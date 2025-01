"De otra galaxia": la prensa española se rinde ante Julián Álvarez y una noche épica con Atlético de Madrid

España se rinde a la figura de Julián Álvarez. El argentino volvió a marcar en una victoria ante Bayer Leverkusen que mete al Atlético Madrid en los octavos de finales de la UEFA Champions League y que confirma a La Araña como uno de los grandes fichajes de la presente campaña en el viejo continente. La prensa española se rinde ante el delantero de Diego Pablo Simeone tras una noche épica donde todo parecía en contra. El Cholo ha incorporado un delantero que vale puntos y hasta 16 goles en apenas 31 encuentros.

“Una Araña de otra galaxia…Julián confirma que ha llegado al Atlético para marcar una era…Julián Álvarez es una mina…El argentino es clave para que el Atlético esté en el top-8. Le ha dado cinco puntos en Liga, el pase en Copa… 16 goles en 31 partidos…Julián Álvarez, una ‘Araña’ que pica en el vestuario para ser el líder silencioso del Atlético de Madrid”, dictan en la capital de España medios como MARCA, AS y Relevo. Se rinden a la figura de un Julián Álvarez cuyos dos zarpazos valieron para vencer en un choque donde los rojiblancos estuvieron con 10 jugadores durante más de una hora gracias a la roja de Pablo Barrios. Los compañeros de La Araña y Simeone no dudan del fenómeno que ha llegado para quedarse.

Lo ocurrido con La Araña no pasó desapercibido en ningún rincón de España. Incluso en Barcelona y mientras los culés consagraban la remontada del año ante Benfica, hubo tiempo en portales como Mundo Deportivo o Sport para rendirse al delantero de Lionel Scaloni. Elogian al gen competitivo del ex River Plate o Manchester City: “Lo imposible es dejar a Julián Álvarez fuera del Top-8 de Champions…Tenían a uno que vale millones, sí, pero también va cargado de millones de fe. Julián Álvarez creyó como nadie y se inventó dos goles”.

Pep Guardiola también se hacia tendencia anoche. Durante los goles de Julián Álvarez muchos reclamaban en redes por una venta del Manchester City que pocos o ningún justificante tiene para buena parte de los seguidores skyblues. Portales como BBC o The Independent reaccionaron a l doblete del argentino con contundentes titulares: “Doblete de Julián Álvarez, fichaje del verano, para la remontada del Atlético de Madrid…Julián Álvarez está convirtiendo en realidad uno de los grandes errores de Guardiola”.

Julián Álvarez comanda los principales titulares de la prensa española: TW

Atlético de Madrid festeja. Los 75 millones de euros pagados al Manchester City en verano empiezan no solo a justificarse, sino a por encima de todo hace soñar a toda la hinchada rojiblanca con títulos que no toca el equipo del Cholo desde el 2021. Son ya 14 goles en los descuentos hasta la fecha y en una campaña donde los Colchoneros son escoltas del Real Madrid en LaLiga. También se encuentran vivos en Copa del Rey y ahora, con pie y medio en los octavos de final de la Copa de Europa y sin necesidad de pasar por la fase de playoff.

Publicidad

Publicidad

Simeone, a los pies de Julián Álvarez

“Vino para darnos lo que nos está dando. Siempre pensamos en él en el presente, y no tengo dudas de que en el futuro, ojalá pueda quedarse muchos años, porque lo disfrutaremos. Tiene humildad, jerarquía, talento, gol…Es un chico muy noble. Se ha adaptado de menos a más de una manera increíble. Fue uno de esos partidos que son diferentes para los futbolistas”, reflexionaba el Cholo sobre su nueva estrella. RB Salzburgo como visitante, lo que le resta al Atlético Madrid ante de la siguiente fase de la Copa de Europa.

Los partidos de hoy en la Champions League

Shakhtar vs. Brest

Leipzig vs. Sporting Lisboa

Sparta Praga vs. Inter Milán

Feyenoord vs. Bayern Múnich

Arsenal vs. Dinamo Zagreb

AC Milan vs. Girona

PSG vs. Manchester City

Real Madrid vs. RB Salzburgo

Celtic vs. Young Boys

ver también Julián Álvarez enamora al Atlético Madrid: nadie le ha dado más puntos a Simeone en esta temporada