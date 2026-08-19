¿Respira Manchester City?: así le fue a Barcelona y Bayern Múnich en sus primeras temporadas sin Guardiola

Los skyblues son el tercer equipo que se miden a la salida de Guardiola. En Barcelona y Bayern Múnich los éxitos continuaron tras su marcha.

Manchester City empezó la temporada con el pie izquierdo después de una dolorosa derrota frente al Arsenal en la Community Shield. Se trató del primer partido sin Pep Guardiola en más de una década. De cara a los meses que vienen por delante en el equipo de Enzo Maresca, así le fue tanto a Barcelona como a Bayern Múnich en su primera campaña sin el entrenador nacido en Santpedor.

Esta historia inicia por primera vez en el verano del año 2012. Barcelona perdía a Pep Guardiola y asumía como nuevo entrenador Tito Vilanova. En aquella campaña el conjunto blaugrana buscaba recuperar el dominio del fútbol nacional tras haber perdido la última Liga a manos del Real Madrid. Se consiguió dicho objetivo con una campaña de 100 puntos pero no se pudieron arañar más títulos oficiales.

Aquel Barcelona llegó a las semifinales de la Champions League siendo goleado por Bayern Múnich con un global de 0-7. En las semifinales del torneo se caería justamente ante Real Madrid a doble partido. Por la Supercopa de España a inicios de campaña nuevamente los merengues serían los verdugos de un equipo donde Lionel Messi sería el goleador de la temporada con un total de 60 tantos.

Avanzamos tres años más en el tiempo para encontrar el segundo precedente que puede tener Manchester City. Luego de 36 meses al frente del Bayern Múnich, Pep Guardiola abandonaba la entidad e incluso el propio club alemán anunciaba por el mes de diciembre del año 2015 la llegada de Carlo Ancelotti para la siguiente campaña. En esta también se mantendría el dominio a nivel nacional pero nuevamente el éxito continental sería esquivo.

Manchester City vive su primera campaña en 10 años sin Guardiola: GETTY

Ancelotti ganaría la Bundesliga e igualmente la Supercopa de inicios de temporada. Por las semifinales de la Copa de Alemania caería, así como en unos cuartos de final de la Copa de Europa donde el Real Madrid sería su verdugo con una actuación sideral por parte de Cristiano Ronaldo en el partido de vuelta en el Bernabéu. En Manchester City toman nota de cara a lo que será la primera temporada completa sin Guardiola en más de 10 años.

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Rodri se despidió del City agradeciendo a Guardiola

“Es difícil encontrar las palabras para expresar cuánto agradecimiento, amor y apoyo hemos recibido mi familia y yo durante estos años. Recuerdo cómo me sentí al llegar, firmando con el gran Manchester City. Voy a jugar con Kevin De Bruyne, Agüero, Silva, John Stones, Bernardo Silva… No podía dejar de sonreír”, empezaba el nuevo fichaje del Barcelona en una carta abierta a los aficionados del equipo británico.

En esta quiso dedicarle algunas palabras a la figura del entrenador que le cambió su carrera. Rodri no olvida el legado de Guardiola en sus piernas: “Y luego, Pep. Esperando para enseñarme todo desde el primer día. Pep, ahora te lo puedo decir: no podía retener todas esas tácticas en mi cabeza. Pero me surgió una pregunta: ¿podríamos manejar todas esas expectativas durante los próximos años? Creo que el tiempo respondió esta pregunta”.

Datos claves

Tito Vilanova logró 100 puntos en la primera temporada del Barcelona sin Pep Guardiola.

logró 100 puntos en la primera temporada del Barcelona sin Pep Guardiola. Carlo Ancelotti ganó la Bundesliga tras la salida de Pep Guardiola del Bayern Múnich.

ganó la Bundesliga tras la salida de Pep Guardiola del Bayern Múnich. Pep Guardiola dejó el Manchester City tras más de una década como su entrenador.