Lille se une a Boca: ¿Qué clubes tienen el historial a favor vs. Real Madrid?

Real Madrid perdió por primera vez en casi 9 meses. Lo hizo ante Lille por a segunda jornada de esta nueva Champions League donde los hombres de Carlo Ancelotti estuvieron lejos de su mejor versión. Los galos se suman a un selecto grupo de clubes que como Boca Juniors, tienen historial a favor frente a la casa blanca del fútbol. Arsenal, Manchester City y pocos más tienen ese honor. Barcelona desde la salida de Lionel Messi ha salido de dicha tabla.

Un penalti de Jonathan David bastó para conseguir un triunfo que es festejado ahora mismo por toda Francia. Lille vivía una jornada para la historia y donde por primera vez ese su fundación, Real Madrid aparecía en el horizonte. Los galos quedan ahora mismo con un historial positivo frente al que para muchos supone el mejor club de todos los tiempos. Estos son os otros equipos que lo han conseguido.

Imposible no recordar a gesta de Boca en invierno del año 2000. Dos goles de Martin Palermo bastaron para que los Xeneixes se quedasen con la Intercontinental ante un equipo que ya tenia a Figo en sus filas o mitos de la talla de Iker Casillas, Roberto Carlos o Iván Campo. A partir de dicha fecha, algunos gigantes más como Arsenal (un triunfo y empate en 2006), Manchester City (8 partidos y saldo de +1 a favor) y repetimos Barcelona hasta el final de la era Messi aparecen en la tabla general.

Pero no son los únicos. Aberdeen de Escocia, Ipswich de Inglaterra, CSKA Moscú (dos victorias en cuatro partidos) y Peñarol de Uruguay también hacen parte de un selecto grupo de cubes que tras 120 años de historia en Real Madrid, pueden decir que tienen un balance superior a los blancos al repasar todos sus encuentros. No olvidemos que en esta edición de la Champions no se repiten rivales en la primera fase, por lo que salvo que se vean las caras a partir de febrero, Lille mantendrá el historial.

Boca tocó el cielo ante Real Madrid aquel 28 de noviembre del 2000: IMAGO

“Es deporte y se puede perder, pero no hemos dado una buena sensación. Eso es lo que más me preocupa, pero tenemos todos los recursos para aprender de esta derrota y hacerlo mejor…Lille es un equipo que maneja muy bien el balón y que estaba más motivado que nosotros. Han jugado con más claridad con balón, más intensidad y más acierto”, reflexiones de un Carlo Ancelotti apuntado por la prensa en estas horas.

La paternidad de Peñarol sobre Real Madrid

Los charrúas son quienes mejores números tienen ante la casa blanca en nuestro lado del mundo. Se midieron por primera vez en la Intercontinental de 1960 y con una victoria para Real Madrid por 5-1 tras 180 minutos. Peñarol tendría revancha en 1966 tras un doble 2-0 a favor de los uruguayos por la VII Copa Intercontinental.

Próximos partidos de Real Madrid

Se viene Villarreal el día sábado por LaLiga y en un Santiago Bernabeu que será el termómetro para entender como ha calado esta derrota. Después llegará el parón de selecciones y por ende días de descanso antes de la semana del año. Celta de Vigo como visitante, Borussia Dortmund como local y finalmente Barcelona a finales del mes de octubre en casa, lo que se viene en la casa blanca del fútbol.