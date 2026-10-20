Dónde ver EN VIVO PSG vs. Barcelona por la jornada 3 de la Champions League: TV y streaming online

PSG recibe a Barcelona este martes 20 de octubre desde las 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Champions League, se disputará en el Parc des Princes. Los dos llegan con puntaje perfecto y las últimas semanas con goleadas de por medio, así que esto promete ser más una definición de quién manda en el grupo que un simple trámite de fase de grupos.
Ambos ganaron sus dos primeros partidos de la fase de liga y están entre los punteros, por lo que el que se quede con los tres puntos toma una ventaja clara pensando en los cruces de octavos.
La actualidad de ambos equipos
El PSG viene de una seguidilla contundente: goleó 3-1 a Strasbourg, le metió 4 al Manchester City afuera y también sumó ante Le Mans. Son tres triunfos al hilo con la ofensiva funcionando a pleno, algo que se nota en los números de la fase de grupos, donde ya acumula 6 puntos sin sobresaltos.
El Barcelona no se queda atrás: llega de golear 5-2 al Betis, después de un 4-1 ante Galatasaray y un 3-0 frente a Getafe. Tres victorias consecutivas con un promedio de goles altísimo que lo tienen tercero en la tabla con el mismo puntaje que el local, algo que deja claro que no hay margen para relajarse en este cruce.
El historial entre PSG y Barcelona
El historial está prácticamente parejo: de 16 enfrentamientos, el PSG ganó 6, el Barcelona 5 y hubo 5 empates, con una diferencia de gol mínima a favor del equipo francés. En los cruces más recientes, sin embargo, el PSG se quedó con los dos últimos duelos, incluido el más reciente, un 2-1 como visitante en Barcelona.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|01/10/2025
|Barcelona vs. PSG
|1-2
|UEFA Champions League
|16/04/2024
|Barcelona vs. PSG
|1-4
|UEFA Champions League
|10/04/2024
|PSG vs. Barcelona
|2-3
|UEFA Champions League
|10/03/2021
|PSG vs. Barcelona
|1-1
|UEFA Champions League
|16/02/2021
|Barcelona vs. PSG
|1-4
|UEFA Champions League
|08/03/2017
|Barcelona vs. PSG
|6-1
|UEFA Champions League
|14/02/2017
|PSG vs. Barcelona
|4-0
|UEFA Champions League
|21/04/2015
|Barcelona vs. PSG
|2-0
|UEFA Champions League
|15/04/2015
|PSG vs. Barcelona
|1-3
|UEFA Champions League
|10/12/2014
|Barcelona vs. PSG
|3-1
|UEFA Champions League
Horario del partido
- México (CDMX): 13:00 hs
- Estados Unidos (ET): 15:00 hs
- Estados Unidos (PT): 12:00 hs
- Argentina: 16:00 hs
- Colombia: 14:00 hs
- Perú: 14:00 hs
- Chile: 16:00 hs
- España: 21:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: TNT Sports, Max Mexico
- Estados Unidos: Paramount+, TUDN USA, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX
- Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN5 Chile
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4, Movistar Liga de Campeones
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Sabah FK vs. Dortmund
|Martes 20 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Fenerbahce vs. Slavia Praga
|Martes 20 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Stuttgart vs. Atlético de Madrid
|Martes 20 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Napoli vs. Bodo Glimt
|Martes 20 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Man City vs. AEK Athens
|Martes 20 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Liverpool vs. Villarreal
|Martes 20 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Porto vs. PSV
|Martes 20 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Roma vs. Slovan Bratislava
|Martes 20 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Lille vs. Galatasaray
|Miércoles 21 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Como 1907 vs. Manchester United
|Miércoles 21 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Betis vs. Feyenoord
|Miércoles 21 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Sporting vs. LASK
|Miércoles 21 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Real Madrid vs. RB Leipzig
|Miércoles 21 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Inter vs. Shakhtar Donetsk
|Miércoles 21 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Bayern vs. Arsenal
|Miércoles 21 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Brujas vs. Lens
|Miércoles 21 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Aston Villa vs. Viking
|Miércoles 21 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
En síntesis
- PSG y Barcelona se enfrentan este martes 20 de octubre por la jornada 3 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por TNT Sports y Max Mexico.
- PSG suma 6 puntos tras vencer a Strasbourg, Man City y Le Mans.
- Barcelona suma 6 puntos tras vencer a Betis, Galatasaray y Getafe.