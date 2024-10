La bronca de Julián Álvarez después de otra derrota de Atlético de Madrid en la Champions: "Lo pagamos caro"

Jornada caliente en un estadio Metropolitano donde Lille volvió a dar la sorpresa frente a un equipo de LaLiga española. Tras derrotar al Real Madrid, los franceses se tomaron la casa de Diego Pablo Simeone en una jornada plagada de polémicas. Tras el pitido final hubo bronca de Julián Álvarez después de otra derrota colchonera en la UEFA Champions League. El penalti pitado por mano de Koke, la clave de todo.

Empezó ganando el equipo del Cholo con un tanto de Julián Álvarez. Lo que arecía ser una fiesta lentamente acabó en una nueva derrota que deja al Atlético en una situación de máxima alerta. 1-3 a favor del Lille, el resultado final de un choque que no nos olvidemos llegaba después de una caída en Lisboa y por 4-0 ante Benfica. La Araña, sin tapujos a la hora de mostrar su frustración por una derrota que hace ruido. A recomponerse en LaLiga.

“Creamos muchas ocasiones, no las pudimos convertir, nos faltó efectividad y, después, en esta competición, los rivales tienen jerarquía y lo pagamos caro en el segundo tiempo…Al no marcar, después, ellos tuvieron una situación en la del gol que nos rebota en un jugador nuestro; después, la polémica del penal…No pudimos pegar en los momentos que tuvimos que pegar…El equipo no jugó un mal partido. Se dio así. Estamos tristes por haber perdido, pero hay que seguir trabajando”, empezaba marcado en zona mixta un Julián Álvarez que lamentó las chances que Alexander Sorloth o Samu Lino tuvieron para poder dar vuelta el resultado final que se vio en el Metropolitano.

Hablamos de un duelo con polémica. Con el partido 1-1, se marcó sobre el minuto 72 una mano de Koke tras una serie de rebotes que Jonathan David cambiaría por gol. Marco Guida, arbitro del choque, en el foco de los medios por una acción cargada de interpretaciones. Julián Álvarez, muy enojado con la ausencia de revisiones a pie de campo: “No me acerqué al árbitro a ver qué explicación dio. Después, vi el vídeo y me pareció mano del jugador del Lille y, luego, no sé si Koke lo roza o no. Pero, primero, es mano. Además, la debería ver bien, me parece”.

Atlético Madrid queda en una situación que no es límite, pero que ni mucho menos permite más pasos en falso. Tras vencer por 2-1 al RB Leipzig en el inicio del torneo, los hombres del Cholo han recibido 7 goles que les dejan en la posición 27. De momento están fuera de incluso el playoff y con una diferencia de gol de -5 que puede ser clave al final de la octava jornada. El domingo ante Real Betis de visitante por el regreso de LaLiga, primer momento para reconducir el barco.

Julián Álvarez pide confiar en Simeone

“Lo bueno es que el equipo las generó. Después, tenemos que trabajar en la efectividad y tratar de concretarlas. En el primer tiempo, pudimos hacer tres o cuatro goles…Obviamente, no es lo que queríamos, más en este partido aquí en casa. Quedan cinco partidos, todavía tenemos que seguir trabajando para mejorar las cosas que estamos haciendo mal e intentar sumar de a tres”, dejaba como última reflexion en zona mixta el argentino anoche. Lo que debía ser un paso al frente en el torneo terminó en una pesadilla que ahora mismo genera dudas. Julián Álvarez pide despejarlas y pensar únicamente en lo que viene. Unión antes de ir al Benito Villamarín.

Lo que le queda al Atlético Madrid en la Champions

Atentos que se vienen autenticas finales hasta el mes de enero. PSG, Sparta Praga, Slovan Bratislava, Bayer Leverkusen y Red Bull Salzburgo son los rivales que le quedan por delante a equipo de Simeone para como mínimo meterse entre los 24 primeros lugares de la tabla. Recordemos que desde la novena plaza hasta la veinticuatro se clasificarán para un playoff previo a octavos. Igualmente, tampoco veremos equipos caer a la Europa League.

