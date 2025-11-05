Tras los roces con Xabi Alonso, el precio mínimo que le pondría Real Madrid a Vinicius

El futuro de Vinicius sigue siendo tema de conversación alrededor del Real Madrid. Tras la dura derrota en Liverpool por la Champions League e igualmente de sus roces con Xabi Alonso, filtran el precio que le pondrían desde la casa blanca al brasileño en caso de que este no renueve su contrato. Verano del año 2027, el momento donde de momento, V7 dejaría el Bernabéu si nada se mueve. Ojo al 2026.

“A mí me dicen que mínimo Real Madrid va a pedir 150 millones de euros. Siendo su último año de contrato y que no dejaría dinero en el 2027, creo que es un precio justo. En cuanto a destino queda mucho, pero la verdad es que Arabia ha bajado mucho su inversión en cuanto a traspasos se refiere. Lo que me dicen es que hay bastantes equipos de la Premier League interesados”, información de Marcos Benito en El Chiringuito horas atrás. Recordemos que la primera ronda de negociaciones para firmar un nuevo contrato estuvo lejos de llegar a buen puerto.

La trama tiene a Real Madrid haciendo cuentas. Algo parece haberse roto tras la llegada de Kylian Mbappé al equipo en cuanto a la evolución de Vinicius. No solo parece haber un nuevo rey en el proyecto, en la escala salarial o incluso frente a los hinchas…También se siente en cuanto a los nombres que el propio club considera intocables. Vienen meses vitales para todas las partes involucradas.

“A mi la información que me llega es que es muy difícil que Vinicius siga la próxima temporada. No hay negociación por su renovación. Varias situaciones se plantean…El escenario ideal no es que se vaya gratis. El quiere dejar dinero si eso ocurre. Quiere que el Madrid obtenga dinero con su traspaso si tiene que salir”, dictan igualmente desde El Chiringuito alrededor del futuro de un jugador capital en los últimos tiempos y que no tiene tampoco conexión con Xabi Alonso. Muchas dudas en el entorno de ambas partes.

Si Vinicius no renueva antes de la llegada del mes de enero podemos esperar novedades en verano del año que viene. 2026 será el último momento donde el club podría sacar dinero por un jugador más que amortizado y que se entiende que tendrá cartel de sobra para traer grandes ofertas. El entorno del jugador se ha mostrado enojado por sus sustituciones en diferentes partidos mientras desde la entidad no pretenden hasta la fecha cumplir sus deseos en cuanto a lo económico se refiere.

30 millones por año reclama el brasileño. Cerca de 10 millones más de lo que pretende ofrecerle el club ahora mismo. No es una trama sencilla por el efecto dominó que puede generar en cuanto a la negociación de contratos con el resto del plantel. Kylian Mbappé, gracias a su llegada desde PSG, es quien más cobra en cuanto a sueldos o primas se refiere.

En caso de que el contexto actual no se toque, Vinicius será agente libre el próximo 1 de enero de año 2027. Hablaríamos seguramente de una de las hojas de vida más cotizadas del mercado a corto plazo e igualmente de un nuevo paso de Real Madrid en cuanto a la conformación de un proyecto alrededor de Mbappé. Mucho ruido alrededor de un Vini al que después de sus roces con Alonso, siguen viéndole como mínimo con posibilidades de dejar el Bernabéu.

