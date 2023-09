Manchester City logró hacerse con su primer título de la Champions League hace solo unos meses, pero ahora deben pasar la página e iniciar desde cero. Los ciudadanos inician la nueva temporada este martes con su partido ante Estrella Roja de Belgrado y Pep Guardiola dejó en claro lo complicado que resulta repetir la gran hazaña.

Inicia una nueva temporada de la Champions League y Manchester City tiene la dura tarea de defender el título. El equipo inglés ha sido asignado por medio del sorteo en el Grupo G junto con Leipzig, Estrella Roja y Young Boys. Sobre el papel, sería un grupo accesible para el club de la Premier League.

Pep Guardiola iniciará el campeonato como campeón defensor. “Siempre intentamos ganar desde que llegué aquí, pero en el primer año perdimos contra el Mónaco. No cambia nada. Nos alegra ver las fotos con los cuatro trofeos que conquistamos la temporada pasada, me hace muy feliz. Quiero crear grandes recuerdos, sino no estaría aquí. Ese es el reto, y esta es la competición“.

El entrenador fue cuestionado por la posibilidad de ganar otra Orejona. “Tenemos que intentarlo, y no tengo dudas de que lo haremos. Solo el Madrid y el Milan han ganado consecutivamente. Estaba increíblemente orgulloso cuando ganamos dos veces con el Barcelona, pero no fueron consecutivas. Es difícil, pero tenemos que intentarlo, y si no podemos, nos clasificaremos para la próxima temporada y lo intentaremos otra vez“.

Dato erróneo de Guardiola

Es importante aclarar que Pep Guardiola se equivocó al hacer esta afirmación. Además de Real Madrid y AC Milan hubo más equipos que lograron ganar la Champions League más de una vez de manera consecutiva. Estos son Benfica, Inter, Ajax, Bayern, Liverpool y Nottingham Forest.