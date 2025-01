Jude Bellingham supera registros de Messi con apenas 21 años y solo le superan Haaland-Mbappé

Jude Bellingham comanda el mejor momento de la temporada en un Real Madrid que en este instante todavía sueña con meterse en los octavos de final de la UEFA Champions League. Un torneo donde los hombres de Carlo Ancelotti necesitan de un auténtico milagro en la última fecha frente al Brest para evitar la fase de play off. Se confía plenamente en las prestaciones de un centrocampista inglés que con apenas 21 años ya iguala registros de la hoja de vida de Lionel Andrés Messi. Solo Erling Haaland o Kylian Mbappé aparecen delante.

El británico ha participado ya en 24 goles en su historia por la Champions. 11 goles y 13 asistencias suma un Bellingham que a sus 21 años iguala el mismo número de aportaciones que realizó Messi con la camiseta del Barcelona en dicho momento. Teniendo en cuenta cómo todavía el británico le restan varios meses para llegar a sus 22 años, todo apunta a que Jude superará uno de los mayores ítems en la carrera del capitán de la Selección Argentina. Eso sí, los líderes en este sentido se encuentran más que lejanos y con marcas qué veremos si finalmente puede ser o no superadas.

El gran mérito de Bellingham en este sentido pasa por entender su figura como la de un centrocampista. Que a sus 21 años iguale con Messi mientras el trono alrededor de ser el jugador que más aportaciones haya realizado en la Champions con tan poca edad se encuentra en manos de los delanteros Mbappé y Haaland ejemplifica el impacto de Jude desde su debut. 26 tantos entre goles y asistencias suma hasta la fecha el 9 de Pep Guardiola en Manchester City, mientras que el centro delantero de Carlo Ancelotti en la Casa Blanca del fútbol es el rey en este sentido con un total de 37 tantos generados desde sus piernas.

No entran en esta ecuación figuras en la historia del certamen como Robert Lewandowski o Cristiano Ronaldo. Hablamos de dos auténticas figuras en la historia de la Champions League, pero cuya explosión no se terminaría de dar hasta prácticamente hasta la llegada de sus 30 años. Bellingham supone el único futbolista que no juega en el último cuarto del campo que se codea con los principales aportadores de goles en la historia de la Copa de Europa con 21 años o sus cercanías.

Pese a su cambio de posición en el campo ni mucho menos se han visto afectados los registros del inglés. El año pasado hablábamos prácticamente de un falso 9 que bajo el mando de Ancelotti y luego de un fichaje superior a los 100 millones de euros consiguió tanto la Champions como el título nacional de LaLiga con Real Madrid. Jude sigue justificando una inversión que sin importar su demarcación en el campo va de la mano con los últimos grandes éxitos de la Casa Blanca.

