Dónde ver EN VIVO PSG vs. Barcelona por la jornada 3 de la Champions League: TV y streaming online

PSG y Barcelona se enfrentan este martes 20 de octubre, en el Parc des Princes, por la jornada 3 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

PSG recibe a Barcelona este martes 20 de octubre desde las 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Champions League, se disputará en el Parc des Princes. Los dos llegan con puntaje perfecto y las últimas semanas con goleadas de por medio, así que esto promete ser más una definición de quién manda en el grupo que un simple trámite de fase de grupos.

Ambos ganaron sus dos primeros partidos de la fase de liga y están entre los punteros, por lo que el que se quede con los tres puntos toma una ventaja clara pensando en los cruces de octavos.

La actualidad de ambos equipos

El PSG viene de una seguidilla contundente: goleó 3-1 a Strasbourg, le metió 4 al Manchester City afuera y también sumó ante Le Mans. Son tres triunfos al hilo con la ofensiva funcionando a pleno, algo que se nota en los números de la fase de grupos, donde ya acumula 6 puntos sin sobresaltos.

El Barcelona no se queda atrás: llega de golear 5-2 al Betis, después de un 4-1 ante Galatasaray y un 3-0 frente a Getafe. Tres victorias consecutivas con un promedio de goles altísimo que lo tienen tercero en la tabla con el mismo puntaje que el local, algo que deja claro que no hay margen para relajarse en este cruce.

El historial entre PSG y Barcelona

El historial está prácticamente parejo: de 16 enfrentamientos, el PSG ganó 6, el Barcelona 5 y hubo 5 empates, con una diferencia de gol mínima a favor del equipo francés. En los cruces más recientes, sin embargo, el PSG se quedó con los dos últimos duelos, incluido el más reciente, un 2-1 como visitante en Barcelona.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 01/10/2025 Barcelona vs. PSG 1-2 UEFA Champions League 16/04/2024 Barcelona vs. PSG 1-4 UEFA Champions League 10/04/2024 PSG vs. Barcelona 2-3 UEFA Champions League 10/03/2021 PSG vs. Barcelona 1-1 UEFA Champions League 16/02/2021 Barcelona vs. PSG 1-4 UEFA Champions League 08/03/2017 Barcelona vs. PSG 6-1 UEFA Champions League 14/02/2017 PSG vs. Barcelona 4-0 UEFA Champions League 21/04/2015 Barcelona vs. PSG 2-0 UEFA Champions League 15/04/2015 PSG vs. Barcelona 1-3 UEFA Champions League 10/12/2014 Barcelona vs. PSG 3-1 UEFA Champions League

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Horario del partido

México (CDMX): 13:00 hs

13:00 hs Estados Unidos (ET): 15:00 hs

15:00 hs Estados Unidos (PT): 12:00 hs

12:00 hs Argentina: 16:00 hs

16:00 hs Colombia: 14:00 hs

14:00 hs Perú: 14:00 hs

14:00 hs Chile: 16:00 hs

16:00 hs España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Sabah FK vs. Dortmund Martes 20 de octubre 10:45 13:45 18:45 Fenerbahce vs. Slavia Praga Martes 20 de octubre 10:45 13:45 18:45 Stuttgart vs. Atlético de Madrid Martes 20 de octubre 13:00 16:00 21:00 Napoli vs. Bodo Glimt Martes 20 de octubre 13:00 16:00 21:00 Man City vs. AEK Athens Martes 20 de octubre 13:00 16:00 21:00 Liverpool vs. Villarreal Martes 20 de octubre 13:00 16:00 21:00 Porto vs. PSV Martes 20 de octubre 13:00 16:00 21:00 Roma vs. Slovan Bratislava Martes 20 de octubre 13:00 16:00 21:00 Lille vs. Galatasaray Miércoles 21 de octubre 10:45 13:45 18:45 Como 1907 vs. Manchester United Miércoles 21 de octubre 10:45 13:45 18:45 Betis vs. Feyenoord Miércoles 21 de octubre 13:00 16:00 21:00 Sporting vs. LASK Miércoles 21 de octubre 13:00 16:00 21:00 Real Madrid vs. RB Leipzig Miércoles 21 de octubre 13:00 16:00 21:00 Inter vs. Shakhtar Donetsk Miércoles 21 de octubre 13:00 16:00 21:00 Bayern vs. Arsenal Miércoles 21 de octubre 13:00 16:00 21:00 Brujas vs. Lens Miércoles 21 de octubre 13:00 16:00 21:00 Aston Villa vs. Viking Miércoles 21 de octubre 13:00 16:00 21:00

En síntesis