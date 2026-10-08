El presente del Manchester City preocupa a la Premier League. No solamente por el juicio del siglo, que veremos qué clase de castigos puede darle al ex equipo de Pep Guardiola. Las tramas alrededor del reglamento del torneo pueden jugarle una mala pasada a quienes pretenden ver a los Sky Blues en Segunda División y sin competencias europeas a corto plazo. Existen vías para pensar en un equipo que se encuentre en la Championship mientras escucha el himno de la Orejona.

La información llega gracias a la BBC. En la cadena se recuerda que una sanción por parte de la Premier League de descenso inminente o incluso expulsión no va de la mano con el sistema de clasificación a torneos internacionales. Hablan de varias vías donde, incluso con un Manchester City por fuera de la máxima categoría del fútbol británico, podríamos ver a los Sky Blues en Europa.

La primera es muy sencilla y pasa por un Manchester City que se consagra campeón de la Champions esta temporada. Bajo ese escenario, la UEFA estaría obligada a invitarlo a la siguiente edición del torneo sin importar su situación en el campeonato local. Si bien el máximo ente del fútbol europeo se reserva el derecho de admisión de todos los clubes bajo diferentes escenarios de sus estatutos, no nos olvidemos que no mucho tiempo atrás perdieron justamente un juicio frente a los Sky Blues por cuestiones financieras. En caso de que esto se repitiese, una apelación del club llevaría a la trama a retrasarse y por ende su clasificación a la Orejona estaría garantizada mientras todo se resuelve en tribunales.

Pero es que incluso hay más escenarios. No nos olvidemos de que la Premier League va de la mano con dos copas nacionales en Inglaterra. Estas entregan cupos a torneos como la Europa League o la Conference League. Incluso con un Manchester City descendido o expulsado de la Premier, en caso de ganar alguno de esos dos trofeos (Carabao Cup-FA Cup), estaría obligado a disputar las otras grandes competencias de la UEFA en la siguiente campaña.

Manchester City empezó con su triunfo en la Champions 2026/2027: GETTY

La situación genera una preocupación a gran escala por toda la Premier League. Los debates alrededor de qué sanción debe recibir el club en caso de que la comisión de apelación le entregue la razón a la Premier League han generado todo tipo de teorías. No se espera que antes de mediados del primer semestre del año que viene conozcamos cuál será el siguiente paso de una trama que afecta a todos los cimientos de la mejor liga del mundo.

Publicidad

Guardiola animará al Manchester City vs. PSG

Medios de comunicación confirman la presencia del ex entrenador del Manchester City para el encuentro frente al Paris Saint-Germain en la Champions League. Todo ello como gesto de apoyo al equipo y después de publicar un contundente comunicado donde se mostraba del lado de los dueños en toda esta trama. Será la primera vez donde veremos a Guardiola en el Etihad en más de 10 años sin estar sentado en el banco local.

Pep se encuentra libre y descansando tras una década cambiando para siempre la historia de la Premier League. Todavía se desconoce cuál será su siguiente desafío o siquiera si volverá a entrenar. Mientras su exequipo se juega su supervivencia en muchos sentidos en los tribunales, Guardiola será el primer Sky Blue frente al Paris Saint-Germain.

Datos claves

Manchester City jugaría la Champions League si gana el torneo independientemente de un descenso.

jugaría la si gana el torneo independientemente de un descenso. BBC confirmó que las sanciones de la Premier League no afectan cupos internacionales de UEFA.

confirmó que las sanciones de la no afectan cupos internacionales de UEFA. Pep Guardiola asistirá al Etihad Stadium para apoyar al Manchester City ante PSG.