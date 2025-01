La única espina de Julián Álvarez en Atlético Madrid a semanas de visitar a Real Madrid en LaLiga

Empate con sabor a derrota en un Atlético Madrid donde ni mucho menos se festeja la igualdad ante Villarreal. Los hombres de Diego Pablo Simeone quedan a cuatro unidades de un Real Madrid al que tendrán que enfrentar el próximo sábado 8 de febrero como visitante en una autentica final por LaLiga. La única espina de Julián Álvarez en el Metropolitano a semanas de viajar al Santiago Bernabéu, nuevamente presente ante el Submarino Amarillo de Marcelino. Salzburgo y Mallorca, lo que queda antes del derbi.

Nadie niega que el fichaje de La Araña ha supuesto un giro de 180 grados a la actualidad Colchonera, pero hay cuestiones por mejorar. Hablamos de un punta que en UEFA Champions League y Copa del Rey Julian sale casi a gol por partido, con un total de 10 en 11 partidos. Por LaLiga eso sí, firma apenas 6 tantos y si bien algunos dieron puntos clave, Álvarez no ha podido mantener un ritmo que permita a Atlético pelear con Real Madrid. En dos semanas van al Bernabéu. Para muchos un paso al frente en dicho sentido, vale poder competir hasta el final.

Se lo vio atragantado a Julián Álvarez en el Metropolitano durante el empate ante Villarreal. Más de 35 remates tuvieron los colchoneros en una jornada donde solo Samu Lino evitó una derrota plagada de aristas. El propio Simeone no negó la ausencia de eficacia en un choque que refleja el camino a no seguir para competir hasta el final: “Tuvieron dos contras al inicio de la segunda parte, pero tuvimos actitud para buscar situaciones de peligro, no encontramos tantas. En el segundo tiempo subimos la intensidad y la claridad y salvo esas dos jugadas, buscamos en todo momento ganar el partido. Tuvimos la de Barrios y Griezmann, pero el empate es justo”.

Julián Álvarez ha sido vital en la temporada colchonera repetimos. Sus dos goles ante Leverkusen, sumado a otros tantos vitales en Copa del Rey, ante Mallorca en la primera vuelta o vs. Osasuna valen puntos que permiten a los hombres del Cholo incluso situarse por delante de Barcelona en la lucha por LaLiga. Empieza a apretarse la tabla y a pesar una competencia en tres frentes donde no olvidemos que Atlético tendrá actividad entre semana para buscar meterse manera directa en los octavos de la Champions sin pasar por playoff. A esto se le suma el choque con Getafe antes del derbi y por los cuartos de Copa del Rey. Ahí la Araña ha sido letal y se necesita replicar dicho performance en el campeonato local.



Seis goles y dos asistencias acumula Julián Álvarez en lo que vamos de LaLiga. Números positivos, que se engrandecen teniendo en cuenta como ha jugado solo el 72% de todos los minutos posibles y sabiendo que ha aportado el 23% de los tantos del Cholo en el campeonato local de primera división, pero que habrá que ver si son suficientes para pelear con Barcelona o Real Madrid hasta la fecha 38. Salzburgo, Mallorca y Getafe, lo que le queda al argentino antes de una visita al Bernabéu donde medio título podría quedar sentenciado.

Simeone quiere un fichaje antes de que termine enero

MARCA asegura que Atlético Madrid busca una incorporación más antes de ese 3 de febrero donde se cierra el mercado en LaLiga. Un 5 de marca es el objetivo para una ventana donde no es difícil cerrar nombres. La salida de Thomas Lemar, arista vital para poder sumar un nuevo volante a las filas colchoneras.

Villarreal avisa al Atlético Madrid con Baena

“Es fútbol. Si el Atlético está interesado en nuestros jugadores es que son buenos. No nos perturba. Tenemos futbolistas de nivel. Lo acepto con indiferencia y sabiendo que esto es el fútbol. Yo sabía que estaba a un nivel mental preparado para este partido”, declaraciones del DT del Submarino, Marcelino, alrededor de las informaciones que sitúan a Alex Baena entre los objetivos de mercado del Cholo para el 1 de julio del 2025. Su cláusula de rescisión no baja de los 60 millones de euros.

