundMartes 20 de octubre10:4513:4518:45
Fenerbahce vs. Slavia PragaMartes 20 de octubre10:4513:4518:45
Stuttgart vs. Atlético de MadridMartes 20 de octubre13:0016:0021:00
Napoli vs. Bodo GlimtMartes 20 de octubre13:0016:0021:00
Man City vs. AEK AthensMartes 20 de octubre13:0016:0021:00
Liverpool vs. VillarrealMartes 20 de octubre13:0016:0021:00
Porto vs. PSVMartes 20 de octubre13:0016:0021:00
Roma vs. Slovan BratislavaMartes 20 de octubre13:0016:0021:00
Lille vs. GalatasarayMiércoles 21 de octubre10:4513:4518:45
Como 1907 vs. Manchester UnitedMiércoles 21 de octubre10:4513:4518:45
Betis vs. FeyenoordMiércoles 21 de octubre13:0016:0021:00
Sporting vs. LASKMiércoles 21 de octubre13:0016:0021:00
Real Madrid vs. RB LeipzigMiércoles 21 de octubre13:0016:0021:00
Inter vs. Shakhtar DonetskMiércoles 21 de octubre13:0016:0021:00
Bayern vs. ArsenalMiércoles 21 de octubre13:0016:0021:00
Brujas vs. LensMiércoles 21 de octubre13:0016:0021:00
Aston Villa vs. VikingMiércoles 21 de octubre13:0016:0021:00

En síntesis

  • PSG y Barcelona se enfrentan este martes 20 de octubre por la jornada 3 de la Champions League.
  • El partido se transmitirá por TNT Sports y Max Mexico.
  • PSG suma 6 puntos tras vencer a Strasbourg, Man City y Le Mans.
  • Barcelona suma 6 puntos tras vencer a Betis, Galatasaray y Getafe.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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