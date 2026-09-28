Mientras espera por la sanción de la Premier League, ¿Puede Manchester City perder la Champions League ganada en 2023 al Inter de Milán?

Es una de las grandes dudas tras la primera filtración del futuro del Manchester City. La Champions del 2023, en el punto de mira.

El futuro del Manchester City se encuentra amarrado al juicio del siglo. A la espera del comunicado oficial que confirme o no las filtraciones realizadas por The Athletic, el mundo del fútbol empieza a hacerse muchas preguntas en relación a lo que puede ocurrir con buena parte de los títulos ganados durante esa gloriosa era de Pep Guardiola en el Etihad. En cuanto a la UEFA Champions League del año 2023, el panorama parece claro.

El Manchester City derrotó al Inter de Milán en Estambul para coronar la primera temporada de triplete en su historia. Un hecho con pocos precedentes en el fútbol inglés y que ahora se encuentra en el ojo del huracán producto de lo que podría ser una sanción tanto a nivel nacional como internacional al club tras el estudio de hasta 115 posibles infracciones durante la última década y media.

Se debe remarcar que, bajo la legislación de la UEFA, parece muy difícil que el Manchester City pueda perder la Champions del año 2023. Si bien el máximo ente del fútbol europeo tiene competencias para retirar títulos o galardones en cualquier momento, en el caso del equipo Skyblue esto chocaría con los propios estatutos y regulaciones internas del ente.

Salvo casos de dopaje o amaño de partidos, la UEFA cuenta con un plazo de cinco años para retirar títulos internacionales. Un hecho que chocaría de lleno con el final del juicio del Manchester City en Inglaterra, producto de las apelaciones que seguramente llegarán cuando el fallo sea oficial. Igualmente, al tratarse de un hecho por fuera del amaño de partidos o el dopaje, dicha vía generaría un vuelco con pocos precedentes en cuanto a la legislación del ente.

Manchester City todavía espera por el fallo oficial de la Comisión: GETTY

A todo esto hay que sumarle que la investigación contra el Manchester City llega hasta el año 2018 en irregularidades financieras. Es ahí donde de momento la Comisión Independiente de la Premier League entiende que se dieron posibles pasos en falso. Todo lo que ocurrió después no se encuentra judicializado bajo estos términos y, por ende, no sufrirá el mismo castigo que todas las competiciones del periodo analizado.

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¿Qué viene ahora en el juicio al Manchester City?

Solamente un accionar sin precedentes en la historia de la UEFA podría poner en riesgo la Champions del Manchester City. Sí podrían darse diferentes sanciones en el panorama internacional y de prohibición de participación en el torneo. También seguramente algunas sanciones en cuanto a la compra de jugadores durante los próximos años. Si dicha victoria en la Copa de Europa frente al Inter de Milán hubiera ocurrido antes del 30 de junio del año 2018, la historia sería más que diferente, indican medios como The Guardian.

Que nadie piense que el caso del Manchester City se va a resolver más pronto que tarde. No solamente resta saber el comunicado oficial de la Comisión Independiente, sino también el accionar del club cuando este llegue. Como decimos, se espera un proceso de apelación que será largo y donde, al tratarse de tantas posibles irregularidades, no se espera ni mucho menos una resolución inminente si es que la comparamos con casos como el del Everton o el Nottingham Forest de las últimas temporadas.

Amenaza de múltiples demandas al Manchester City

El principal problema para el Manchester City de cara al futuro no pasa por la Champions League. Sí lo hará por las posibles sanciones que le querrá aplicar la Comisión Independiente ante un caso sin precedentes en cuanto al campeonato económico de la Premier. Otro gran problema al cual se puede enfrentar el equipo dominado por los millones de Oriente Medio pasa por las demandas que diferentes clubes estudian en contra de la entidad. Entienden que durante todo el proceso de posibles irregularidades, el club dañó tanto en materia económica como deportiva a prácticamente todos los implicados en el campeonato. Una avalancha de demandas no se encuentra descartada cuando llegue el primer fallo oficial.

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Todo eso es lo que se espera de los próximos meses en el Manchester City. Se hace imposible prever o imaginarse una sanción antes de conocer los próximos pasos de la causa. A corto plazo puede prácticamente asegurarse, eso sí, que la Copa de Europa ganada en Estambul a finales de la temporada 2022-2023 es de las pocas cosas que el equipo Sky Blue tiene prácticamente aseguradas de cara al final del juicio del siglo.

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